El Acura NSX Roadster de “The Avengers” hará su debut público en Monterey Car Week

¿Recuerdas el auto que apareció en la película más taquillera del 2012, "The Avengers" de Marvel? Se trata del Acura NSX Roadster, ¿te gustaría verlo en la vida real?

Sí tu respuesta fue afirmativa, te tenemos buenas noticias, pues hará su primera aparición pública durante Monterey Car Week, la mayor reunión mundial de entusiastas del automovilismo. Este único y exclusivo superdeportivo aparecerá en The Quail, el 15 de agosto, cuando Acura celebre el 35.º aniversario de la primera generación del NSX.

Acura tiene previsto subastar este ejemplar único, pieza de coleccionista del mundo del cine, el año que viene, y destinar lo recaudado a obras benéficas. Acura comenzará a aceptar inscripciones en Monterey Car Week el año que viene.

El Acura NSX Roadster fue creado especialmente para la producción de la exitosa película, con un diseño inspirado en el NSX Concept de segunda generación que se presentó por primera vez en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica en 2012. El roadster fue diseñado por un equipo Acura Design Studio de Los Ángeles, dirigido por el entonces director creativo de Acura, Dave Marek, y se mantiene exactamente igual que cuando apareció en la pantalla hace 13 años, con la placa "Stark 33".

Acura presentará el roadster conceptual en The Quail, junto con importantes ejemplos de producción del NSX, como el NSX-R de 1995 y la edición Zanardi de 1999, así como el nuevo prototipo RSX, que anticipa la próxima generación de SUVs totalmente eléctricas de Acura.

Como proyecto, el Acura NSX Roadster fue fabricado por Trans FX en Oxnard, California.

La carrocería de resina y fibra de vidrio fabricada a mano se colocó en un NSX de primera generación junto con una suspensión rebajada de 2 pulgadas, llantas de 18 pulgadas y asientos de repuesto. Un modelo de 1991 muy usado, con 252,000 millas en el odómetro, sirvió de base para la transformación.

«Sabíamos que tenía que ser un vehículo confiable para el rodaje, no solo una participación estática, y pensamos que lo más idóneo era un Acura NSX original», afirmó Marek, asesor ejecutivo de Acura.