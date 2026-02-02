Honda y Mercedes-Benz declaran la guerra a los baches: nuevos trucos del sistema LiDAR y suspensión buscan suavizar el impacto de las fallas del gobierno

Honda revela los resultados de un estudio piloto de detección de baches

El proyecto utiliza una cámara de automóvil existente y tecnología LiDAR

Compartir datos viales podría ahorrarles a los gobiernos millones de dólares al año

No importa dónde vivas, los baches y las superficies de conducción deterioradas pueden arruinar cualquier viaje por carretera (sobretodo en nuestro bello México). Con resultados que van desde un viaje accidentado y componentes de la suspensión dañados hasta un accidente grave, los baches son un gran dolor de cabeza tanto para conductores como para ciclistas y gobiernos locales. Afortunadamente, tanto Honda como Mercedes-Benz intentan abordar el problema de dos maneras diferentes.

Honda se asoció recientemente con DriveOhio, el centro de movilidad inteligente del Departamento de Transporte de Ohio (ODOT), en un proyecto piloto que espera pueda ayudar a acelerar las reparaciones de carreteras aprovechando el poder de los datos generados por los vehículos en tiempo real que pueden detectar e informar las deficiencias de las carreteras.

El proyecto, en el que también participó la Universidad de Cincinnati, se lanzó para evaluar la viabilidad de un sistema automatizado de gestión e informes sobre el estado de las carreteras, utilizando vehículos de prueba Honda equipados con sensores avanzados de visión y LiDAR.

Estos vehículos luego monitorearon aproximadamente 3.000 millas de caminos en el centro y sureste de Ohio, escaneando la superficie de la carretera en busca de señales de tránsito desgastadas u obstruidas, barandillas y barreras dañadas, marcas viales insuficientes y desarrollo de baches, incluidos el tamaño y la ubicación.

Uno de los socios tecnológicos fue i-Probe Inc., que actualmente proporciona tecnología de sensores a fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de vehículos. Daisuke Oshima, presidente y director ejecutivo de la empresa, explicó que, si bien los sensores de los vehículos de producción están diseñados principalmente para la conducción y la seguridad, su capacidad para «recopilar datos continuamente durante la conducción diaria crea un valor único a escala».

Durante el programa piloto, la gran cantidad de datos se procesó utilizando modelos Edge AI, se transmitió a una plataforma en la nube de Honda para su análisis y se integró en el sistema Parsons iNET Asset Guardian, que luego pudo agilizar los flujos de trabajo para "mejorar la eficiencia en las operaciones de mantenimiento de campo".

Según Honda y DriveOhio, los resultados mostraron que la tecnología demostró una tasa de precisión del 99% para señales dañadas u obstruidas, una precisión del 93% para barandillas dañadas y una precisión promedio del 89% para baches.

Además, el proyecto demostró que, al aprovechar la tecnología de sensores existente y compartir datos con los organismos gubernamentales locales, la detección automatizada del estado de las carreteras tiene el potencial de ahorrar al Departamento de Transporte de Ohio más de 4.5 millones de dólares al año gracias a una menor dependencia del tiempo de inspección manual, programas de mantenimiento optimizados y la prevención de costosas reparaciones diferidas mediante una inspección proactiva

Estos ahorros podrían luego reinvertirse en solucionar los problemas de una manera simplificada y eficiente, lo que es una gran noticia para quienes odian los baches en todo el mundo.

Mercedes-Benz adopta un enfoque más proactivo

La marca alemana recientemente le dio a su Clase S, el modelo tope de gama, posiblemente una de las renovaciones de mediana edad más extensas hasta la fecha, dotando a la limusina de lujo de nuevas características de estilo y tecnología, un ejemplo de lo cual tiene como objetivo eliminar el dolor de los baches

Todos los nuevos modelos de la Clase S estarán equipados con suspensión neumática «Airmatic», así como con el sistema opcional E-Active Body Control. Al combinar ambos, el vehículo envía constantemente información sobre la superficie de la carretera a la Mercedes Intelligent Cloud.

Puede diferenciar entre badenes y baches más cortos y pronunciados. Una vez detectados, envía esta información a otros vehículos Mercedes-Benz mediante la tecnología Car-to-X, de modo que la suspensión se ajuste automáticamente para reducir el impacto de un bache o bache la próxima vez que el vehículo recorra la ruta.

Por supuesto, no es la solución permanente que Honda buscaba, pero ciertamente da como resultado una conducción más suave y cómoda para cualquiera que pueda permitirse viajar en un Clase S a diario.