Geely EX5 EM-i 2026: la nueva era híbrida enchufable llega a México. Aprovecha la preventa

¡Atención! Geely México anunció el inicio de la preventa del nuevo Geely EX5 EM-i 2026, un SUV híbrido enchufable que representa el siguiente paso en la consolidación de la marca en el país, pero eso no es lo mejor de todo, pues trae sorpresas únicas.

El primer vehículo PHEV de la marca en México tendrá un precio especial de venta anticipada de $589,990 MXN, únicamente para 1,000 unidades disponibles.

Todo sobre la preventa:

Inicia el 11 de octubre.

Concluye el 11 de noviembre (o hasta agotar las unidades disponibles en preventa).

Se aparta con un monto de $5,000 pesos, el cual se abonará al monto total del pago por el vehículo.

Para iniciar el proceso, el cliente deberá ingresar al sitio web oficial de Geely México y seguir los pasos correspondientes.

El apartado podrá realizarse mediante dos métodos de pago: en línea a través de OpenPay o directamente en el distribuidor elegido por el cliente.

Los clientes que realicen el apartado de su unidad dentro del periodo establecido recibirán el beneficio exclusivo de la instalación gratuita del cargador de pared y un adaptador tipo 1 a 2, garantizando una experiencia completa de carga para su nuevo vehículo híbrido enchufable.

Tendrán hasta el 30 de noviembre de 2025 para concretar su compra. En caso de no hacerlo, perderán los incentivos asociados a la preventa.

Principales características

Geely EX5 EM-i 2026 combina el rendimiento de un propulsor a gasolina de 1.5 litros, cuatro cilindros que entrega 98 HP; con la eficiencia de un motor eléctrico de última generación que genera 214 HP y 262 Nm de torque. En conjunto este vehículo alcanza una potencia total de 259 HP.

Este modelo ofrece una autonomía 100% eléctrica de hasta 105 kilómetros y una total superior a 1,000 km, ideal para una conducción urbana sin emisiones, así como para viajes largos sin preocupaciones.

Su diseño moderno y aerodinámico se distingue por líneas elegantes y detalles funcionales como faros LED, techo panorámico y cajuela eléctrica. En el interior, destaca un entorno tecnológico y confortable con pantalla central HD de 15.4”, panel de instrumentos LCD de 10.2”, sistema de sonido Flyme Sound con 16 bocinas, iluminación ambiental multicolor y Head-Up Display.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Asimismo, sobresale por su paquete de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), que eleva los estándares de seguridad en su segmento. Entre ellas destacan: Advertencia de salida de carril, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, entre otros.

Con este lanzamiento, Geely México reafirma su compromiso de ofrecer modelos innovadores, de alto desempeño y que acompañen a sus usuarios hacia un futuro más limpio y conectado.