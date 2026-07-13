La Nvidia Shield TV es uno de mis dispositivos de streaming favoritos de todos los tiempos, pero el modelo básico ya no está a la venta y es posible que no vuelva a estarlo

El Nvidia Shield TV (2019) está agotado prácticamente en todas partes

Nvidia afirma que se debe a la demanda de los consumidores por este dispositivo de streaming

Aún no está claro si habrá más existencias o si se lanzará un dispositivo sustituto

Aunque ya han pasado siete años sin que se haya lanzado ningún nuevo modelo de Nvidia Shield TV, estos dispositivos de streaming siguen siendo populares; sin embargo, parece que por fin podría haber llegado el final para el modelo básico más económico de la serie.

Como lo notó Android Authority, este modelo de 149 dólares / 129 libras esterlinas / 289,95 dólares australianos ya está agotado en los canales oficiales de Nvidia, y la empresa no ha prometido que las existencias se repongan pronto.

En una declaración a Android Authority, Nvidia afirmó que el Shield TV estaba agotado "debido a la demanda" y que "por el momento no había nada que decir con respecto a su disponibilidad futura"; así que saca tus propias conclusiones.

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Nvidia también aprovechó la oportunidad para destacar que todos los modelos de Shield TV siguen recibiendo actualizaciones de software y cuentan con el soporte de Nvidia, a pesar de que ya ha pasado más de una década desde que el primero de estos dispositivos salió a la venta.

¿Habrá más?

La última versión de la Nvidia Shield TV, lanzada en 2019 (Image credit: Future)

Tanto el modelo básico Shield TV como el Shield TV Pro, de gama más alta, se renovaron en 2019, y Nvidia afirma que la versión Pro aún está a la venta. Queda por ver si Nvidia planea dejar que se agoten las existencias de ese modelo también.

He tenido varios Shield TV a lo largo de los años y siempre me han impresionado tanto el hardware como el software que ofrecen. Son compatibles con una amplia variedad de aplicaciones y juegos, cuentan con almacenamiento local y también se pueden personalizar de diversas maneras.

Incluso un dispositivo como el Google TV Streamer, lanzado recientemente, apenas logra igualar todo lo que es posible con los dispositivos Shield TV —y eso es mucho decir, considerando que los dispositivos de Nvidia hicieron su debut en 2015.

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Los ejecutivos de Nvidia han declarado públicamente que están abiertos a la idea de lanzar nuevo hardware Shield TV en el futuro, así que esperemos que a esta liquidación de existencias le siga un modelo completamente nuevo en un futuro no muy lejano.

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