Honda CR-V 2026 llega a México con más tecnología, seguridad y versiones híbridas

Sin duda, la Honda CR-V ha sido de las SUVs preferidas de los mexicanos desde su llegada al país hace más de 20 años, y la nueva generación no será la excepción.

Con mayor seguridad y un mejor equipamiento de serie llega ahora Honda CR-V 2026, con novedades en todas sus versiones, así como una nueva versión tope de gama, Sport Touring HEV, que incorpora un Sistema Inteligente de Tracción Integral en las Cuatro Ruedas (AWD).

Esta SUV elevó nuevamente la barra del segmento gracias a su sofisticado y elegante diseño, interiores amplios y confortables, así como un manejo más dinámico, que la ponen en la preferencia de su categoría, gracias a su reconocida calidad y tecnología.

En 2023 se presentó por primera vez en el país la versión Touring HEV, con la premiada cuarta generación del sistema híbrido de dos motores de Honda, que ofrece un desempeño superior y eficiencia sobresaliente en consumo de combustible.

Para el año modelo 2026, Honda ha reconfigurado las versiones disponibles para el mercado mexicano y ofrece dos versiones con motorización 1.5 turbo de gasolina: Turbo Plus y Touring; así como dos versiones híbridas: Touring HEV y Sport Touring HEV.

Destaca también la incorporación de la suite de asistencias avanzadas para el conductor, Honda Sensing, en todas sus versiones.

Estilo sofisticado

Esta sexta generación de Honda CR-V cuenta con un diseño exterior sofisticado y fuerte, alineado con el estilo de la marca para sus camionetas ligeras. La línea de cintura horizontal destaca a través de una carrocería más grande, así como una distancia entre ejes y entrevías que proporciona mejor estabilidad y presencia imponente.

En todas las versiones se incorpora una fascia frontal con elegantes detalles, en color plata para Touring HEV, mientras que la versión Sport Touring HEV incluye acabados en color negro que realzan su carácter deportivo; además de una fascia trasera con escape cromado para las versiones híbridas.

En el interior de la Honda CR-V se combinan materiales de alta calidad con un diseño moderno y deportivo, que ofrecen un ambiente cómodo y espacioso para todos los ocupantes, y se complementa con un asiento para el conductor con ajuste eléctrico de ocho vías y ajuste lumbar y 2 memorias, pensado para brindar el mayor confort en cada trayecto.

Conectividad a la mano

Cuenta con tecnología integrada en la cabina con enfoque hacia el conductor, ya que incluye panel de instrumentos de 7 pulgadas, con tacómetro digital y velocímetro físico; así como una pantalla multi-información con funciones seleccionables por el conductor, como ajustes del sistema Honda Sensing®, información del vehículo y más.

La pantalla táctil de audio ahora es de 9 pulgadas para todas las versiones, con compatibilidad Apple CarPlay® y Android AutoTM inalámbricos, capacidad para reproducir archivos WMA y MP3, interfaz HandsFreeLink con Bluetooth, 8 bocinas en versión Turbo Plus y 12 bocinas Bose con tecnología "Centerpoint" y "SurroundStage", en las versiones Touring e híbridas.

El área de almacenamiento tiene capacidad para dos teléfonos inteligentes junto con un cargador inalámbrico para todas las versiones, dos puertos USB-A 2.5 y USB-C 3.0; mientras que para pasajeros traseros hay dos puertos USB-C 3.0, también de serie.

Seguridad para todos

Uno de los cambios más destacados en Honda CR-V 2026, es que ahora todas las versiones incluyen el sistema de asistencias avanzadas para el conductor de Honda Sensing®, que incluye:

Sistema de Asistencia en Tráfico Pesado (TJA)

Control de Velocidad de Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable

Función de Seguimiento a Baja Velocidad (LSF)

Sistema Automático de Luces Altas (AHB)

Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS)

Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (FCW)

Sistema de Conservación de Carril (LKAS)

Alerta de Cambio de Carril (LDW)

Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDM)

Y se complementa el sistema Lanewatch® con el Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) y el Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM).

Además de su avanzada tecnología en seguridad activa y pasiva, Honda CR-V incorpora una amplia gama de sistemas diseñados para proteger a todos los ocupantes. Estos elementos trabajan en conjunto para ofrecer una conducción segura, confiable y confortable en todo momento. Entre ellos se incluyen:

Estructura de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II

Ocho bolsas de aire: frontales (2), laterales delanteras y traseras (4), tipo cortina (2) y para las rodillas de los pasajeros delanteros (2)

Cámara de reversa con tres ángulos y pautas dinámicas incorporada en la pantalla

Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los pasajeros

Sistema de frenos con Antibloqueo (ABS) y Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción

Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (AHS)

Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA)

Asistencia para Descenso en Pendiente (HDC)

Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)

Manejo divertido y refinado

Las versiones Turbo Plus y Touring de Honda CR-V 2026 portan el reconocido motor 4 cilindros 1.5 litros turbo, con 16 válvulas DOHC y sistema VTEC®, que desarrolla 188 hp y 177 lb-pie. Cuenta con sistema Eco Assist, que reprograma el motor y transmisión para optimizar al máximo el consumo en tránsito pesado.

Trabaja en conjunto con una Transmisión Continuamente Variable (CVT), desarrollada por Honda, así como mejoras en el programa Step-Shift, que simula cambios durante una aceleración fuerte, para dar una mejor sensación de manejo. Además, cuenta con paletas detrás del volante para realizar cambios simulados, que brindan una conducción más deportiva y mejor control en caminos con curvas y pendientes.

Las versiones Touring HEV y Sport Touring HEV cuentan con la cuarta generación del sistema híbrido-eléctrico de dos motores. Este tren motriz se complementa por un motor a gasolina de 4 cilindros, 2.0 litros, de ciclo Atkinson y con inyección directa de combustible, 16 válvulas DOHC VTEC®, que desarrolla 145 hp y 138 lb-pie. El conjunto completo ofrece 247 lb-pie y 204 hp.

La novedad para el mercado mexicano es la nueva versión Sport Touring HEV, que incluye el Sistema Inteligente de Tracción en las Cuatro Ruedas, Honda Real Time AWD, lo que brinda mayor seguridad con lluvia, pisos resbalosos e incluso un manejo off-road.

Con todas estas novedades para su modelo 2026, Honda tiene plena confianza en que CR-V se mantendrá como una SUV predilecta en su segmento, gracias a sus sistemas de seguridad y mayor equipamiento, que ofrecen una experiencia de manejo y confort superiores, además de reforzar tres atributos en los que siempre se piensan al comprar un producto Honda: Calidad, Confiabilidad y Durabilidad.

Honda CR-V Sport Touring HEV esta disponible a través de la red de distribuidores del país, en los siguientes colores y precios: