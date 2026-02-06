Geely EX2 debuta en México como el nuevo eléctrico urbano de la marca

¡Es oficial! Geely anunció la llegada a México del nuevo Geely EX2, su nuevo vehículo 100% eléctrico diseñado especialmente para la movilidad urbana.

Pero eso no es todo, pues inicia su periodo de preventa a nivel nacional, reafirmando la estrategia de la marca por hacer accesible la tecnología eléctrica a más personas.

El Geely EX2 es actualmente el auto eléctrico urbano más vendido en China, un logro que respalda su propuesta de valor y su éxito global. Su arribo al mercado mexicano marca un paso clave en la expansión del portafolio eléctrico de Geely en el país, ofreciendo una solución práctica, eficiente y de cero emisiones para el uso diario en ciudad.

Preventa en México

La preventa del Geely EX2 comenzará el 5 de febrero de 2026 y estará disponible exclusivamente a través del sitio oficial.

Precio especial de preventa inicia desde: $374,900 MXN

Monto de apartado: $5,000 MXN

Beneficio exclusivo: Cargador de casa incluido sin costo

Este esquema de preventa busca facilitar el acceso a la electromovilidad, reduciendo las barreras de entrada y ofreciendo un beneficio tangible desde el primer día.

Dos versiones, una misma esencia eléctrica

En México, el Geely EX2 se comercializará en dos versiones: GL y GF, ambas desarrolladas bajo la misma arquitectura eléctrica y con un enfoque claro en eficiencia, conectividad y facilidad de manejo. Las diferencias entre versiones responden principalmente al nivel de equipamiento, permitiendo adaptarse a distintos estilos de vida urbanos.

Desempeño eléctrico eficiente para la ciudad

El Geely EX2 está impulsado por un motor eléctrico que entrega 114 hp y 150 Nm de torque, ofreciendo una respuesta inmediata, silenciosa y suave, ideal para el tránsito urbano.

Integra una batería de tecnología LFP (litio-ferrofosfato), reconocida por su durabilidad y estabilidad, que proporciona una autonomía estimada de hasta 395 km bajo el ciclo NEDC, más que suficiente para cubrir los trayectos diarios y desplazamientos metropolitanos con total tranquilidad.

Tecnología intuitiva y conectividad funcional

El interior del Geely EX2 prioriza una experiencia digital sencilla e intuitiva. Incorpora un panel de instrumentos digital de 8.8", que muestra la información clave de conducción, y una pantalla central táctil HD de 14.6", desde la cual se gestionan las principales funciones del infoentretenimiento. El modelo integra el sistema operativo Flyme Auto, desarrollado por el Holding, que ofrece conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y, próximamente, con Android Auto.

Su diseño interior, de líneas limpias y minimalistas, reduce la botonería física y optimiza el uso del espacio, ofreciendo un ambiente moderno, práctico y alineado con las necesidades del día a día en ciudad.

Seguridad como pilar de la experiencia

En materia de seguridad, el Geely EX2 incorpora seis bolsas de aire, Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), frenos ABS y control electrónico de estabilidad, proporcionando un alto nivel de protección y confianza tanto para trayectos cortos como para recorridos urbanos más largos.

Manejo cómodo y dinámico

Incorpora tracción trasera, la suspensión delantera como trasera es independiente, al frente es McPherson y multipunto atrás. El motor eléctrico está ubicado en el eje posterior, que favorece un mejor balance del vehículo, un centro de gravedad bajo y una conducción más estable y controlada.

Diseño urbano con personalidad propia

El diseño exterior del Geely EX2 combina un estilo juvenil con proporciones compactas que facilitan la maniobrabilidad y el estacionamiento. Destacan sus faros con tecnología LED, que aportan una identidad visual moderna, así como rines de hasta 16 pulgadas, que refuerzan su carácter tecnológico.

Con 4,135 mm de largo, 1,805 mm de ancho y 1,580 mm de alto, el Geely EX2 ofrece un espacio cómodo para hasta cinco pasajeros, sin sacrificar agilidad en entornos urbanos.

Una apuesta estratégica por la movilidad eléctrica en México

La llegada del Geely EX2 refuerza el compromiso de Geely por impulsar una movilidad urbana más eficiente, accesible y sostenible en México. Al tratarse de un modelo con liderazgo probado en su mercado de origen, el Geely EX2 se perfila como una de las propuestas más relevantes dentro del segmento de vehículos eléctricos urbanos, combinando tecnología, seguridad y una atractiva relación valor-precio.

Precios de preventa