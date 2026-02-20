Changan México renueva su portafolio a "gasolina " y abre la preventa de cuatro modelos clave

¡Es oficial! Changan México anunció la preventa de no uno, sino cuatro nuevos modelos, los cuales representan una renovación estratégica de su portafolio. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Se trata de la actualización de Alsvin, de CS35, de CS55 Plus y la incorporación de una nueva versión de la CS75 con configuración para 5 pasajeros. Estos modelos no se limitan a cambios estéticos, responden a una evolución integral en ingeniería, conectividad, seguridad estructural y experiencia a bordo.

Con estas actualizaciones, la marca fortalece su posicionamiento y reafirma su compromiso de ofrecer vehículos más sofisticados, más seguros y alineados con las necesidades del conductor actual.

Alsvin

(Image credit: Changan)

El sedán de entrada de la firma asiática creció, ahora cuenta con una longitud de 4,730 milímetros y una cajuela con capacidad de 500 litros, su configuración privilegia la amplitud y funcionalidad, mientras que su iluminación LED y rines de aluminio de 16 pulgadas proyectan una estética contemporánea y equilibrada.

Tiene un motor de 1.5 litros de 101 caballos de fuerza y 106 lb-ft de torque, disponible con transmisión manual de cinco velocidades o una sofisticada caja automática de doble embrague de siete cambios que optimiza la eficiencia y la suavidad de marcha. Esta combinación mecánica ofrece una conducción estable, ideal para el entorno urbano y trayectos prolongados.

En el habitáculo, la experiencia digital se materializa en una doble pantalla de 10 pulgadas para clúster e infoentretenimiento, acompañada de conectividad inalámbrica compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Los asientos están forrados de piel sintética, el aire acondicionado es automático y la cámara panorámica es 540° HD —dependiendo la versión—, estos factores elevan la percepción de equipamiento dentro del segmento.

CS35 Max

(Image credit: Changan)

El CS35 Max redefine el concepto de SUV compacto al integrar una estética dinámica con ingeniería de alto rendimiento. Con 4,540 milímetros de longitud, rines de 18 pulgadas y faros LED con función “Follow Me Home”, su diseño transmite una identidad robusta y moderna, que se refuerza por detalles como la apertura eléctrica de cajuela, dependiendo la versión.

Bajo el cofre resguarda un motor de 1.5 litros Turbo desarrolla 178 caballos de fuerza y 206 lb-ft de torque, gestionados por una transmisión de doble embrague de siete velocidades que optimiza la entrega de potencia. La incorporación del modo de manejo “Carrera” añade un carácter más enérgico, adaptando la respuesta del acelerador y la transmisión para una experiencia más deportiva.

En el interior, el conductor dispondrá de una pantalla central de hasta 12.3 pulgadas complementada por un cuadro auxiliar digital, conectividad inalámbrica y asientos deportivos en piel sintética. Dependiendo de la versión, integrará cámara 540° HD, cargador inalámbrico y un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción.

CS55 Plus

Con 4,550 milímetros de longitud y una presencia más sólida, el CS55 Plus se posiciona como una de las propuestas más completas dentro del segmento SUV mediano. Emplea un motor de 1.5 litros Turbo, que genera 178 caballos de fuerza y 206 lb-ft de torque, se complementa con una transmisión de doble embrague de siete velocidades y tres modos de manejo que permiten adaptar la conducción a diferentes escenarios.

En el apartado de seguridad, este modelo incorpora un conjunto ampliado de asistencias ADAS que incluyen mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, entre otras funciones, respaldadas por una estructura de acero de alta resistencia y seis bolsas de aire. La integración con Changan Connect permite interactuar con el vehículo de manera remota mediante una aplicación móvil que facilita el arranque a distancia, además de la activación del aire acondicionado y el monitoreo del estado general del vehículo.

CS75 Plus

(Image credit: Changan)

Como buque insignia de esta nueva etapa del gigante asiático con vehículos de combustión interna, el CS75 Plus eleva el estándar del SUV mediano con 4,770 milímetros de longitud, techo panorámico y una presencia imponente que se combina con una propuesta interior de carácter premium.

Equipa un motor 1.5 litros Turbo con 178 caballos de fuerza y 206 lb-ft de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades que privilegia la suavidad y eficiencia en cada cambio. Sus tres modos de manejo permiten una conducción adaptable y refinada.

Este nuevo CS75 Plus no es la evolución del que actualmente se comercializa, es una nueva versión con configuración para cinco pasajeros, ambas convivirán en el piso de venta para brindar a los clientes la posibilidad de elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias.

Una nueva era comienza

La preventa de Alsvin, CS35 Max, CS55 Plus y CS75 Plus representa mucho más la consolidación de una estrategia que apuesta por la tecnología, la ingeniería eficiente y la seguridad integral como ejes rectores.

Con esta renovada gama a gasolina, Changan México fortalece su presencia en el mercado nacional y reafirma su compromiso con ofrecer vehículos que integran innovación, conectividad y desempeño en cada detalle.

