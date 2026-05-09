El nuevo Xpeng G6 es un tremendo rival de Tesla, pero aún no es perfecto

Como varios de ustedes sabrán, la marca Xpeng va llegando a nuestro país y nosotros estuvimos en la presentación y posteriormente en la prueba de manejo de dos de sus unidades: G6 y G9.

Ahora bien, en el lanzamiento del Xpeng G6, enfocado al mercado europeo, en Portugal, los representantes de la marca estuvieron presentes y deseosos de sonsacar a periodistas e influencers sus opiniones sobre el automóvil con el que la compañía esperaba que eclipsara al Tesla Model Y en esa parte del mundo.

En una situación como esta, es común optar por respuestas breves pero concisas, manteniéndolas relativamente genéricas para no ofender a nadie y reservando la información más interesante para el artículo resultante. Pero eso no era lo que Xpeng quería oír.

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Su equipo de ingenieros quería una opinión sincera sobre el ruido, la vibración y la aspereza (NVH), la comodidad de la marcha, la calidad del interior y las capacidades de su multitud de sistemas de seguridad avanzados; querían saber lo bueno, lo malo y lo feo.

(Image credit: Xpeng)

Menos de un año después, queda claro por qué se les hicieron esas preguntas a nuestro pequeño grupo, ya que un modelo revisado llegó al Reino Unido con nada menos que 20.000 mejoras incrementales, una nueva composición química de la batería, tiempos de carga más rápidos y un rendimiento mejorado.

Para no quedarse atrás respecto a la reciente renovación del modelo "Highland" de Tesla, incluso el interior sufrió algunos cambios relativamente drásticos para mejorar el ambiente general, dándole un aire más exclusivo... un poco como lo hizo Tesla.

Mientras que los fabricantes de automóviles tradicionales suelen ceñirse a un ciclo de vida de siete años, en el que los modelos pueden recibir una actualización o un rediseño tres o cuatro años después de que el vehículo entre en producción en masa, los fabricantes chinos parecen regirse por un conjunto de reglas diferente.

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La renovada Xpeng G6 es una prueba fehaciente de la velocidad de China y de que la compañía quiere ser algo más que un "Tesla de Temu". Quiere destronarla.

Un estilo fresco

(Image credit: Xpeng)

El modelo que Xpeng está promocionando en el Reino Unido, y que nuestro compañero Leon Poultney probó recientemente, es el All-Wheel-Drive Performance Black Edition que, como era de esperar, combina dos potentes motores con toques deportivos que le permiten competir con los modelos de alto rendimiento de otra conocida marca de vehículos eléctricos.

De hecho, los 480 CV que produce el sistema son capaces de impulsar a este elegante SUV de 0 a 100 km/h en poco más de cuatro segundos, lo que le permitiría competir de tú a tú con un Model Y Performance.

También incluye llamativas llantas de aleación de 20 pulgadas, detalles exteriores en negro ahumado y un interior en tonos grises más sobrios, tapizado en gamuza suave al tacto para crear un ambiente más exclusivo y orientado al rendimiento.

No es ofensivo en absoluto, pero es una pena que Xpeng no haya definido su propio estilo de diseño distintivo al entrar en Europa.

Para una empresa que quiere ser conocida como "una compañía tecnológica que también fabrica coches", no sorprende que esta versión actualizada también venga con una barra de luces de ancho completo... aunque esta vez está en la parte delantera, a diferencia de la parte trasera de Tesla.

La renovación le da al vehículo un aspecto más futurista y tecnológico, pero también lo hace sentir muy genérico.

No es ofensivo en absoluto, pero es una pena que Xpeng no haya definido su propio estilo de diseño al llegar a Europa.

Con marcas europeas como Renault, Mini y Peugeot apostando por un estilo único que a menudo evoca el pasado, el Xpeng se asemeja mucho a un electrodoméstico.

Cambios debajo de la piel

(Image credit: Xpeng)

Como ya se ha mencionado, Xpeng afirma haber implementado unas 20.000 "mejoras inteligentes" con respecto a su predecesor, con ajustes en aspectos como la puesta a punto del chasis y la suspensión para un mejor manejo en las carreteras con baches, una mejor insonorización y un comportamiento más predecible del sistema de propulsión.

En esencia, gran parte de los comentarios recibidos tras el lanzamiento inicial del coche en Europa probablemente giraron en torno a su conducción y manejo, y Xpeng posteriormente realizó ajustes para solucionar este problema.

Como resultado, el pedal del acelerador ahora se siente más predecible y permite una mejor modulación, mientras que la configuración de la suspensión se siente un poco más firme para un mejor control de la carrocería en las curvas.

Todavía se percibe una clara falta de sensibilidad en el volante, e incluso al ajustarlo mediante la pantalla táctil central, sigue resultando demasiado pesado, pero el ambiente general en el habitáculo ha mejorado gracias al trabajo realizado en la reducción del ruido, las vibraciones y la aspereza, especialmente a velocidades de autopista.

(Image credit: Xpeng)

El habitáculo ha experimentado algunos de los cambios más significativos: el salpicadero y los pilares ahora están revestidos con un material de efecto cuero de mayor calidad, el diseño del volante está "optimizado" (aunque no pude notar la diferencia) y hay iluminación ambiental en todo el habitáculo.

Los ocupantes de la parte trasera siguen disfrutando de muchísimo espacio para la cabeza y las piernas, mientras que la enorme cantidad de cristal hace que el habitáculo se sienta amplio y luminoso... como un Tesla.

Quienes se sientan en la parte delantera también disfrutan de asientos nuevos y elegantes con calefacción, ventilación y función de masaje. Disculpen si las comparaciones con cierta empresa californiana de vehículos eléctricos resultan repetitivas, pero sí, esto es exactamente lo que sucedió con los recientes Model 3 y Model Y.

Tecnología que fluye

(Image credit: Xpeng)

La generación anterior del G6 impresionó por su tecnología de batería, que ofrecía una autonomía de 354 millas gracias a su batería de mayor capacidad y una arquitectura de 800 V que facilita el tipo de carga ultrarrápida que Tesla aún no ha implementado.

Dicho esto, Xpeng ha optado por una nueva batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 80,8 kWh en la actualización, eliminando así la necesidad de metales preciosos como el cobalto, el níquel y el manganeso, según afirma.

Xpeng ha optado por una nueva batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 80,8 kWh en la actualización, eliminando la necesidad de metales preciosos como el cobalto, el níquel y el manganeso, según afirma la compañía.

Como resultado, la autonomía se reduce a 316 millas en el modelo AWD Performance según el ciclo oficial WLTP, mientras que las variantes RWD Long Range alcanzan una autonomía máxima de 326 millas, cifras que en general parecen más realistas.

Esta nueva tecnología química permite una potencia de carga máxima de 451 kW, lo que permite recargar entre un 10 % y un 80 % en tan solo 12 minutos desde las tomas de corriente adecuadas.

Eso lo sitúa al nivel de algunos de los coches con carga más rápida que se venden actualmente en Europa, lo que lo convierte en un claro líder en su segmento.

El sistema operativo Xmart también ha recibido una actualización, con un nuevo chipset Qualcomm Snapdragon 8155 que mejora la velocidad y la capacidad de respuesta del sistema de infoentretenimiento.

Nuevas funciones, mismos problemas

(Image credit: Xpeng)

Si bien las mejoras en la calidad del habitáculo y la reducción de los tiempos de carga son bienvenidas, muchas de las demás actualizaciones han tenido muy poco impacto en la forma en que se conduce el G6 o en la experiencia de uso diario.

Sigue siendo muy espacioso, con un interior agradablemente ventilado y muy fácil de entrar y conducir, pero no ofrece mucho más allá de eso.

Aquí no hay absolutamente ninguna emoción, la interacción con el conductor es mínima y el rendimiento adicional de la, ejem, edición Performance es un desperdicio de dinero, a menos que realmente disfrutes ir muy rápido en línea recta.

(Image credit: Xpeng)

Si bien el sistema de infoentretenimiento puede ser más fluido, a veces sigue siendo muy frustrante de usar, con funciones sencillas ocultas en submenús. A pesar de haber conducido el modelo original, todavía no logro entender cómo cambiar el ángulo de los espejos retrovisores.

Preguntarle al asistente de voz "Hey Xpeng" tampoco sirvió de mucho, ya que no entendía el término "espejo retrovisor", así que tuve que usar varias variaciones de esta frase hasta que me llevó al menú correcto.

El sistema de infoentretenimiento puede ser más fácil de usar, pero a veces sigue siendo profundamente frustrante.

Lo mismo ocurre con las numerosas funciones de conducción y estacionamiento autónomo que, en general, funcionan correctamente, pero no a la perfección. El sistema Xpilot Driving intenta de forma agresiva mantener el coche en el carril cuando se activa, lo que provoca una sensación de sacudida al circular a alta velocidad por la autopista.

De igual modo, el sistema de estacionamiento autónomo suele encontrar un espacio rápidamente, pero luego carece de la velocidad o la precisión necesarias para ejecutar la maniobra con seguridad. Por eso dejé de usarlo.

Esta última versión es notablemente mejor que su predecesora, que tuvo una vida corta, pero también presenta muchos de los mismos problemas. Sin una personalidad propia, simplemente parece un Tesla de bajo costo, sin la ventaja adicional de la extensa red de Supercargadores de esa marca.

Repito, está perfectamente bien si quieres boicotear a Elon o simplemente ahorrarte algo de dinero, pero este es otro coche eléctrico chino que resulta sorprendentemente genérico.