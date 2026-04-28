Dreame lanza el Nebula NEXT 01 JET Edition, un auto impulsado por cohetes que acelera de 0 a 100 km/h en 0.9s

¡Es oficial! Dreame presentó el nuevo Nebula NEXT 01 JET Edition, esto durante el segmento Drive Next de DREAME NEXT llevado a cabo en San Francisco. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

"En toda mi vida, nunca había visto un anuncio de producto tan emocionante como este", comentó Sebastian Thrun, profesor de la Universidad de Stanford, ampliamente considerado como el padre de los vehículos autónomos modernos y fundador de Google X Lab, Udacity y Kitty Hawk, quien asistió al lanzamiento en persona.

El Nebula NEXT 01 JET Edition es un vehículo eléctrico propulsado por cohetes, equipado con un sistema de propulsor de combustible sólido dual personalizado que responde en 150 milisegundos, genera un empuje máximo de 100 kN y logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 0.9 segundos.

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Junto con el vehículo, Dreame presentó el DHX1, la primera unidad LiDAR desarrollada bajo el programa Nebula Next en colaboración con sus socios. En modo de alto rendimiento, este avance representa lo que Dreame describe como la transición del LiDAR automotriz: de una percepción basada en nubes de puntos a una detección de nivel de imagen de ultra alta definición. Mientras que el LiDAR convencional captura contornos generales de obstáculos en la carretera, el DHX1 resuelve detalles finos a distancia: baches, piedras pequeñas, señales de tráfico y movimientos sutiles de peatones.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Dreame) (Crédito de la imagen: Dreame) (Crédito de la imagen: Dreame) (Crédito de la imagen: Dreame)

El segmento Drive Next también introdujo la plataforma de conducción autónoma de Dreame, construida sobre una arquitectura de modelo mundial y VLA (Vision-Language-Action) de tercera generación. La línea incluye una solución L2++ que permite la navegación urbana en escenarios completos de estacionamiento a estacionamiento, y una solución L3+ basada en una plataforma informática de primer nivel diseñada para la conducción autónoma totalmente sin conductor.

El vehículo también emplea tecnología de integración de baterías CTP 4.0, la cual elimina las vigas transversales y longitudinales tradicionales del paquete de baterías para liberar espacio vertical en el chasis.

La incursión de Dreame en los vehículos inteligentes tiene raíces que se remontan a más de una década. Durante los primeros días del Programa SkyAxis en la Universidad de Tsinghua, el fundador Yu Hao y su equipo exploraron la conducción autónoma, plantando las semillas de lo que se convertiría en el programa Nebula Next. El Nebula NEXT 01 JET Edition representa la materialización de más de diez años de desarrollo tecnológico. La decisión de Dreame de construir vehículos llegó solo después de que la compañía hubiera acumulado suficiente profundidad en tecnología, organización, capital y capacidad global.

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El Nebula NEXT 01 JET Edition es una declaración sobre hasta dónde puede llegar la ingeniería de Dreame. Las tecnologías centrales de la compañía, incluidos los motores digitales de alta velocidad, los algoritmos inteligentes y los brazos robóticos biónicos, se están aplicando en todo su ecosistema de productos. La misma ingeniería que impulsa un motor digital de alta velocidad a 200,000 RPM también permite avances en trenes motrices automotrices y sistemas de percepción de movimiento.

DREAME NEXT continuará hasta el 30 de abril en San Francisco.