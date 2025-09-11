LG actualiza su postura sobre Dolby Vision 2 para sus televisores y afirma que está "evaluando la oportunidad"

¿Recuerdas que hace unos días te compartimos que Dolby finalmente anunció Dolby Vision 2, la versión de última generación del avanzado formato HDR de la empresa, que cuenta con un motor de análisis de imagen más avanzado y ofrece por primera vez a los creadores el control del suavizado de movimiento y muchas mejoras más?

Naturalmente, quería saber qué fabricantes de televisores serían compatibles con Dolby Vision 2, y una respuesta destacada fue la de LG, que afirmó que no tenía planes de admitir el nuevo formato HDR.

Sin embargo, LG se ha puesto en contacto con TechRadar para actualizarnos sobre su postura, y en realidad es mucho más ambivalente. La empresa no ha confirmado que vaya a admitir Dolby Vision 2, pero ha dejado claro que, a pesar de la declaración anterior, tampoco ha decidido no hacerlo.

«Estamos evaluando la oportunidad y seguimos comprometidos con ofrecer experiencias de visualización excepcionales», nos dijo Baik Seon-pill, jefe de la División de Planificación de Productos de LG Media Solution Company, refiriéndose específicamente a Dolby Vision 2.

Esto lo pone en línea con Sony, que me dijo: «¿Estamos en conversaciones con Dolby? Sí, pero por el momento no tenemos una declaración clara que hacer sobre Dolby Vision 2».

¿Quién está de acuerdo con Dolby Vision 2?

Televisor Hisense RGB mini-LED de 85 pulgadas expuesto en la IFA 2025. La empresa ha anunciado que su nueva gama de televisores RGB mini-LED será compatible con Dolby Vision 2 HDR. (Image credit: Future)

Hisense es la única empresa que ha confirmado que será compatible con Dolby Vision 2, en un número limitado de televisores existentes, pero más en los televisores futuros.

Los primeros televisores que se espera que incorporen esta función serán los de su próxima gama RGB mini-LED, que estarán disponibles en tamaños de 50 a 100 pulgadas cuando salgan al mercado a principios de 2026. La empresa también ha afirmado que su actual modelo Hisense 116UX se puede actualizar con Dolby Vision 2, una promesa que debería ser un alivio para los compradores de ese televisor de 30 000 dólares.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aparte de Hisense, TCL aún no ha hecho ninguna declaración oficial sobre Dolby Vision 2, aunque fue revelador que mostrara el logotipo de Dolby Vision 2 debajo de un televisor en su stand en la reciente feria IFA 2025.

En cuanto a Samsung, la empresa nunca ha sido compatible con Dolby Vision en ninguno de sus televisores, por lo que hay pocos motivos para esperar que se lance a por una versión de próxima generación del formato HDR. Y aún no hemos oído ningún anuncio relacionado con Dolby Vision 2 por parte de Panasonic, Roku, Amazon o Philips, aunque cada una de esas marcas es compatible con Dolby Vision en sus televisores actuales.

Claramente, excepto Samsung, fiel a HDR10+, todos estos fabricantes de televisores están de acuerdo con LG en «evaluar la oportunidad» de añadir Dolby Vision 2 a los futuros televisores. Sin duda, conoceremos las decisiones que han tomado en el CES 2026, cuando se anuncien los nuevos televisores, así como los planes que tengan, si los hay, para actualizar los televisores más antiguos con Dolby Vision 2.