El primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio ya está aquí, y supera a las baterías de litio tradicionales en un aspecto clave

Changan será la primera empresa en utilizar una batería de iones de sodio.

La mejora del rendimiento en condiciones climáticas de frío extremo es solo una de sus ventajas.

CATL también anuncia baterías de iones de litio 5C que durarán más que la mayoría de los automóviles.

La primera batería de iones de sodio (Na-ion) para automóviles fabricada en serie del mundo ha entrado en producción masiva y se venderá en China en el próximo Changan Nevo A06 EV.

La tecnología de la batería, desarrollada por CATL (posiblemente el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos), acaba de superar las pruebas de invierno en Mongolia Interior, donde las temperaturas suelen descender muy por debajo de lo que la mayoría de los vehículos eléctricos están diseñados para soportar.

Según Gizmochina, el Nevo A06 pudo cargarse sin problemas a unos -30 °C (-22 °F) y siguió funcionando a temperaturas de hasta -50 °C (-58 °F).

Los informes indican que, a -40 °C (-40 °F), la batería conservó más del 90 % de su capacidad original, un nivel de rendimiento muy difícil de alcanzar con las baterías convencionales de fosfato de hierro y litio (LFP), como se puede ver en esta brutal prueba invernal.

Se afirma que la batería de iones de sodio CATL Naxtra es la primera certificada para su uso en vehículos de pasajeros y la versión seleccionada por Changan tiene una capacidad de 45 kWh, lo que significa que solo ofrece una autonomía de unos 400 km en el ciclo de pruebas CLTC de China.

Según Changan, esto lo sitúa a la par con otros vehículos eléctricos básicos similares basados en LFP, pero con un rendimiento mucho mayor en climas fríos.

Las pruebas realizadas en Mongolia revelaron que las baterías de iones de sodio podían proporcionar más potencia de forma sostenible en climas extremadamente fríos que sus homólogas de LFP, sin la pérdida de autonomía asociada.

Análisis: Un avance salado

CATL considera que la producción en masa de su batería de iones de sodio Naxtra marca el inicio de una fase de «doble química» para los vehículos eléctricos, en la que los fabricantes de vehículos eléctricos podrán seleccionar la tecnología adecuada para cada aplicación.

Por ejemplo, las baterías de iones de sodio pueden aparecer en vehículos eléctricos que funcionan habitualmente en condiciones de congelación, aunque, según se informa, Changan está considerando introducir la tecnología en su gama más amplia, dado el ahorro potencial que ofrece.

Las baterías de iones de sodio también han recibido el respaldo de quienes se oponen a la extracción de litio, ya que el sodio es 1000 veces más abundante y está disponible en varias regiones geográficas, lo que significa que la cadena de suministro no está controlada en gran medida por un solo país.

Además, se dice que las baterías de iones de sodio son ligeramente más seguras, ya que el riesgo de sobrecalentamiento es menor, mientras que su producción, si se escala correctamente, puede ser más barata, lo que ofrece más opciones a los fabricantes de vehículos eléctricos que desean reducir el costo de los vehículos eléctricos básicos con una autonomía eléctrica total menor.

Dicho esto, las baterías de iones de litio también están mejorando a un ritmo rápido y se están convirtiendo rápidamente en la mejor opción tanto por su longevidad como por su velocidad de carga.

CATL afirma que su última batería de iones de litio 5C puede conservar el 80 % de su capacidad original tras 3000 ciclos de carga completa en condiciones ideales a 20 °C (68 °F), incluso cuando se carga únicamente en algunas de las tomas de corriente más rápidas que existen.

Según Carscoops, esto equivale a aproximadamente 1,1 millones de millas de conducción antes de que se considere que la batería ha perdido suficiente capacidad como para ser motivo de preocupación.

El 5C del título también hace referencia a la velocidad de carga que puede alcanzar la batería. CATL afirma que su tecnología de iones de litio ultrarresistente puede cargarse teóricamente desde cero en unos 12 minutos, lo que debería dar mayor tranquilidad a quienes cargan regularmente en la red pública y temen que esto pueda afectar prematuramente a la capacidad de la batería.

