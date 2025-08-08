Geely EX5 2026 debuta en México con 470 km de autonomía, elegancia minimalista y movilidad eléctrica

Geely México sigue expandiendo su oferta en México, esta vez con la llegada de Geely EX5, un modelo 100% eléctrico. ¿Estás listo para conocer todos los detalles.

Lo primero que debes de saber del SUV Geely EX5 2026, es que ha sido reconocido globalmente por su diseño, innovación, tecnología y altos estándares de seguridad. Esta reciente propuesta se suma al portafolio de la marca, como una opción de movilidad sustentable de nueva energía.

Este SUV de alta tecnología se convierte en el estandarte de los vehículos 100% eléctricos de Geely en México. Está pensado para quienes buscan un auto responsable con el medio ambiente, combinando eficiencia, tecnología avanzada y un diseño minimalista, elegante y atractivo.

Geely EX5 2026 fue desarrollado para el mercado global, como resultado de ello, ha obtenido varios reconocimientos, consiguiendo una calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP (Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos) y ANCAP (Programa Australiano de Evaluación de Vehículos Nuevos). Además, fue galardonado con el renombrado premio Red Dot Award en la categoría de Diseño de Producto.

Refinado y minimalista

Geely EX5 combina, de manera sublime, trazos curvos refinados con líneas dinámicas y modernas, creando una apariencia tanto elegante como audaz.

Enfrente un par de faros LED con iluminación automática flanquean la actual interpretación del logo de Geely para vehículos de nuevas energías. En los laterales, las manijas de puertas eléctricas, al estar plegadas, se integran a la perfección a la carrocería, y estas se despliegan al momento de ingresar al vehículo. Los rines de aluminio de 19 pulgadas incorporan un diseño de hélice, que le dan un toque de agilidad.

En la parte posterior, la iluminación LED está marcada por las luces traseras y una barra que corre por encima del portón de apertura eléctrica. Arriba del medallón, se sitúa un discreto alerón, mientras que el nombre del modelo en cromo aparece sutilmente en la parte media derecha de la cajuela, todo para componerse de manera impecable.

Interior envolvente

Geely EX5 ofrece un estilo minimalista con trazos y líneas refinadas, que hacen sintonía con el diseño exterior para encarnar una filosofía de confort y elegancia. El empleo de botonería es mínimo, aunque en la consola mantiene comandos para el aire acondicionado, mientras que desde el volante se puede acceder a los controles de ADAS, y multimedia, entre otros.

Todas las funciones del vehículo se pueden manipular desde la generosa pantalla central táctil HD de 15.4", que opera como una tableta de alta gama. El dispositivo incluye un chip procesador E04 de alto desempeño y la integración del audio FLYME SOUND, con 16 bocinas al igual que un amplificador de 1,000 W.

El sistema multimedia incorpora el asiste de voz inteligente "Hola Geely", que permite a los usuarios de la primera fila controlar diversas acciones del vehículo, como encender el masaje, controlar las ventanillas, seleccionar una dirección en los mapas y realizar llamadas, por mencionar algunas.

El habitáculo se complementa con detalles meticulosamente elaborados. Tiene asientos forrados en piel, los delanteros son de ajuste eléctrico, de memoria, con calefacción, ventilación, así como función de masaje. Las plazas de la segunda fila son plegables 60:40 y el respaldo se puede acomodar en dos posiciones. Todo el conjunto ofrece armoniosamente una mezcla excepcional de sofisticación y lujo.

Geely EX5 ofrece un equipamiento sobresaliente para hacer de los viajes toda una experiencia única. Resaltan el cargador inductivo para celular, techo panorámico, Head-Up Display de 13.8", panel de instrumentos LCD de 10.2", puertos USB e imagen panorámica de 540°, entre otras amenidades.

Dinamismo sofisticado y seguridad apremiante

Geely EX5 posee un motor eléctrico síncrono de imán permanente con 214 Hp y 320 Nm de torque. Esto le permite tener una conducción suave y silenciosa, con una respuesta de aceleración instantánea de 0-100 km/h en 6.75 segundos. Cuenta con tres modos de manejo: Eco, Comfort y Sport.

Este SUV eléctrico viene equipado con la tecnología G-TCS (Sistema de Control de Tracción Geely), que reduce el tiempo de respuesta del par en un 90%; disminuye el deslizamiento de las ruedas en un 48% y mejora la aceleración en superficies heladas en un 11%.

Integra una estructura CTB (Cell to Body/Célula a Chasis), distribución de carga por eje 50:50 y rigidez torsional de 31,000 Nm/grado, esto ofrece una experiencia de control de conducción que supera a la de los vehículos de combustión de lujo.

Está construido sobre la plataforma modular GEA (desarrollo global que comparte con otras marcas del Grupo). La fuente de poder es la batería Short Blade de Geely, una nueva tecnología de pila de fosfato de hierro y litio que destaca por su alta densidad energética, velocidad de carga y seguridad avanzada. Ofrece una autonomía estimada (NEDC) de hasta 470 km, capacidad de 60.22 kWh y se puede cargar al 100% en seis horas con corriente alterna o al 80% en sólo 20 minutos usando corriente directa.

En el apartado de seguridad, Geely EX5 tiene un alto nivel de protección para todos los ocupantes. Posee seis bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente al igual que control de descenso, ABS, sistema electrónico de estabilidad y control de tracción. Integra 13 asistencias activas a la conducción, entre ellas están: Frenado de Emergencia Autónomo (AEB), Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC), Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA), y la Advertencia de Apertura Segura de Puertas Traseras (DOW), entre otros.

Geely EX5 2026 está a la venta en todas las agencias de Geely México a nivel nacional. Se puede adquirir a crédito por medio de Geely Financial Services. Está disponible en una sola versión con un precio de: