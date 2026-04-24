"A largo plazo, el único auto que se conducirá manualmente será el Tesla Roadster": Elon Musk afirma que la futura gama de modelos será casi totalmente autónoma

Musk hace una importante revelación durante la última conferencia sobre resultados

El director ejecutivo insinúa que podríamos ver el Roadster en "un mes más o menos"

Tesla también anuncia un chip AI4 mejorado

Durante la conferencia sobre los resultados del primer trimestre de la empresa, el director ejecutivo de Tesla afirmó que, «a largo plazo», la mayor parte de la producción de la empresa corresponderá al Cybercab de dos plazas y que cualquiera que piense en tomar el control físico de la conducción tendrá que recurrir al tan esperado modelo Roadster.

«Con el tiempo, tendrá sentido que toda nuestra gama esté compuesta por vehículos autónomos de diferentes tamaños», declaró Elon Musk. «De hecho, a largo plazo, el único auto de conducción manual será el nuevo Tesla Roadster», agregó.

Se ha anunciado el lanzamiento de este vehículo desde 2017, cuando la empresa comenzó a aceptar depósitos para un nuevo auto deportivo eléctrico de dos plazas.

El artículo continúa a continuación.

(Image credit: Tesla)

Durante ese tiempo, el director ejecutivo de Tesla ha afirmado que el vehículo será capaz de acelerar de 0 a 60 mph en 1,9 segundos y ha insinuado que utilizaría tecnología derivada de SpaceX para "volar" durante breves periodos de tiempo.

Pero durante la conferencia sobre resultados de este año, Musk volvió a retrasar el lanzamiento del Roadster, afirmando que la empresa podrá presentar el auto en "un mes más o menos".

"Creo que podría ser una de las demostraciones más espectaculares de la historia", dijo, a pesar de no dar más detalles sobre cuándo lo veremos o cuándo está previsto que entre en producción.

Las reglas del juego siguen cambiando

(Image credit: Tesla)

La visión de Musk de un futuro totalmente autónomo está causando actualmente dolores de cabeza a la empresa, ya que varios propietarios de Tesla han iniciado acciones legales contra las históricas afirmaciones de la empresa sobre la conducción totalmente autónoma (FSD).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Durante la reciente conferencia sobre resultados, Musk admitió finalmente que «el Hardware 3 simplemente no tiene la capacidad de lograr una FSD sin supervisión», a pesar de las promesas previas a los clientes de que sí la tendría.

Continuó afirmando que la empresa está explorando la posibilidad de construir «microfábricas o pequeñas fábricas» en las principales áreas metropolitanas para actualizar los autos HW3 más antiguos a HW4. Aunque no se dieron más detalles sobre cómo funcionaría esto.

Sin embargo, durante la misma conferencia, Musk también afirmó que los chips AI4 también serán reemplazados rápidamente por una tecnología más competente.

Dado que los chips AI5 de próxima generación recientemente presentados por la empresa no se incorporarán a los vehículos en el corto plazo, sino que se destinarán a los robots Optimus, Tesla ahora planea una actualización AI4 Plus para su computadora de conducción autónoma que duplica la RAM de 16 gigabytes a 32 gigabytes por chip, elevando el total a 64 GB, lo cual está en línea con los últimos procesadores automotrices de Nvidia.

Pero si leemos entre líneas, parece que, si bien el HW4 con el chip AI4 Plus es probablemente más que suficiente para seguir ejecutando la conducción autónoma total supervisada, no es lo suficientemente potente como para dar el salto a la conducción autónoma no supervisada —un objetivo por el que Tesla ha estado trabajando durante años y la promesa que atrajo a millones de clientes en primer lugar.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte a través de WhatsApp.