JETOUR T1 i-DM 2026 llega para extender el catálogo de vehículos PHEV de la marca

¿Recuerdas que hace algunos días confirmó la llegada de la nueva JETOUR T1 i-DM 2026 a México? Pues finalmente se realizó la presentación oficial para medios de comunicación.

Es importante mencionar que la JETOUR T1 i-DM 2026 se une a la oferta de vehículos PHEV de la marca construidos bajo la plataforma tecnológica i-DM (Intelligence Dual Mode).

El T1 i-DM 2026 llega al mercado nacional para complementar la Familia i-DM, T2 i-DM y SOUEAST S06 i-DM, enfocada en SUVs electrificados. T1 i-DM tiene un sistema de propulsión híbrido enchufable que incluye tres motores —dos eléctricos y uno de combustión interna— con una potencia total de 342 HP y 388 lb-ft de torque. Este conjunto permite un rango eléctrico de hasta 150 km y una autonomía combinada de 1,300 km, conforme al ciclo NEDC (New European Driving Cycle). La batería es de 26.7 kWh, y cuenta con seis modos de manejo: Eco, Normal, Sport, Nieve, EV y HEV.

Dentro del segmento SUV PHEV en México, esta configuración supera el promedio de capacidad de batería, que se sitúa entre 15 y 20 kWh en modelos comparables. Asimismo, su potencia se ubica por encima de la mayoría de las opciones de entrada, donde los sistemas híbridos enchufables suelen ofrecer entre 200 y 300 HP.

"JETOUR T1 i-DM 2026 representa una propuesta técnica sólida dentro del segmento de SUVs híbridos enchufables. Su nivel de autonomía, potencia y equipamiento responde directamente a las expectativas del mercado mexicano en términos de eficiencia y desempeño", afirmó Mr. Johnny Fang, CEO de JETOUR SOUEAST México.

En cuanto a equipamiento, incorpora:

Rines de aluminio de 19".

Techo panorámico.

Iluminación LED.

Climatizador automático de doble zona.

Pantalla central de 15.6" y panel de instrumentos de 10.25" con procesador Qualcomm Snapdragon 8155.

Palanca de velocidades tipo aviación de Cristal.

Ofrece conectividad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto, sistema de sonido SONY de 9 bocinas, cámara 3D con visión de 540° y 12 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS). Su precio de introducción es de 799,900 pesos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Familia completa

T1 i-DM 2026 se agrega a la Familia i-DM de SUVs híbridos enchufables de JETOUR SOUEAST México, que ahora queda con tres opciones de movilidad diferenciada.

JETOUR T2 i-DM, integrante orientado a la conducción fuera de carretera, de la Familia i-DM, también conjuga tres motores —dos eléctricos y uno a gasolina— con los que cifra una potencia total de 375 HP y 450 lb-ft de torque. Su autonomía eléctrica es de 139 km y la combinada alcanza los 1,300 km, con un consumo de 32.2 km/l. Comparte batería de 26.7 kWh, pantalla de 15.6", clúster digital de 10.25", sistema SONY® de 12 bocinas con subwoofer, cámara 3D de 540° y paquete completo de asistencias ADAS. Su diseño exterior incluye cubierta trasera tipo backpack y rejilla frontal de 9 luces. Su precio es de 899,900 pesos.

En comparación con otros SUVs híbridos enchufables del segmento, T2 i-DM produce una potencia superior al promedio, que se encuentra entre 250 y 320 HP. Su batería también se ubica por encima del estándar, lo que contribuye a un rango eléctrico competitivo frente a modelos que promedian entre 80 y 120 km en modo EV.

Por su parte, S06 i-DM es el SUV compacto con orientación urbana de la gama SOUEAST, que integra un motor 1.5TD (turbocargado de inyección directa) con una transmisión dedicada 1DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Logra una autonomía total de hasta 1,300 km y un consumo de combustible de 35.2 km/l. Su equipamiento incluye rines de 20", pantalla central de 15.6", sistema SONY® de 8 bocinas, techo panorámico, control por voz multilenguaje e iluminación LED. Su precio es de 699,900 pesos.

Dentro del segmento de SUVs compactos híbridos conectables, S06 i-DM supera los valores promedio de autonomía y eficiencia, donde la mayoría de los modelos se sitúan entre 800 y 1,100 km de alcance combinado y consumos de 25 a 30 km/l.

"La Familia i-DM es una apuesta estratégica de largo plazo. Estamos comprometidos con el desarrollo de una red de producto, servicio y soporte que brinde certidumbre a nuestros clientes y socios comerciales en México", señaló el ejecutivo.

La línea i-DM de JETOUR SOUEAST México —integrada por modelos de T1, T2 y S06— ofrece un repertorio sólido de configuraciones híbridas enchufables con especificaciones competitivas en potencia, autonomía, consumo y equipamiento. Esta gama responde a necesidades reales del consumidor mexicano moderno y brinda opciones que se adaptan a distintos estilos de vida, ya sea urbano o todoterreno.