El nuevo Honda Prelude 2026 llega oficialmente a México: descubre el precio y disponibilidad

¡Es oficial! Por primera vez en México, Honda presenta su nueva generación deportiva de la leyenda "Honda Prelude" 2025.

Se trata de un coupé deportivo que combina un diseño exclusivo, gran desempeño y máxima eficiencia para un manejo dinámico y emocionante.

Este coupé impulsará el gusto de conducir para una nueva generación de compradores, al ser el primer modelo que combina el galardonado sistema de propulsión híbrido de dos motores de Honda, con el chasis de alto rendimiento del icónico Civic Type-R. Honda Prelude ofrece una dirección precisa, un manejo ágil y una sensación de conducción divertida para brindar una experiencia gran turismo cautivadora, a la vez que mantiene la comodidad para la conducción diaria.

El artículo continúa a continuación

"Estamos encantados de traer un modelo tan icónico a la gama Honda en México", declaró Eliel Trujillo, Auto Sales Department Head de Honda de México. "El nuevo Prelude demuestra nuestro compromiso con los vehículos emocionantes y divertidos, y contribuirá a incrementar nuestra oferta de vehículos híbridos".

Diseño Sofisticado y Musculoso

La aerodinámica avanzada le otorga al nuevo Honda Prelude una apariencia sofisticada y robusta, con un frente bajo y afilado, una postura ancha y una silueta suave con superficies limpias. La aerodinámica, perfectamente integrada, incluye un amplio alerón inferior delantero y una superficie plana en el borde del portón trasero, proporcionando un equilibrio óptimo de carga aerodinámica delantera y trasera a altas velocidades, lo que aumenta su estabilidad.

La parrilla tiene acabado en cromo negro y detalles azules en la parte central inferior de las fascias delantera y trasera, que enfatizan la presencia baja y deportiva del coupé. Ese mismo color azul también se aprecia en los grandes calipers de freno delanteros Brembo de cuatro pistones, que aportan estilo y una impresionante potencia de frenado.

Diseñado en Japón, el Prelude se distingue por sus proporciones agresivas, un techo deportivo con estilo coupé y cajuela tipo liftback, salpicaderas ensanchadas para cubrir los grandes rines de 19 pulgadas en negro berlina, con acabado maquinado y llantas 235/40R19. La presencia amplia del Prelude se acentúa con sus exclusivas luces diurnas en forma de ala y las líneas horizontales dobles de sus luces traseras de ancho completo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Su sofisticado estilo exterior presenta superficies limpias y dinámicas, con manijas de las puertas al ras y una antena integrada en la ventana trasera. Al igual que todos los autos Honda, Prelude utiliza tecnología de soldadura láser a lo largo de la línea del techo, eliminando la necesidad de molduras para lograr una línea de techo lisa y limpia.

Estrategia de Electrificación

Los modelos híbridos continúan creciendo su participación en el mercado mexicano, gracias al éxito que están teniendo modelos como CR-V, Accord y Civic HEV. Honda planea expandir su oferta de híbridos en los próximos años, en línea con el plan de electrificación global de sus modelos. En este contexto, Civic, Accord y Prelude —modelos emblemáticos de Honda presentados durante la década de 1970— vuelven a coincidir en la línea de automóviles de pasajeros de la marca, ahora como parte de su oferta de vehículos híbridos.

El sistema incluye el motor de combustión 2.0 litros con 16 válvulas DOHC, dual E-CVT e inyección directa y ciclo Atkinson, que desarrolla 141 hp a 6,000 rpm y 134 lb-pie de torque a 4,500 rpm. El motor eléctrico AC tiene un imán permanente síncrono y genera 181 hp entre 5,000 y 6,000 rpm y un torque máximo de 232 lb-pie entre 0 y 2,000 rpm. El rendimiento máximo combinado de ambos motores es de 200 hp a 6,000 rpm y 232 lb-pie de torque entre 0 – 2,000 rpm.

El Nuevo Honda S+ Shift

Esta sexta generación del Prelude marca el debut del sistema Honda S+ Shift, una innovadora función de conducción que simula la experiencia de una transmisión de alto rendimiento. Honda S+ Shift mejora el control de cambios lineal para ofrecer la máxima participación del conductor. Mediante la gestión precisa de las RPM del motor y la integración de levas de cambio, Honda S+ Shift ofrece respuestas rápidas y simuladas de cambio de marcha mediante una coordinación fluida entre el motor de combustión y el motor eléctrico de alto rendimiento, incluyendo cambios descendentes, igualación de revoluciones y mantenimiento de marcha. Honda anunció planes para incorporar Honda S+ Shift en futuros modelos de vehículos híbridos.

Chasis del Civic Type-R con Gran Respuesta Dinámica

El Honda Prelude 2026 es el primer modelo híbrido de la marca que incorpora elementos del chasis de alto rendimiento del legendario Civic Type-R, incluyendo la suspensión, ancho de vías delantera y trasera, así como frenos delanteros Brembo, diseñados originalmente para el icónico deportivo compacto. Con los sistemas de suspensión y frenos optimizados específicamente para el Prelude, incluyendo el sistema de amortiguación adaptativo de serie, el nuevo coupé ofrecerá una experiencia deportiva y a la vez cómoda, con altos niveles de emoción y compromiso hacia el conductor.

Los modos de conducción seleccionables permiten al conductor optimizar la experiencia del Prelude, alternando fluidamente entre Comfort, GT, Sport e Individual para diversas condiciones, con ajustes de rendimiento preestablecidos que controlan la respuesta del motor, el nivel de asistencia de la dirección, la amortiguación de la suspensión, el sonido del motor, la disposición del panel de instrumentos y el control de crucero adaptativo.

Las características de amortiguación distintivas de la suspensión en cada modo de conducción, brindan al conductor un control preciso y el manejo del coupé deportivo con configuraciones de amortiguación optimizadas. Además, Prelude 2026 incluye -por primera vez- la aplicación del sistema mejorado Honda Agile Handling Assist, que optimiza la maniobrabilidad y la confianza del conductor mediante el control integrado del tren motriz y el sistema de frenos, adaptándose a la dirección del conductor.

Prelude ofrece un rendimiento de frenado excepcional, compartiendo tecnología de frenos delanteros y traseros con el Civic Type-R. Los ligeros discos ventilados delanteros, de 13.8 pulgadas de diámetro, se combinan con robustos calipers Brembo de monobloque de aluminio de cuatro pistones, adornados con los logotipos de Prelude y Brembo™ y con un acabado en un tono azul específico de Prelude. Los discos traseros tienen 12 pulgadas de diámetro.

Cabina Enfocada al Conductor

El nuevo Prelude ofrece una cabina envolvente con un diseño limpio y elegante, un cofre bajo y pilares A delgados para una visibilidad frontal excepcional, todo ello diseñado para la experiencia de conducción de un gran turismo. Los asientos deportivos delanteros de alta gama, cuentan con piel sintética suave al tacto, cabeceras integradas inspiradas en las carreras y refuerzos asimétricos para equilibrar el apoyo del conductor con la comodidad del pasajero. Los asientos delanteros están decorados con costuras azules de alto contraste, un diseño perforado tipo "pata de gallo" y el logotipo de Prelude grabado en la cabecera.

El interior está disponible azul y blanco bitono, con costuras azules de alto contraste que complementan los detalles exteriores en azul. La piel sintética con textura de nube envuelve la consola central y la parte inferior del tablero, donde el logotipo de Prelude está bordado con gran maestría.

Los detalles de alto rendimiento de la cabina del nuevo Prelude incluyen un volante deportivo grueso con base plana, forrado en piel con costuras azules de alto contraste, un marcador de posición a las 12 en punto y paletas de cambio integradas en el volante.

Prelude es el primer modelo de Honda con asientos asimétricos para el conductor y el pasajero delantero. El firme acolchado y los refuerzos más prominentes en la parte inferior de los muslos brindan al conductor una posición firme, mientras que el pasajero disfruta de un asiento más amplio y relajado para mayor comodidad en el día a día.

El nuevo Prelude ofrece asientos 2+2 con un generoso espacio para las piernas en los asientos traseros de 81 cm (32 pulgadas). Accesible a través de un portón trasero, Prelude cuenta con un amplio espacio de cajuela para escapadas de fin de semana. Los respaldos traseros abatibles 60/40 se pueden plegar para ampliar considerablemente el espacio disponible, para acomodar artículos más grandes.

Tecnología Inteligente

La tecnología se ha integrado inteligentemente en la cabina del Prelude, con el conductor como prioridad, incluye un clúster de instrumentos digital de 10.2 pulgadas, una pantalla táctil HD a color de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ y un cargador inalámbrico para smartphones, todo de serie.

Para una conducción de alto rendimiento, el nuevo y exclusivo panel de instrumentos digital del Prelude ofrece gráficos nítidos y fáciles de leer, además de una amplia selección de pantallas, como un tacómetro de gran tamaño y una pantalla multi-información.

Honda Prelude 2026 incluye un sistema de sonido premium Bose® de serie, diseñado en conjunto por Honda y Bose® específicamente para el interior del Prelude, para que tanto el conductor como los pasajeros, independientemente de su posición, se sientan en el centro de la música, con una experiencia auditiva nítida y espaciosa para todo el contenido de audio.

El nuevo sistema de audio premium Bose® incluye 8 bocinas de amplio rango Super65 montadas en las puertas, que reproducen un sonido más bajo y más fuerte que las bocinas convencionales de 6.5 pulgadas (165 mm), para crear un perfil de sonido nítido y un subwoofer de gran tamaño ubicado en el área de carga.

La Seguridad es Prioridad

Honda se compromete a seguir mejorando la seguridad de todos los que comparten los caminos, como se refleja en su slogan global: "Seguridad para todos". Con este compromiso, el nuevo Honda Prelude es líder en seguridad para coupés deportivos, gracias a su avanzada tecnología de seguridad activa y pasiva que viene de serie.

Esto incluye el conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing®, la última versión de la estructura delantera de la carrocería, Ingeniería de Compatibilidad Avanzada™ (ACE™) de Honda; tecnología de bolsas de aire de última generación diseñada para acomodar la cabeza y ofrecer una mayor protección para la cabeza del pasajero delantero; bolsas de aire delanteras para las rodillas y bolsas de aire laterales traseras, todas de serie.

En Prelude, el conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing incluye:

Sistema Automático de Luces Altas (AHB)

Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable

Función de seguimiento a Baja Velocidad (LSF)

Sistema de Mitigación de Colisión™ con Frenado (CMBS) y Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (FCW)

Sistema de Conservación de Carril (LKAS) con Alerta de Cambio de Carril LDW)

Sistema de Asistencia en Tráfico Pesado (TJA)

Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDM)

Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI)

Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM)

Nuevo Sistema de Frenado Poscolisión (PCBS) para mitigar daños en colisiones múltiples.

Honda Prelude 2026 estará disponible a través de la red de distribuidores del país, a partir del 17 de marzo en una versión única totalmente equipada, en los siguientes colores y precio: