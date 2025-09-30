Corolla Cross 2026 llega a México con la fórmula perfecta de confort, potencia y eficiencia

¡Tenemos noticias increíbles! La espera terminó y la nueva Toyota Corolla Cross 2026 ya está disponible en México, pero eso no es lo mejor de todo.

Toyota Corolla Cross 2026 llega renovado y con una gama más completa. Este mini SUV combina emoción, confianza, versatilidad y sustentabilidad, ideal para un estilo de vida dinámico.

En este año modelo, las versiones de gasolina LE y XLE se fortalecen con un diseño exterior más deportivo y equipamiento mejorado. A la vez, la familia se amplía con dos nuevas versiones híbridas eléctricas: SE HEV y XSE HEV, que ofrecen mayor potencia y eficiencia, junto con opciones exclusivas de diseño.

Entre sus principales novedades destacan:

Tres modos de manejo: ECO, NORMAL y SPORT

Nueva parrilla deportiva

Rines de 18" en color negro con tecnología Runflat

Integra direccionales en espejos laterales en todas las versiones

Añade paletas de cambio al volante

Nueva Pantalla de Información Múltiple (MID) de 12.3" en las versiones XLE y XSE HEV

Agrega pantalla de audio de 10.5"

Las cuatro versiones de Corolla Cross 2026 ya se encuentran disponibles en las 100 distribuidoras Toyota del país con los siguientes precios:

LE 2026: $544,000

XLE 2026: $614,900

SE HEV 2026: $625,900

XSE HEV 2026: $678,900