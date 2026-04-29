Samsung impulsa las pantallas 3D sin gafas con un display conmutable entre 2D y 3D

Samsung ha colaborado en el desarrollo de un nanomaterial para crear una pantalla de campo luminoso con conmutación 3D/2D

3D sin gafas con amplios ángulos de visión y una resolución muy alta

Es probable que aparezca primero en teléfonos, tabletas y pantallas comerciales

¿Están regresando los televisores 3D? No a corto plazo, pero una nueva tecnología de pantallas 3D sigue siendo bastante prometedora, y Samsung se ha asociado con la universidad privada de investigación coreana POSTECH para lograr un gran avance. Ha desarrollado una forma de alternar entre 2D de muy alta resolución y 3D realista sin necesidad de gafas.

Recientemente hemos visto 3D sin gafas tanto de TCL como de Visual Semiconductor, y ambas utilizan pantallas plenópticas, también conocidas como pantallas de campo de luz. La versión de Samsung de una pantalla de campo de luz utiliza lo que se describe como una capa de «lentes lenticulares de metasuperficie» de «estructuras a nanoescala» para «realizar una transición fluida entre imágenes planas (2D) y estereoscópicas (3D)».

Este es un avance importante porque, como explica el sitio especializado The Elec, las pantallas de campo de luz convencionales tienden a utilizar lentes voluminosas, ofrecen ángulos de visión estrechos, tienen una resolución relativamente baja y pueden requerir un seguimiento ocular en tiempo real para ofrecer 3D. El diseño de Samsung aborda estos problemas.

El artículo continúa a continuación.

¿Qué tiene de especial la tecnología de pantallas 3D de Samsung?

El diagrama de Samsung muestra cómo las pantallas de campo de luz pretenden recrear la forma en que la luz de los objetos reales llega a nuestros ojos, para que nuestro cerebro la interprete en 3D (Image credit: Samsung Electronics)

Al igual que otras pantallas de campo de luz, el sistema de Samsung transmite luz desde múltiples direcciones al mismo tiempo para imitar la forma en que la luz llega al ojo desde los objetos reales, lo que permite engañar al cerebro para ofrecer 3D sin necesidad de gafas. Esto significa que no hay un "punto óptimo" específico en el que debas situarte para ver el efecto 3D. Sin embargo, sin unos ángulos de visión adecuados para el uso general, la mayoría de las pantallas seguirán teniendo una utilidad limitada. Aquí es donde entra Samsung con sus metasuperficies.

Al parecer, las metasuperficies de Samsung ofrecen funciones ópticas complejas sin el volumen de las lentes existentes, y la lente de Samsung puede modificar sus propiedades focales para ofrecer imágenes en 2D o 3D con un simple cambio de voltaje. Según The Elec, la lente ofrece actualmente ángulos de visión de hasta 100 grados y tiene un grosor de solo 1,2 mm.

Samsung explica cómo su material será útil desde más ángulos de visión (Image credit: Samsung Electronics)

Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no deberías esperar tener esta tecnología en tu casa en el corto plazo. La lente de Samsung medía 25 centímetros cuadrados, lo que equivale solo a alrededor de una cuarta parte del tamaño de la pantalla de un teléfono inteligente, por no hablar de un televisor.

Es probable que las primeras aplicaciones comerciales de esta tecnología sean de pequeño tamaño, pero eso podría ser divertido. ¿Te imaginas si tu iPhone pudiera reproducir tus fotos en 3D, gracias a los mapas de profundidad que ya captura en las fotos? ¿O qué pasaría si la Nintendo Switch 3 resultara ser en realidad la Switch 3DS, con un regreso a los juegos en 3D sin necesidad de gafas?

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Es muy posible que, en realidad, las primeras aplicaciones sean para grandes inversores, como tiendas minoristas y otras pantallas comerciales.

¿Llegará esta tecnología a los televisores? No estoy seguro, y lo digo como alguien que tuvo y adoró un televisor 3D. Parece que cada generación tiene que pasar por el ciclo de «¡El 3D es el futuro! / ¡En realidad no lo es!»: el auge del cine en 3D de la década de 1950, el segundo auge del cine en 3D de principios de los 80, el auge del cine en 3D y la televisión en 3D impulsado por Avatar en la década de 2010…

Así que, si ese patrón se repite, el próximo boom del 3D nos espera en la década de 2040. Lo cual le da a Samsung mucho tiempo para perfeccionar su tecnología.

El diagrama de Samsung explica que puede utilizar la polarización de la luz para contrarrestar eficazmente el efecto de la lente de nanomateriales y permitir la visualización en 2D (Image credit: Samsung Electronics)

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