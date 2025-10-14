Honda abre las puertas de POWERHOUSE Oaxaca, su nuevo centro especializado en motocicletas

Honda revoluciona la forma de vivir las motocicletas, ¿cómo? Muy sencillo, con la apertura de su nueva agencia Powerhouse Oaxaca, ubicada en Primera Priv. de Símbolos Patríos 2-A de Febrero, 71236 San Antonio de la Cal, Oax.

Con esta apertura Honda de México continúa su expansión a nivel nacional, bajo el concepto de POWERHOUSE, que es un distribuidor especializado en motocicletas de alta cilindrada Honda, que ofrece una experiencia integral para los entusiastas de las dos ruedas.

El nuevo concepto de POWERHOUSE, puesto en operación desde febrero de 2024, se ve reflejado en este nuevo distribuidor, con el cual se busca revolucionar la experiencia de compra de las motos Honda, a la vez que se hace más próximo el servicio postventa, y se complementa con la venta de accesorios y refacciones para el uso cotidiano y recreativo.

La nueva POWERHOUSE Oaxaca forma parte del crecimiento de la red de distribución de motos de la marca, bajo este modelo comercial que redefine la manera en que los motociclistas viven la experiencia de comprar y mantener su moto Honda en óptimas condiciones.

Ahora en Oaxaca, se cuenta en un solo lugar con tres áreas clave: Ventas, Refacciones y Servicio, además de incluir una zona especializada de accesorios y equipo de protección. También incluye un espacio Riders Club, pensado para fortalecer la conexión con la comunidad local de motociclistas y brindar un ambiente cómodo y funcional para reunirse.

Dentro del catálogo diverso de motos que el distribuidor en Oaxaca ofrece, se pueden encontrar modelos citadinos y de trabajo, pasando por motocicletas de turismo y aventura, entre otras. Aquellos que visiten este piso de exhibición podrán apreciar motocicletas como la sport-touring que recientemente se actualizó, la Honda NT1100; así como la lujosa moto de turismo Honda Goldwing; o bien la todoterreno side by side, Honda TALON; así como la scooter crossover Honda NAVi o la motocicleta de doble propósito Honda XR190L.

Para Honda, esta apertura representa un paso importante en su compromiso con la innovación, la proximidad con los clientes y el desarrollo del motociclismo en la región.

Con la POWERHOUSE Oaxaca, Honda de México amplía su red de distribuidores especializados, fortaleciendo su presencia en el país y reafirmando su compromiso con productos de alta calidad, alta confiabilidad, tecnología avanzada y un servicio excepcional.