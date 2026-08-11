Naoki Hirooka es nombrado nuevo director general de Suzuki Motor de México

¡Atención! SUZUKI Motor de México anunció un cambio en su liderazgo. Cabe señalar que este movimiento es parte de su estrategia para continuar fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de la organización.

Después de cuatro años y medio al frente de la compañía, Takayuki Iguchi concluirá su gestión como Director General de SUZUKI Motor de México para asumir una nueva responsabilidad dentro de SUZUKI Motor Corporation, donde ocupará el cargo de Director de la División de Automóviles para Europa.

Durante su gestión, iniciada en enero de 2022, Iguchi realizó diversas contribuciones al fortalecimiento de la marca en México y al cumplimiento de resultados relevantes para la compañía. Entre ellos destaca el récord histórico de ventas alcanzado en 2024, cuando Suzuki México comercializó 43,661 unidades.

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Naoki Hirooka asumirá la dirección de Suzuki México

Como sucesor de Iguchi, Naoki Hirooka ha sido designado como nuevo Director General de SUZUKI Motor de México.

Hasta el 30 de junio, Hirooka se desempeñó como Gerente del Departamento de Automóviles para América Latina dentro de SUZUKI Motor Corporation. De acuerdo con la compañía, el nuevo director general ha visitado México en diversas ocasiones y conoce plenamente la situación actual del mercado automotriz mexicano.

Con este nombramiento, Suzuki Motor de México inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Hirooka, quien estará al frente de la organización tras la gestión de Iguchi.

La compañía agradeció a Takayuki Iguchi por sus cuatro años y medio de liderazgo, dedicación y contribución al desarrollo de SUZUKI Motor de México, al tiempo que dio la bienvenida a Naoki Hirooka en su nueva responsabilidad.