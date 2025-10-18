5 cosas que puedes esperar de los viajes en taxi autónomo de Waymo en Londres, desde los precios hasta la música en el coche

Los londinenses podrán tomar un taxi autónomo en 2026

La empresa utilizará vehículos Jaguar I-Pace especialmente diseñados

Las pruebas y ensayos comenzarán en varios distritos de Londres

Londres se convertirá en el primer destino en Europa en ofrecer el servicio de taxis sin conductor de Waymo, ¿cuándo? El próximo año, pues la empresa estadunidense busca expandir sus operaciones más allá de Estados Unidos.

Además de Phoenix, San Francisco, Los Ángeles y Atlanta, la empresa ya se está expandiendo a San José en California, Miami y Washington D. C., y ya se están realizando las primeras pruebas en Tokio y ahora en Londres.

La empresa afirma que tiene previsto ofrecer viajes en la capital del Reino Unido sin conductor humano al volante en 2026. Entonces, ¿cómo funcionará exactamente Waymo cuando llegue a Londres?

Cómo funcionará Waymo en Londres

En primer lugar, Waymo debería ser algo más que una oferta nicho en el centro de Londres. En estos momentos, está trabajando con las autoridades competentes para obtener los permisos necesarios para comenzar las pruebas, que se llevarán a cabo en más de 20 distritos de Londres, lo que sugiere que el servicio se extenderá mucho más allá de las zonas céntricas de la ciudad.

Waymo afirma que tiene «fuertes vínculos con el Reino Unido», ya que alberga dos de sus centros internacionales de ingeniería. Lo segundo que cabe esperar es una conducción bastante cómoda: la empresa se ha asociado con la británica Jaguar Land Rover para equipar el I-Pace, totalmente eléctrico, con la cámara y el conjunto de sensores necesarios para la conducción totalmente autónoma.

¿Y qué hay de la tarifa? Si el servicio es similar al que se ofrece en Estados Unidos, la mayoría de los viajes típicos en Londres serán más caros que los que realizan los conductores humanos. Según TechCrunch, el precio medio de un viaje con Waymo era de unos 20 dólares en San Francisco (unos 15 libras esterlinas), mientras que Uber y Lyft rondaban los 15 dólares (unas 11 libras esterlinas) por el mismo trayecto.

(Image credit: Waymo)

Al parecer, esto no ha disuadido a los clientes, ya que Waymo afirma que ahora ofrece más de 250 000 viajes de pago a la semana en sus cuatro ciudades de Estados Unidos.

En cuarto lugar, la empresa de taxis autónomos también ha anunciado recientemente una colaboración con Spotify y YouTube Music, que permite a los clientes subirse al vehículo y sincronizar sus servicios de streaming favoritos mediante un sencillo código QR.

Las listas de reproducción se pueden reproducir dentro del coche, lo que permite al cliente controlar totalmente el ecualizador gráfico y el volumen para adaptarlos al ambiente a bordo. Es probable que se ofrezca la misma tecnología y los mismos servicios a los clientes del Reino Unido.

Por último, se espera que los clientes europeos también utilicen la misma aplicación para teléfonos inteligentes Waymo One, que permite a los clientes seleccionar el lugar de recogida y el destino, así como pagar los viajes.

En algunos lugares, los usuarios también pueden aprovechar el servicio de Waymo utilizando la aplicación Uber, aunque esto no se ha confirmado para las operaciones en Londres.

No todo el mundo está contento con la rápida expansión de Waymo, ya que Steve McNamara, secretario general de la Asociación de Taxistas con Licencia, declaró a The Guardian que cree que se trata de una "atracción turística" y que considera que "no hay demanda para ello".

Los robots están llegando

(Image credit: Waymo)

Junto con Waymo, su rival británico Wayve se ha asociado con Uber para convertir sus pruebas de conducción autónoma de nivel 4 en un servicio de transporte en vivo en Londres, que espera que esté disponible a través de la plataforma y la aplicación actuales de Uber.

Esto ha sido posible gracias al impulso del Gobierno del Reino Unido para acelerar las pruebas y ensayos de vehículos autónomos. La secretaria de Estado de Transporte, Heidi Alexander, afirma que la iniciativa de Waymo «aumentará las opciones de transporte accesibles y, al mismo tiempo, traerá puestos de trabajo, inversiones y oportunidades al Reino Unido».

Waymo afirma que su tecnología tiene el potencial de mejorar significativamente la seguridad vial, ya que los datos muestran que los coches conducidos por humanos se vieron involucrados en incidentes con peatones heridos 12 veces más a menudo que sus vehículos autónomos, que han recorrido más de 100 millones de kilómetros autónomos hasta la fecha.

