Honda Prelude 2026: el icónico coupé regresa como híbrido deportivo

¡En sus marcas, listos, fuera! El tan esperado Honda Prelude 2026 finalmente hizo su debut en Norteamérica.

El nuevo coupé deportivo llevará al siguiente nivel las "emociones al volante" para una nueva generación de compradores, ya que es el primer modelo que combina el galardonado sistema de propulsión híbrido-eléctrico de dos motores de Honda, con el chasis de alto rendimiento del emblemático Civic Type R.

Honda Prelude ofrecerá una dirección precisa, una conducción ágil y una sensación divertida al volante, para proporcionar una experiencia de gran turismo atractiva, sin dejar de ser cómodo para el día a día.

"Estamos muy emocionados de volver a incorporar un nombre tan emblemático a la gama Honda. El regreso de Prelude demuestra nuestro compromiso con los vehículos emocionantes y divertidos de conducir, y contribuirá a acelerar nuestras ventas de híbridos eléctricos en los próximos años", afirmó Jessika Laudermilk, vicepresidenta adjunta de Honda National Auto Sales.

El primer Prelude electrificado está propulsado por el sistema híbrido-eléctrico de dos motores de Honda, ultrasuave, sensible y eficiente en cuanto a consumo de combustible, que se encuentra en los galardonados modelos híbridos de Civic.

Combina dos motores eléctricos grandes y potentes, con un motor de gasolina de inyección directa de 2.0 litros y ciclo Atkinson de alta eficiencia, para ofrecer una experiencia de conducción deportiva y obtener calificaciones de consumo de combustible excepcionales.

Una potencia combinada del sistema de 200 hp y un robusto par motor de 232 lb-pie, proporcionan al nuevo Prelude una aceleración rápida y sensible desde la salida hasta las curvas.

Con el nuevo e innovador sistema Honda S+ Shift, el Prelude ofrece la mejor experiencia de conducción electrificada de Honda, con una simulación de cambio de velocidades receptiva y atractiva, que incluye reducciones de velocidad virtuales con sincronización del régimen del motor en el modo S+ y sonidos del motor mejorados que aumentan la sensación del conductor y su conexión con el vehículo.

El nuevo Honda Prelude 2026 estará disponible en una versión completamente equipada que incluye todas estas características de serie:

Nuevo sistema Honda S+ Shift.

Asientos deportivos delanteros tapizados en piel, con patrón de pata de gallo perforado, cabeceras integradas y climatización de tres zonas.

Rines Berlina Black de 19 pulgadas con acabado mecanizado.

Neumático 235/40R19.

Discos delanteros de aluminio Brembo de cuatro pistones (compartidos con el Civic Type R), con acabado exclusivo en Azul Prelude.

Suspensión delantera de doble eje (compartida con el Civic Type R).

Amortiguadores adaptativos (compartidos con el Civic Type R, ajustados exclusivamente para el Prelude).

Cuatro modos de manejo: Confort, GT, Deportivo e Individual.

Volante de base plana forrado en cuero con paletas de cambios de aleación.

Pedales deportivos.

Asientos 2+2 con asiento trasero abatible 60/40.

Panel de instrumentos digital de 10.2 pulgadas.

Compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Función WiFi Hotspot.

Asientos delanteros con calefacción y ventilación.

Asientos traseros con calefacción.

Asientos con ajuste eléctrico de 10 posiciones.

Sistema de audio premium Bose Centerpoint con 8 bocinas.

Suite de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing

Sistema de Frenado Poscolisión (PCB).

Monitoreo de Punto Ciego con Alerta de Tráfico Cruzado Trasero.

Diseño sofisticado y robusto

Su aerodinámica avanzada le confiere a Honda Prelude un aspecto sofisticado y robusto, con un frente bajo y afilado, una postura ancha y una silueta suave con superficies limpias y dinámicas. Dicha aerodinámica, perfectamente integrada, incluye un gran alerón delantero y una superficie plana en el borde trasero de la cajuela, que proporciona un equilibrio óptimo entre la fuerza descendente delantera y trasera a altas velocidades, que le añaden estabilidad.

Diseñado en Japón, el Prelude se distingue desde todos los ángulos, destacando por sus proporciones agresivas, como un coupé deportivo, con un techo "doble burbuja" y salpicaderas abombadas que cubren los grandes rines Berlina Black de 19 pulgadas, con acabado mecanizado y neumáticos 235/40R19. La amplia postura del Prelude se acentúa con unas exclusivas luces diurnas en forma de ala y las dobles líneas horizontales de sus luces traseras de ancho completo.

Su diseño exterior presenta una meticulosa atención al detalle, que incluye una parrilla cromada en negro y detalles en azul en la parte inferior central de la fascia delantera y trasera, que resaltan su postura baja y deportiva coupé. Ese mismo color azul también se aprecia en los grandes frenos Brembo de cuatro pistones delanteros del Prelude, que añaden estilo y una impresionante potencia de frenado.

El sofisticado diseño exterior presenta superficies limpias y dinámicas, con manijas de las puertas al ras de la carrocería y una antena integrada en la ventana trasera. Al igual que todos los automóviles de pasajeros de Honda, el Prelude utiliza tecnología de soldadura láser a lo largo de la línea del techo, lo que elimina la necesidad de molduras y proporciona unas líneas suaves y limpias.

El Prelude 2026 está disponible en cinco colores, incluido el nuevo Winter Frost Pearl, que se ofrece con la opción de techo al color de la carrocería o negro. También están disponibles los colores Meteorite Gray Metallic, Crystal Black Pearl y Rally Red, además del Boost Blue Pearl.

Para los clientes que deseen llevar aún más lejos el estilo deportivo del Prelude, el coupé deportivo se puede personalizar con una amplia gama de accesorios originales Honda, que incluyen rines Berlina Black de 19 pulgadas con acabado mecanizado y diseño exclusivo, alerón trasero negro, alerones delanteros, emblemas negros y cubiertas para espejos retrovisores.

Nuevo Honda S+ Shift

La sexta generación del Prelude marca el debut del Honda S+ Shift, un nuevo e innovador modo de conducción que simula una experiencia de transmisión de alto rendimiento. Honda S+ Shift mejora el control de cambios lineal para ofrecer los máximos niveles de interacción con el conductor. Mediante la gestión precisa de las revoluciones del motor y la integración de paletas de cambio, Honda S+ Shift ofrece respuestas rápidas de cambios de velocidad simulados gracias a la coordinación perfecta entre el motor y el motor de alta potencia, incluyendo reducciones de velocidad, sincronización de revoluciones y retención de velocidad. Honda tiene previsto incorporar S+ Shift en sus futuros modelos de Vehículos Híbridos Eléctricos (HEV).

Chasis del Civic Type R con gran capacidad de respuesta

El Honda Prelude 2026 es el primer modelo híbrido-eléctrico de la marca, que cuenta con el chasis de alto rendimiento del legendario Civic Type R, incluyendo la suspensión delantera de doble eje, las vías delantera y trasera anchas y los frenos de gran tamaño diseñados originalmente para el emblemático hatchback deportivo. Con los sistemas de suspensión y frenos ajustados exclusivamente para el Prelude, incluido el sistema de amortiguación adaptativa de serie, el nuevo coupé deportivo ofrecerá una experiencia de gran turismo deportiva y cómoda, con altos niveles de emoción y compromiso por parte del conductor.

Los modos de manejo seleccionables permiten al conductor optimizar la experiencia de conducción del Prelude, alternando sin problemas entre Confort, GT, Deportivo e Individual para diversas condiciones, con ajustes de rendimiento preestablecidos que controlan la respuesta del tren motriz, el nivel de asistencia a la dirección, la amortiguación de la suspensión, el sonido del motor, la disposición del panel de instrumentos y el control crucero adaptativo.

Las características de amortiguación distintivas de la suspensión en cada modo de manejo, brindan al conductor un control preciso del manejo de este coupé deportivo con curvas de amortiguación optimizadas.

Además, el Prelude 2026 incluye la primera aplicación del sistema mejorado de Asistencia de Manejo Ágil de Honda, que mejora la maniobrabilidad y la confianza del conductor, mediante el control integrado del tren motriz y el sistema de frenos de acuerdo con la operación de la dirección del conductor.

El Prelude ofrece un rendimiento de frenado excepcional, ya que comparte los frenos delanteros y traseros con el Civic Type R. Los livianos discos delanteros de dos piezas y 13.8 pulgadas de diámetro se combinan con los robustos frenos Brembo monobloque de cuatro pistones de aluminio, decorados con los logotipos de Prelude y Brembo y acabados en un tono azul específico para el Prelude. Los discos traseros tienen un diámetro de 12 pulgadas.

Cabina centrada en el conductor

El nuevo Prelude ofrece una cabina envolvente con un diseño limpio y elegante, un cofre bajo y pilares A delgados para una visibilidad delantera excepcional, todo ello diseñado en torno a la experiencia de conducción de un gran turismo.

Los asientos deportivos delanteros ultra premium cuentan con calefacción, cuero suave al tacto, cabeceras integradas inspiradas en las carreras y refuerzos asimétricos para equilibrar el apoyo del conductor con la comodidad del pasajero; además, están realzados con costura azules de alto contraste, un patrón de pata de gallo perforado y el logotipo de Prelude grabado en la cabecera.

El interior del Prelude está disponible en dos llamativas combinaciones de colores, azul y blanco o negro, ambas con costuras azules de alto contraste que complementan los detalles exteriores azules. La consola central y la parte inferior del tablero están revestidas de cuero sintético con una textura "similar a una nube", donde el logotipo Prelude está artísticamente bordado.

Entre los detalles centrados en el rendimiento de la cabina del nuevo Prelude, se incluye un volante de base plana y borde grueso con costuras azules de alto contraste, un marcador de posición en las 12 en punto y paletas de cambio de aleación montadas en el volante.

Es el primer modelo de Honda con refuerzos asimétricos para los asientos del conductor y del acompañante. El acolchado firme y los refuerzos más prominentes en la parte inferior de los muslos, proporcionan al conductor una posición de asiento segura, mientras que el acompañante disfruta de un asiento más amplio y relajado para mayor comodidad.

El nuevo Prelude ofrece una configuración de asientos 2+2, con un amplio espacio para las piernas de 81 cm en los asientos traseros. Accesible a través de una puerta trasera elevable, el Prelude ofrece un amplio espacio de almacenamiento para las escapadas de fin de semana. Los respaldos de los asientos traseros, divididos en una proporción 60/40, se pliegan completamente para ampliar el espacio disponible, lo que permite acomodar objetos más grandes, como bolsas de golf.

Tecnología inteligente

La tecnología se integró de forma inteligente en la cabina del Prelude, centrándose en el conductor, e incluye un panel de instrumentos digital de 10.2 pulgadas, una pantalla táctil a color HD de 9 pulgadas, con compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y un cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes, todo de serie.

Para facilitar la conducción deportiva, el nuevo cuadro de instrumentos digital exclusivo del Prelude ofrece gráficos nítidos y fáciles de leer, así como una amplia selección de pantallas, entre las que se incluyen un tacómetro de gran tamaño y una pantalla multi-información.

Todos los Honda Prelude 2026 también vienen con un sistema de audio premium Bose Centerpoint, diseñado conjuntamente por Honda y Bose específicamente para el interior del Prelude de sexta generación, de modo que los conductores y pasajeros, independientemente de su posición en el asiento, se sitúen en el centro de la música, con una experiencia auditiva clara y espaciosa para todo el contenido de audio.

El nuevo sistema de audio premium Bose Centerpoint de 8 bocinas, incluye nuevas bocinas Super65 de amplio rango montadas en las puertas, que reproducen un sonido más grave y potente que las bocinas convencionales de 6.5 pulgadas (165 mm), para crear un perfil de sonido claro y un gran subwoofer ubicado en el área de carga.

Seguridad para todos

Honda se compromete a seguir mejorando la seguridad de todos los que comparten la carretera, tal y como refleja el eslogan global de Honda en materia de seguridad: "Seguridad para todos". Basándose en este compromiso, la nueva sexta generación del Honda Prelude es líder en seguridad entre los coupés deportivos, gracias a la avanzada tecnología de seguridad activa y pasiva que incorpora de serie.

Esto incluye el conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing®, la última versión de la estructura de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE), propiedad de Honda, la tecnología de bolsas de aire de última generación diseñada para proteger la cabeza y ofrecer una mayor protección al pasajero delantero, bolsas de aire frontales para las rodillas y laterales traseras de serie.

En el Prelude, la suite estándar Honda Sensing de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor incluye el Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) con detección de peatones, Alerta de Frenado por Colisión Frontal, Mitigación de Salida de Carretera (RDM) que incorpora Alerta de Cambio de Carril (LDW), Alerta de Atención del Conductor, Monitor de Tráfico Cruzado Trasero, Sistema de Monitoreo de Puntos Ciego (BSI), Faros Automáticos de Luces Altas, Asistencia en Tráfico Pesado, Sistema de Reconocimiento de Señales de Tráfico, Control Crucero Adaptativo (ACC) y Sistema de Conservación de Carril (LKAS).

Todos los Prelude 2026 también están equipados con el Sistema de Frenado Poscolisión (PCB) de Honda, para ayudar a mitigar los daños en caso de colisiones múltiples.

Estrategia de electrificación

Los modelos híbridos eléctricos representan aproximadamente un tercio de las ventas de Honda, gracias al éxito de Honda CR-V hybrid, Honda Accord hybrid y Honda Civic hybrid, y planea ampliar la gama de híbridos hasta que representen más del 60% de las ventas totales de automóviles en los próximos años. Los tres primeros productos de la gama Honda en la década de 1970 fueron el Civic, el Accord y el Prelude, y pronto los tres volverán a estar juntos en la gama de automóviles de pasajeros de Honda como modelos híbridos.