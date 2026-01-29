Roku acaba de realizar un cambio importante en su pantalla de inicio, y no todo el mundo está contento con ello

Busca actualizaciones en la pantalla de inicio de tu Roku

Roku ha añadido una nueva sección de Suscripciones a su pantalla de inicio.

Reúne todos los servicios a los que estás suscrito en un solo lugar.

No todo el mundo está contento con el cambio que se ha implementado.

¡Atención! Sobre todo si eres usuario de Roku, pues el diseño de la interfaz de su pantalla de inicio cambia nuevamente: ahora debería ver una nueva vista de suscripciones disponibles en la pantalla de inicio de los dispositivos Roku, lo que los mantendrá al día con el contenido de los diferentes servicios a los que están suscritos.

Tal y como ha señalado Cord Cutters News, esta nueva sección muestra los programas que han visto más recientemente a través de los servicios de streaming a los que están suscritos. También hay espacios para películas y programas nuevos y populares de estos servicios.

En teoría, esto debería facilitar el seguimiento del contenido en plataformas como Netflix, Disney+, Max, Paramount+ o Peacock, siempre y cuando se hayan suscrito a través de la interfaz de Roku y no directamente en las propias aplicaciones y sitios web correspondientes.

Además, funciona de forma automática: Roku se encargará de averiguar las suscripciones que tienen activas y lo que están viendo actualmente a través de ellas. Esto debería facilitar la gestión de su visualización en múltiples plataformas.

"Lo último que quiero"

Según un hilo de Reddit, las reacciones ante el cambio han sido algo dispares. Mientras que varios usuarios acogen con satisfacción la innovación y la mayor comodidad que puede aportar, otros se preguntan cómo se puede desactivar la función.

"Lo último que quiero hacer es abrir una aplicación y encontrarme con lo último que ha visto mi esposa", opina un usuario de Roku, pero la nueva opción Suscripciones se puede ocultar, como todo lo demás en el menú de la pantalla de inicio, a través de Configuración > Qué ver.

Otros usuarios no notan mucha diferencia entre la pestaña Suscripciones y las secciones existentes Continuar viendo y Qué ver. Parece que la experiencia puede variar en función del número de servicios a los que estés suscrito a través de tu Roku.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Hoy en día es bastante común poder suscribirse a los mejores servicios de streaming a través de otros dispositivos y plataformas, y puede resultar más cómodo tenerlo todo en un solo lugar, pero ten en cuenta que podrías perderte las mejores opciones de precios y paquetes.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.