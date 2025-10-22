Tu televisor Samsung va a ser mucho más útil gracias al asistente de inteligencia artificial integrado de Perplexity

La nueva aplicación Perplexity llegará a todos los televisores Samsung de 2025.

Los propietarios de televisores Samsung de 2023 y 2024 obtendrán la nueva aplicación a finales de año.

La aplicación incluye una suscripción gratuita de 12 meses a Perplexity Pro.

Perplexity, el motor de búsqueda con IA, llegará a todos los televisores Samsung de 2025 a través de una nueva aplicación que incluye una suscripción gratuita de 12 meses a Perplexity Pro. Y si tienes un televisor Samsung modelo 2024 o 2023, también podrás disfrutar de la aplicación Perplexity AI a finales de este año mediante una actualización del sistema operativo.

Si nunca has oído hablar de Perplexity, piénsalo como una versión de ChatGPT que se centra más en encontrar respuestas a tus preguntas a través de búsquedas en la web. De hecho, Perplexity se describe a sí misma como un «motor de respuestas». Está diseñada para buscar fuentes fiables en tiempo real y ofrecerte respuestas precisas.

Esta nueva aplicación convertirá tu televisor en algo más que una simple pantalla: podría convertirse en un recurso superinteligente al que acudir para todo lo que necesites. Una vez que Perplexity haya respondido a tu pregunta, te sugerirá preguntas adicionales que puedes hacer, lo que facilita mucho mantener la conversación.

«La curiosidad puede surgir en cualquier momento. La misión de Perplexity es satisfacer la curiosidad del mundo tendiendo un puente entre la búsqueda tradicional y las innovadoras interfaces impulsadas por la inteligencia artificial», afirma Ryan Foutty, vicepresidente de Negocios de Perplexity.

"La aplicación Perplexity, la primera de su clase impulsada por IA, ahora disponible solo en televisores Samsung, amplía nuestra oferta de la plataforma Vision AI para ofrecer una experiencia de usuario más única y personalizada", afirmó Dan Glassman, director sénior y jefe de desarrollo de nuevos negocios de Samsung Electronics.

Cómo funciona la aplicación Perplexity

La nueva aplicación Perplexity es fácil de usar, solo tienes que buscarla en la pestaña Aplicaciones o a través de Vision AI Companion de Samsung (a la que se accede mediante el botón AI). Una vez que hayas aceptado los términos y condiciones, ya estarás listo para chatear con la IA. Puedes preguntarle prácticamente cualquier cosa, desde qué ver en Halloween hasta cómo ayudarte con las tareas cotidianas.

La aplicación utiliza de forma predeterminada los comandos de voz, pero si no te gustan, no te preocupes, puedes seguir utilizando el teclado en pantalla o incluso un teclado conectado por USB para escribir tus preguntas.

Los resultados de Perplexity aparecen en forma de tarjetas de alta calidad y fáciles de leer, diseñadas específicamente para ser leídas en tu televisor Samsung.

12 meses de Pro

Vision AI Companion de Samsung se presentó en la IFA 2025 y está diseñado para integrar las funciones de IA más avanzadas de Samsung en una experiencia fluida.

La suscripción Pro de 12 meses estará disponible para todos a través de un código QR en la aplicación, que se puede escanear con el teléfono. La experiencia Perplexity Pro difiere de la Perplexity normal porque permite acceder a búsquedas Pro utilizando GPT-5, Claude Sonnet 4.5 o Gemini 2.5 Pro. También permite acceder al modo de investigación para obtener informes detallados y puede crear imágenes.

Visite el sitio web de Samsung para obtener más información sobre esta nueva y emocionante forma de interactuar con su televisor.

