Elon Musk afirma que Tesla está "casi lista" para permitir enviar mensajes de texto mientras se conduce con su sistema de conducción totalmente autónoma

Musk anunció que la conducción totalmente autónoma pasará pronto a un estado sin supervisión.

El director ejecutivo de Tesla añadió que la próxima generación de FSD permitirá a los conductores dormirse.

No se ofrecieron explicaciones para un avance tan grande en la conducción autónoma.

¿Qué opinas de la conducción autónoma de los automóviles? Elon Musk declaró públicamente que la empresa se encuentra en un punto en el que se siente "casi cómoda" con que los propietarios de Tesla envíen mensajes de texto y conduzcan mientras utilizan el sistema de conducción totalmente autónoma de la compañía.

Esto se basa en el hecho de que Tesla espera habilitar la conducción totalmente autónoma sin supervisión en "uno o dos meses", lo que permitirá a los conductores distraerse con otras tareas mientras la tecnología autónoma de Tesla se encarga de todo el trabajo duro.

Sin embargo, Elon Musk no ofreció una hoja de ruta clara sobre cómo la empresa pretende pasar de la conducción autónoma de nivel 2 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), que es esencialmente un control de crucero inteligente en el que el conductor debe mantener las manos en el volante, los ojos en la carretera y estar preparado para tomar el control en cualquier momento, a un nivel mucho más avanzado, el 3 o el 4 de la SAE.

Hasta ahora, solo Mercedes-Benz y BMW han ofrecido legalmente la tecnología de conducción autónoma de nivel 3 de la SAE, que permite a los conductores quitar las manos del volante y apartar la vista de la carretera en situaciones muy específicas.

Esto suele ocurrir en atascos en autopistas claramente definidas a velocidades de hasta unos 60 km/h, aunque ambas empresas advierten que los conductores solo deben interactuar con el sistema de infoentretenimiento, y no con dispositivos móviles personales.

Además, las autoridades alemanas concedieron una excepción especial a las dos empresas para explorar y desarrollar la tecnología en vías públicas, lo que significa que muchos otros mercados siguen estancados en el nivel 2 de la SAE. Es un caso similar al de Mercedes-Benz en California y Nevada.

Como señala Electrek, enviar mensajes de texto mientras se conduce es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones, incluida la de Estados Unidos, lo que significa que Tesla tendría que dar un gran salto normativo para legalizar sus sistemas de conducción autónoma «sin supervisión».

Hasta ahora, no hay pruebas de que el fabricante de vehículos eléctricos haya logrado ningún avance en ese ámbito.

La conducción altamente autónoma aún está lejos

(Image credit: Tesla)

Teniendo en cuenta que el sistema de conducción totalmente autónoma de Tesla sigue siendo objeto de escrutinio debido a una serie de accidentes de gran repercusión mediática relacionados con esta tecnología, parece muy poco probable que la empresa lance de repente un sistema en el que sea legal quitar las manos del volante y apartar la vista de la carretera para realizar tareas secundarias que distraigan la atención en los próximos meses.

Aunque se puede argumentar que la tecnología para hacerlo existe (los fabricantes chinos están muy avanzados en este campo), aún no se han ultimado los marcos normativos para garantizar que los sistemas se consideren seguros y legales para su uso en muchos mercados.

Más preocupante aún, Musk afirmó que la versión FSD V14.3, en la que está trabajando la empresa, será la versión "duérmete y despierta en tu destino", según Not a Tesla App.

Los accionistas de Tesla votaron recientemente a favor del paquete de compensación récord de Elon Musk, por valor de un billón de dólares, que incluye una serie de objetivos, entre los que se encuentran la entrega de 20 millones de vehículos, la puesta en funcionamiento de un millón de robotaxis, la venta de un millón de robots y la obtención de hasta 400 000 millones de dólares en beneficios básicos, según Reuters.

Está claro que la conducción autónoma y la inteligencia artificial son una parte importante de los objetivos futuros de Musk, y ahora que están vinculados a ese paquete salarial récord, parece que el director ejecutivo dirá cualquier cosa para mantener el interés de los accionistas.

Incluso que cree que algún día los delincuentes se librarán de la cárcel y que, en su lugar, un robot Optimus "simplemente te seguirá y te impedirá cometer delitos".

