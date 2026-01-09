CES 2026: Honda y Sony presentan un segundo SUV, mientras los fabricantes chinos toman ventaja

Las entregas del Afeela 1 finalmente comenzarán a finales de este año.

Se planea lanzar un nuevo SUV totalmente eléctrico para 2028.

Sony y Honda afirman que estará dirigido a un público más amplio.

Es una realidad, a Sony Honda Mobility le gusta utilizar el escenario del CES para presentar sus novedades sobre el Afeela 1, a tal punto de que su presencia se ha convertido en una tradición anual.

Este año, la pareja reveló lo que describieron como un «modelo de preproducción» que es esencialmente igual que los vehículos de 102 900 dólares que se entregarán en los próximos meses.

Pero, a pesar de que aún no ha entregado las llaves a los clientes, Sony Honda Mobility ya está adelantando una variante SUV que, según afirma, ofrecerá «una mayor flexibilidad espacial y accesibilidad», además de resultar atractiva para un abanico más amplio de usuarios.

Se basa en los mismos fundamentos que el Afeela 1, es decir, contará con el mismo agente personal que aprovecha el servicio Microsoft Azure OpenAI para el diálogo natural entre humanos y máquinas.

También cuenta con un Snapdragon Digital Chassis que, según la empresa, ayuda a ofrecer «experiencias de movilidad de última generación centradas en la inteligencia artificial», mientras que la posibilidad de jugar a la PlayStation 5 directamente en el sistema de infoentretenimiento del vehículo seguirá siendo un atractivo clave para los posibles compradores.

Por lo demás, Sony Honda Mobility mantiene el secreto sobre los detalles del SUV más grande, cuyo lanzamiento en Estados Unidos está previsto para 2028.

Solo sabemos que es muy similar al sedán, aunque con una altura de conducción elevada, y que es muy probable que cuente con el mismo conjunto de sensores que permite al Afeela 1 ofrecer niveles avanzados de conducción autónoma.

La empresa afirma que su objetivo es alcanzar en el futuro capacidades de conducción autónoma equivalentes al nivel 4, transformando el espacio interior del vehículo en un entorno "sin conducción" en el que los ocupantes puedan disfrutar del entretenimiento, al parecer.

Un camino lleno de baches por delante

Parece que el Afeela 1 ha tardado mucho tiempo en fabricarse, ya que marcas tecnológicas chinas como Xiaomi y Huawei han lanzado y vendido varios vehículos eléctricos muy avanzados en su mercado nacional durante el tiempo que Sony Honda Mobility ha tardado en llegar a la fase de preproducción.

Además, la versión Signature, que será la primera en entregarse, tiene un precio inicial de 102 900 dólares (alrededor de 77 000 libras esterlinas/155 000 dólares australianos), mientras que la Origin, «más barata», con un precio de 89 900 dólares (alrededor de 67 000 libras esterlinas/135 000 dólares australianos), no llegará hasta 2027. Es mucho dinero para un vehículo eléctrico que solo puede ofrecer una autonomía de hasta 300 millas con una sola carga.

Al otro lado del Centro de Convenciones de Las Vegas, BMW estaba ocupada presentando su próximo modelo iX3, que se espera que cueste alrededor de 60 000 dólares (unos 45 000 libras esterlinas/90 000 dólares australianos) y que, según se anuncia, ofrecerá hasta 400 millas con una carga completa.

Aunque no se sabe nada sobre el precio, es probable que el próximo SUV siga una estrategia de precios similar y podría llegar a costar incluso más que el sedán Afeela 1.

Sony Honda Mobility podría necesitar algo más que una matrícula digital y una PlayStation en el coche para convencer a los clientes de que se desprendan de tanto dinero.

