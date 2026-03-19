"El BMW más importante de la historia reciente": BMW presenta el nuevo i3 eléctrico con una autonomía de 900 km, pero su diseño está dividiendo opiniones

El modelo de lanzamiento del i3 50 xDrive cuenta con 469 CV

La empresa afirma que tiene una autonomía de 900 km (560 millas) según el ciclo WLTP

Las opiniones en Internet están divididas en cuanto a su diseño

Sabíamos que iba a llegar, pero BMW ha logrado causar un gran revuelo al presentar hoy su Neue Klasse i3, posiblemente el primer Serie 3 totalmente eléctrico y probablemente el BMW más importante de la historia reciente.

La empresa afirmó que era «la esencia misma» de la marca BMW y, como tal, ha considerado oportuno dotar a esta elegante berlina de cuatro puertas de una impresionante batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC) de 108 kWh, capaz de ofrecer una autonomía de casi 560 millas.

El lanzamiento se realiza con la variante 50 xDrive, un tren motriz de doble motor que desarrolla una potencia combinada de 469 hp y 645 Nm de torque para una aceleración rápida y las reconocidas credenciales de rendimiento de BMW.

El artículo continúa a continuación

BMW también afirma que su próximo i3 ofrece «una dinámica de conducción líder en su clase», gracias a una nueva arquitectura digital «superbrain» y al sistema de dinámica de conducción Heart of Joy, que debutó en el SUV eléctrico iX3.

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: BMW) (Crédito de la imagen: BMW) (Crédito de la imagen: BMW) (Crédito de la imagen: BMW) (Crédito de la imagen: BMW) (Crédito de la imagen: BMW)

Estos procesadores de alto rendimiento pueden procesar información y datos de los sensores en milisegundos, lo que significa que la aceleración, el frenado y la dirección son más precisos que en cualquier otro vehículo eléctrico que la empresa haya fabricado hasta la fecha.

Las primeras pruebas de conducción del iX3 ya demuestran lo bien que funciona el sistema y la sensación que transmite al volante.

Además, la arquitectura eléctrica de 800 V que sustenta ambos vehículos de la Neue Klasse es capaz de añadir hasta 250 millas de autonomía en unos 10 minutos con un cargador de 400 kW.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En el interior, el nuevo i3 adopta un enfoque similar al del iX3, equipado con el último sistema iDrive y la enorme franja Panoramic Vision que recorre todo el ancho del parabrisas y proyecta widgets personalizables sobre una franja negra.

También hay un head-up display opcional y la pantalla táctil central estándar de 17,9 pulgadas, inclinada hacia el conductor.

Además, BMW está apostando fuerte por los asistentes de voz con IA, gracias en parte a su colaboración con Amazon y la posterior integración de Alexa Plus en sus vehículos.

Un estilo que divide opiniones

(Image credit: BMW)

Al menos a mi parecer, BMW ha dado en el blanco en cuanto al diseño exterior del próximo i3. Logra tener un aspecto moderno y fresco, al tiempo que incluye suficientes guiños sutiles a algunos de los modelos más atractivos de la Serie 3 de su historia.

Es bajo y ancho, con voladizos cortos y pasos de rueda marcadamente abombados, mientras que la parrilla frontal ha pasado de sus anteriores proporciones desgarbadas a algo mucho más elegante.

Pero no a todo el mundo le gusta. Existe un consenso general entre los usuarios de Instagram y Reddit de que tiene un aspecto «chino» y que la parte trasera no es particularmente bonita.

Pero, por otro lado, un usuario de Reddit dijo que es el «primer lenguaje de diseño genuinamente nuevo desde el Flame Surfacing de Chris Bangle», uno de los diseñadores de BMW más controvertidos de los últimos tiempos.

Un aspecto que no ha sido muy criticado es la autonomía anunciada de 560 millas, lo que coloca a BMW firmemente a la vanguardia en cuanto a acabar con la ansiedad por la autonomía de los clientes potenciales.

Además de esto, la empresa también ha confirmado que habrá una versión familiar o wagon del i3, así como un M3 de alto rendimiento basado en la misma plataforma que, según ya ha declarado BMW, «establecerá un nuevo estándar» en cuanto a rendimiento eléctrico.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte a través de WhatsApp.