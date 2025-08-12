¿Tienes un televisor Sony? Estás a punto de recibir una importante actualización gratuita a Android TV 14, siempre y cuando tengas uno de estos modelos.

Android TV 14 finalmente llegará a algunos televisores Sony, según informes

Los modelos que reciben la actualización parecen utilizar conjuntos de chips Realtek

Android TV 14 se lanzó a mediados de 2024

Según se informa, algunos televisores Sony han comenzado a recibir Android TV 14 en una actualización de software reciente, casi un año después de su lanzamiento a mediados de 2024.

Inicialmente lanzado en los dispositivos de transmisión de Google y en los transmisores Onn, parece que estamos viendo un lanzamiento importante de Android TV 14 en una gran cantidad de televisores Sony.

Según Android Authority , los modelos incluidos no son lo esperado, ya que la gran mayoría son televisores LED de gama básica a media. El lanzamiento fue detectado por primera vez por el usuario de Reddit Proshis_Saha_Swoopna , cuyo televisor se actualizó de Android TV 11 a 14.

Algunos de los modelos incluidos son el Sony X77L, Sony Bravia 2, Sony X75L, X74L, X75K, X74K, X70L, X64L y más, algunos de los cuales se remontan a 2022.

Curiosamente, todos los equipos enumerados en la actualización son aquellos con chips Realtek y no Mediatek, el último de los cuales está incluido en televisores Sony más premium, como el Sony A95L y el Sony X90L, dos de los mejores televisores de los últimos años.

Aún no está claro qué actualizaciones recibirán estos televisores Sony de Android TV 14, pero algunas de sus características incluyen un modo de bajo consumo y energía optimizada, una función de imagen en imagen y una mejora del rendimiento en dispositivos con poca RAM.

Cabe destacar que, aunque es posible que no se hayan actualizado los sistemas operativos principales de algunos televisores, los dispositivos Google TV siguen recibiendo actualizaciones de seguridad y de errores con regularidad. Mis televisores Philips OLED y Sony LED recibieron actualizaciones este año.

A continuación se muestra la lista completa de televisores Sony que recibirán la actualización de Android TV 14:

K-43S20

K-43S20B

K-43S25

K-50S20

K-50S20B

K-50S25

K-55S25

K-55S25B

K-65S25

K-65S25B

KD-32W825

KD-32W835

KD-32W830L

KD-43X64L

KD-43X70L

KD-43X75L

KD-50X64L

KD-50X70L

KD-50X75L

KD-55X74L

KD-55X75L

KD-65X74L

KD-65X75L

KD-43X77L

KD-50X77L

KD-55X77L

KD-65X77L

KD-75X77L

KD-32W820K

KD-32W830K

KD-43W880K

KD-43X74K

KD-43X75K

KD-50X74K

KD-50X75K

KD-55X74K

KD-55X75K

KD-65X74K

KD-65X75K

¿Cuándo se llevará a cabo el lanzamiento completo?

El televisor OLED insignia de Sony en 2025, el Bravia 8 II, todavía cuenta con Android TV 12. (Image credit: Future)

Ha tardado mucho en llegar, pero finalmente es bueno ver algún progreso con Android TV 14. En casi un año desde su lanzamiento, solo ha llegado a transmisores específicos de Google y Onn, mientras que algunos televisores con la plataforma Google TV todavía están estancados en Android 10, 11 y 12.

A principios de este año, Android anunció Android TV 16, pero no hay planes claros para su lanzamiento ni una fecha de lanzamiento, aunque se cree que podría no ser hasta 2026, ya que Android aparentemente ha adoptado un ciclo de actualizaciones bianual. Sin embargo, parece que tardará un poco, ya que el lanzamiento de la versión 14 apenas ha comenzado.

Si bien es fantástico que Sony ya haya comenzado el lanzamiento, resulta extraño que solo esté disponible en modelos específicos con el chipset Realtek. Es una gran noticia para quienes tienen televisores LED, pero no tanto para quienes tienen televisores Sony de gama alta.

Solo nos queda esperar que Android TV 14 esté disponible pronto en una gama más amplia de dispositivos. Estaremos atentos a cualquier nueva información.