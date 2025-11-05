La camioneta pickup de Toyota impulsada por hidrógeno puede enfrentarse a cualquier terreno, e incluso puedes ducharte con sus emisiones de escape

El prototipo de Toyota desarrolla 547 CV gracias a dos motores eléctricos.

Utiliza la pila de combustible del Mirai y tres tanques de hidrógeno.

Un exclusivo proceso de filtrado de agua recoge el H2O de los tubos de escape.

¡Atención! Toyota sorprendió con un prototipo único en la feria de autos personalizados SEMA de este año en Las Vegas, y se trata de una camioneta todoterreno impulsada por hidrógeno.

Bautizada como Tacoma H2-Overlander, esta gigantesca camioneta toma prestada la pila de combustible de segunda generación de un Toyota Mirai y alberga tres tanques de hidrógeno dentro de los rieles de su chasis.

Con una capacidad de transporte de hidrógeno de 6 kg, la pila de combustible es capaz de suministrar energía a una batería de iones de litio de 24,9 kWh y a dos motores eléctricos, lo que da como resultado una potencia total del sistema de 547 CV y un par casi instantáneo que puede ayudar a sacar a este monstruo con tracción total de cualquier situación complicada.

Equipado con todo tipo de accesorios para la conducción todoterreno, como una potente iluminación LED montada en el techo, un cabrestante eléctrico, un compartimento para la tabla de rescate y una tienda de campaña en el techo, el vehículo muestra de lo que es capaz el equipo Toyota Racing Development (TRD) cuando no centra su atención en los circuitos de carreras.

Además, la Tacoma H2-Overlander también cuenta con una potente capacidad de «despegue» de 15 kW, similar a una versión mejorada de la tecnología Vehicle-to-X que se encuentra en algunos vehículos eléctricos modernos, lo que les permite alimentar aparatos de campamento y demás.

Solo que, en este caso, la Tacoma con pila de combustible es capaz de alimentar algo tan intensivo en energía como una casa fuera de la red o incluso cargar dos vehículos eléctricos simultáneamente a través de dos tomas NEMA 14-50.

El sistema de pila de combustible de hidrógeno actuaría simplemente como un generador y, con abundantes reservas de H, podría cargar varios vehículos eléctricos averiados en los caminos.

Una ducha portátil con gran presión

Si bien los amortiguadores Fox 2.5 Performance Elite Series, las llantas y neumáticos personalizados de 35 pulgadas, el diferencial delantero de deslizamiento limitado y el diferencial trasero con bloqueo electrónico son impresionantes, Toyota también tiene una patente pendiente para su sistema de recuperación de agua de escape.

Teniendo en cuenta que el agua es la única emisión de una máquina propulsada por hidrógeno como esta, la marca japonesa decidió recolectar y reciclar algo que podría resultar escaso al adentrarse en la naturaleza.

El equipo TRD de Toyota afirma que el agua se destila y, aunque no es realmente recomendable para beber, no contiene minerales, lo que la hace perfecta para lavarse o ducharse cuando se está lejos de la civilización.

Lamentablemente, Toyota no tiene previsto fabricar este vehículo y afirma que transformar una Tacoma de gasolina en un prototipo 4x4 con pila de combustible de hidrógeno «no fue nada sencillo».

Sin embargo, la empresa quiere demostrar que la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno puede «ofrecer aventura y rendimiento», al tiempo que permite a los futuros propietarios de camionetas explorar más lejos sin emisiones locales nocivas y sin descuidar la higiene personal.

