Geely EX5 EM-i 2026 inicia oficialmente sus ventas en México

La espera terminó, la nuevo Geely EX5 EM-i 2026 comenzó oficialmente las ventas en México.

Recordemos que el EX5 EM-i 2026, es una SUV híbrido enchufable (PHEV) que redefine el estándar de eficiencia, potencia y tecnología en el segmento. Este lanzamiento marca un paso firme en la expansión del portafolio de vehículos electrificados de la marca en el país.

Durante la etapa de preventa, más de 2,800 clientes apartaron su unidad, reflejando la alta expectativa generada por este modelo. Las primeras entregas comienzan el 12 de noviembre, consolidando a Geely como una de las marcas con mayor crecimiento en México.

El EX5 EM-i 2026 ya está disponible en todos los distribuidores autorizados de Geely en México con un precio de $599,990 MXN, acompañado de una oferta comercial que incluye tasa desde 10.99%, 0% de comisión por apertura, wallbox de carga y adaptador de carga.

Rendimiento con propósito

El Geely EX5 EM-i ofrece una autonomía combinada de hasta 1,000 km y una autonomía eléctrica de 105 km, con un consumo de hasta 55.3 km/l en ciudad. Este desempeño lo convierte en una alternativa inteligente, sostenible y funcional para los conductores que buscan eficiencia sin comprometer potencia.

Su sistema híbrido combina un motor a gasolina de 1.5L (98 hp) con un motor eléctrico síncrono de imán permanente (214 hp y 262 Nm), alcanzando 259 hp de potencia total combinada. El sistema de tracción delantera es impulsado por el motor eléctrico incluso cuando la batería ha agotado su carga.

El sistema 1DHT automático tipo E-Shift y los modos de conducción Pure Electric, Hybrid y Power permiten adaptarse a cualquier condición de manejo.

Su batería LFP de 18.4 kWh admite carga rápida DC del 30% al 80% en menos de 20 minutos o carga AC completa en 3.1 horas.

El modelo incorpora regeneración de energía y recarga mediante el motor de combustión, lo que permite generar hasta el 80% de carga eléctrica estando estacionado.

Además, los sistemas V2L (Vehicle to Load) y V2V (Vehicle to Vehicle) permiten utilizar el vehículo como fuente de energía externa o incluso para cargar otro automóvil.

Diseño sofisticado y funcional

El EX5 EM-i expresa la filosofía de diseño global de Geely con proporciones elegantes y deportivas. Con 4,740 mm de largo, 1,905 mm de ancho, 1,685 mm de alto y una distancia entre ejes de 2,755 mm, ofrece una presencia robusta y una cabina amplia para cinco pasajeros.

Su diseño destaca por faros LED automáticos con función “Follow Me Home”, luz diurna LED, techo panorámico corredizo, rines de 19”, espejos exteriores eléctricos y una cajuela eléctrica con altura regulable.

Tecnología inmersiva y experiencia premium

El interior combina materiales suaves, acabados metálicos y un diseño bicolor que transmite modernidad y confort.

Entre su equipamiento destacan:

Asientos eléctricos, ventilados y calefactables.

Aire acondicionado automático con filtro CN95 y sistema de cabina fresca.

Iluminación ambiental LED multicolor.

Pantalla táctil HD de 15.4” con CarPlay.

Panel digital LCD de 10.2” y Head-Up Display (HUD).

Sistema de sonido FLYME SOUND con 16 bocinas, incluyendo dos integradas en el reposacabezas del conductor.

EX5 EM-i puede enlazarse con la Geely App, que permite controlar funciones del vehículo de forma remota como climatización, cierre centralizado, localización o estado de carga, integrando la experiencia del vehículo con la vida digital del usuario.

Conducción inteligente y segura

El EX5 EM-i 2026 equipa 15 sistemas avanzados de asistencia (ADAS) y uno de los paquetes de seguridad más completos del segmento:

Control de crucero adaptativo e inteligente (ICC/ACC)

Asistente de mantenimiento y cambio de carril (LKA/LCA)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Detector de punto ciego (BSD)

Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)

Frenado autónomo de emergencia (AEB)

Además, incluye 6 bolsas de aire, ESC, HSA, HDC, TPMS, sensores de estacionamiento y una cámara panorámica de 540°, garantizando control total y seguridad en todo momento.

Un nuevo referente para la movilidad inteligente en México

Con su eficiencia híbrida, tecnología avanzada y diseño global, el Geely EX5 EM-i 2026 se posiciona como una de las propuestas más completas y accesibles del mercado PHEV, reafirmando el compromiso de Geely por ofrecer “Tecnología para todos” y avanzar hacia un futuro de movilidad sustentable.

Geely Auto México continúa consolidando su liderazgo global con una visión clara: acercar la innovación, el diseño y la eficiencia de nueva energía al conductor mexicano.