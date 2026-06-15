Fox Anuncia compra de Roku por 22 mil millones de dólares

Fox Corporation confirmó la adquisición de Roku por 22.000 millones de dólares, en una transacción valorada en 160 dólares por acción. El pago contempla 96 dólares en efectivo y 0,9693 acciones de clase A de Fox por cada título de Roku. La información se dio a conocer a través del newsroom de Roku.

La fusión busca crear una plataforma tecnológica y de medios a gran escala que potencie la monetización y el alcance publicitario, integrando el catálogo de noticias, deportes y entretenimiento de Fox con el ecosistema de televisión conectada de Roku. Con esta combinación, la nueva entidad aspira a convertirse en el tercer actor más grande de la televisión en Estados Unidos por cuota de pantalla.

Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo de Fox, describió el acuerdo como un momento decisivo y una extensión de la estrategia de la compañía orientada a noticias y deportes en directo. Anthony Wood, fundador y CEO de Roku, afirmó que la unión permitirá escalar más rápido e innovar para espectadores y anunciantes; Wood mantendrá un rol en la nueva empresa y se integrará a la junta directiva de Fox.

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Tras el cierre, los accionistas de Fox poseerán aproximadamente 73% de la compañía resultante, mientras que los accionistas de Roku conservarán cerca del 27%. La operación, aprobada por unanimidad por ambos consejos, marca un movimiento significativo en la convergencia entre contenidos tradicionales y plataformas de streaming.