He conducido el Kia eléctrico más pequeño hasta la fecha y hay mucho que me encanta de este benjamín de la gama

Kia presentó un adelanto de su diminuto EV2 en Seúl hace años, cuando la empresa se mostraba ansiosa por anunciar que pronto comercializaría una gama completa de vehículos eléctricos de última generación.

Dependiendo de en qué parte del mundo vivas, primero llegó la versión de producción del deportivo crossover EV6, seguida rápidamente por el gigantesco EV9 y su hermano menor, el EV5, a los que pronto les siguió el compacto EV3, con un diseño que recuerda claramente a los Transformers.

Hemos tenido que esperar más tiempo por el más pequeño (bueno, hasta que llegue el EV1, si es que llega), pero ha valido la pena, ya que este diminuto vehículo urbano resulta ser también la opción más accesible para entrar en este mundo en constante expansión de los vehículos eléctricos.

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Con poco más de 4 metros de largo (lo que equivale a unos 13 pies y 3 pulgadas para nuestros lectores norteamericanos), compite en Europa con autos como el excelente Renault 5, el VW ID Polo, el Cupra Raval y el próximo Skoda Epiq.

Como se puede ver, se trata de un mercado muy disputado, agravado por el hecho de que la gama EV2 parte de 26 995 £ en el Reino Unido para la First Edition con la batería más pequeña de 42,2 kWh.

Esto equivale a unos 36 000 $/51 000 $ australianos y lo hace ligeramente más caro que su rival, el Renault 5, en el Reino Unido y Europa.

Sin embargo, Kia UK cree que la mayoría de los compradores optarán por el modelo Air de nivel básico, ligeramente más caro, con la batería de 61 kWh. Carece de algunas de las características tecnológicas más sofisticadas, pero alcanza una autonomía WLTP de casi 280 millas, lo cual no está mal para un auto de esta categoría.

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Hablemos de tecnología

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Antes que nada, vale la pena destacar la gran cantidad de tecnología que incorpora el Kia EV2. Olvídate de los autos compactos del segmento B: este modelo ofrece el tipo de sistemas de infoentretenimiento y asistencia a la conducción que suelen encontrarse en vehículos mucho más grandes y costosos.

El último sistema de navegación para autos conectados con tres pantallas, el Navigation Cockpit (o ccNC, si te gustan las abreviaturas), cuenta con un panel de instrumentos de 12.3 pulgadas, acompañado de una pantalla táctil central de 12.3 pulgadas y una pantalla de control de climatización de 5.3 pulgadas.

Para mantener los costos bajos, Kia también ofrecerá una versión ccNC Lite de su sistema de infoentretenimiento.

Todo es muy elegante y brillante, y responde muy bien al tacto, aunque tarda un poco en arrancar. Tampoco es tan intuitivo como las plataformas basadas en Android Automotive, simplemente porque en esas, Google Maps se encarga de lo más complicado de la navegación y ofrece información en tiempo real sobre la recarga de vehículos eléctricos, que cada día es más confiable.

Para mantener bajos los costos, Kia también ofrecerá una versión ccNC Lite de su sistema de infoentretenimiento, que prescinde de la navegación integrada y de algunas de las aplicaciones más llamativas a cambio de ahorrar algo de dinero. Por supuesto, siempre puedes conectar un teléfono inteligente y usar Android Auto o Apple CarPlay en su lugar.

Además de esto, hay un montón de sistemas avanzados de asistencia al conductor realmente útiles que suelen encontrarse en el segmento superior.

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Entre ellas se encuentran el sistema Highway Driver Assist 2 de Kia, que incluye funciones como el asistente de mantenimiento de carril, así como el asistente de prevención de colisiones frontales 2, el control de crucero inteligente 2, el asistente de estacionamiento inteligente con acceso remoto, el monitor de punto ciego y el monitor de visión panorámica para una vista de 360 grados al estacionar.

Por supuesto, hay un montón de tecnología de seguridad, pero puedes asignar fácilmente una tecla de acceso rápido en el volante para ir a una pantalla sencilla y desactivarlas todas.

En general, el ambiente interior del EV2 se ve, se siente y entretiene de manera muy similar al del Kia EV5, que es más grande, así como al del lujoso EV9… si entrecierras un poco los ojos.

Simplemente se pone manos a la obra

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Aquí hay muy poco dinamismo. Incluso con los 144 CV disponibles en el modelo «First Edition» que conduje, tardó casi nueve segundos en alcanzar los 100 km/h desde parado. El tiempo es ligeramente mayor si se opta por la batería de mayor capacidad.

Dicho esto, el EV2 sigue siendo perfectamente capaz de acelerar desde parado hasta los 32 o 48 km/h con bastante rapidez, que es realmente todo lo que necesitas al circular por entornos urbanos con mucho tráfico.

Kia incluye un modo Sport que, aparte de hacer que el pedal del acelerador sea un poco más sensible, en realidad no aporta mucho más.

Tampoco se nota mucho la respuesta de la dirección y el manejo es perfectamente aceptable... pero no es precisamente ágil como el actual Renault 5 o el más caro Cupra Raval, por no hablar de cómo solían ser muchos de los antiguos autos pequeños de gasolina del segmento B.

Kia incluye un modo Sport que, aparte de hacer que el pedal del acelerador sea un poco más sensible, realmente no hace mucho más. Quizás la marca coreana esté preparando una versión GT deportiva con cambios de marcha simulados y un enfoque en la dinámica de conducción. Esperemos que así sea.

A pesar de la falta de deportividad, la conducción es bastante excelente, pasando por encima de los baches y absorbiendo los hoyos con aplomo. Todo es, bueno, agradable y fácil de manejar.

Tanto la conducción como el ambiente en la cabina son fantásticos a velocidades de autopista, lo cual es difícil de decir de muchos autos compactos, y la versión Long Range recorrerá sin problemas la distancia entre cargas, lo que significa que de repente se convierte en una propuesta de auto compacto que puede salir del entorno urbano.

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Cuenta con una arquitectura eléctrica de 400 V, lo que descarta las estaciones de carga más rápidas, pero aún así permite una carga del 10 al 80 % en poco menos de 30 minutos cuando se conecta a un cargador de 150 kW.

Esto lo sitúa a la altura no solo de los autos de su misma categoría compacta, sino incluso de SUV y sedanes más grandes.

El consumo energético de los autos grandes

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Hay que reconocer que el estilo es controvertido y que el lenguaje de diseño actual de Kia resulta muy marcado y anguloso, en un intento por transmitir frescura y modernidad.

El prototipo EV2 tenía un aspecto más atractivo y además incluía una serie de características interiores muy interesantes que no se han trasladado al modelo de producción, como un altavoz Bluetooth extraíble y una banqueta trasera más tipo lounge, revestida con lujosos tejidos.

En su lugar, hay un par de emojis estampados en los umbrales de las puertas y un saludo que dice «Que tengas un buen día» grabado detrás de las manijas de las puertas.

Pero donde el Kia EV2, con su forma cuadrada, se destaca es en su capacidad para ofrecer una gran amplitud interior y una impresionante cantidad de espacio de almacenamiento en un auto tan pequeño.

Desafortunadamente, la banqueta trasera no se desliza hacia adelante y hacia atrás como en el diminuto Renault Twingo o el pequeño Inster de Hyundai, pero sí se pliega para aumentar la versatilidad, en caso de que quieras transportar objetos más largos a través de la cajuela.

Los modelos EV2 más lujosos cuentan con un sistema de sonido premium Harman Kardon de 8 altavoces y suficientes aplicaciones integradas para mantener a los ocupantes entretenidos durante horas.

Además de esta practicidad tan sensata, se percibe como una opción verdaderamente madura cuando hay que realizar viajes largos. Los modelos EV2 más lujosos cuentan con un sistema de sonido premium Harman Kardon de 8 altavoces y suficientes aplicaciones a bordo para mantener a los ocupantes entretenidos durante horas.

Como se mencionó anteriormente, el segmento B compacto se está volviendo cada vez más competitivo en lo que respecta a los vehículos eléctricos de alta calidad, pero el auto más pequeño de Kia hasta la fecha demuestra ser un verdadero líder.

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Es ligeramente más caro que los autos eléctricos de tamaño similar de Renault, Volkswagen e incluso de su empresa hermana Hyundai (échale un vistazo al Inster), pero ofrece una practicidad un poco más exclusiva que todos esos modelos.

Por eso, es un claro ejemplo de lo que significa la compacidad. Casi hasta el punto de que, en comparación, el Kia EV3 parece innecesariamente grande.

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