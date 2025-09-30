Corolla Cross 2026 llega a México con la fórmula perfecta de confort, potencia y eficiencia
Toyota lleva al siguiente nivel a su SUV más versátil con el nuevo Corolla Cross 2026
¡Tenemos noticias increíbles! La espera terminó y la nueva Toyota Corolla Cross 2026 ya está disponible en México, pero eso no es lo mejor de todo.
Toyota Corolla Cross 2026 llega renovado y con una gama más completa. Este mini SUV combina emoción, confianza, versatilidad y sustentabilidad, ideal para un estilo de vida dinámico.
En este año modelo, las versiones de gasolina LE y XLE se fortalecen con un diseño exterior más deportivo y equipamiento mejorado. A la vez, la familia se amplía con dos nuevas versiones híbridas eléctricas: SE HEV y XSE HEV, que ofrecen mayor potencia y eficiencia, junto con opciones exclusivas de diseño.
Entre sus principales novedades destacan:
- Tres modos de manejo: ECO, NORMAL y SPORT
- Nueva parrilla deportiva
- Rines de 18" en color negro con tecnología Runflat
- Integra direccionales en espejos laterales en todas las versiones
- Añade paletas de cambio al volante
- Nueva Pantalla de Información Múltiple (MID) de 12.3" en las versiones XLE y XSE HEV
- Agrega pantalla de audio de 10.5"
Las cuatro versiones de Corolla Cross 2026 ya se encuentran disponibles en las 100 distribuidoras Toyota del país con los siguientes precios:
- LE 2026: $544,000
- XLE 2026: $614,900
- SE HEV 2026: $625,900
- XSE HEV 2026: $678,900
