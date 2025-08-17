Panasonic tiene uno de los televisores OLED más brillantes de todos

El televisor Panasonic Z95B OLED a primera vista, es un televisor muy impresionante, y que lleva la tecnología OLED al siguiente nivel a través de su nuevo panel de pantalla OLED con estructura Tandem RGB primaria .

Una gran ventaja del nuevo panel OLED del Z95B, suministrado por LG, es su brillo mejorado. El brillo medido del Z95B está al nivel de los televisores más brillantes de los mejores fabricantes, y también es uno de los televisores OLED más brillantes que TechRadar ha probado.

El alto brillo es un factor que contribuye a la impresionante imagen del Z95B. Desafortunadamente, no se daría cuenta de que el nuevo OLED insignia de Panasonic tiene reservas de brillo tan potentes si solo usara el Modo Cineasta (Film Maker), un ajuste preestablecido que generalmente recomendamos por ofrecer la calidad de imagen más precisa en todo tipo de televisores, incluidos los modelos Panasonic.

En números

Imágen 1 de 2 La imagen del Panasonic Z95B (izquierda) se ve notablemente menos brillante que la del LG G5 (derecha) con ambos televisores configurados en modo Cineasta. (2) Los niveles de brillo se igualan cuando la configuración de Luminancia del Z95B se aumenta al máximo, pero ese ajuste se produce a expensas de la precisión de la imagen. (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

El brillo máximo de la Z95B en su modo Cineasta predeterminado es sorprendentemente bajo. Y esto ocurre tanto con fuentes de rango dinámico estándar (SDR) como de alto rango dinámico ( ALR ). ¿Cuán bajo? Citaré algunos datos de mis mediciones iniciales de la Z95B.

En un patrón de ventana blanca HDR del 10 %, el Z95B registró 992 nits, y 347 nits en un patrón de ventana blanca HDR de pantalla completa (100 %). Al cambiar al rango dinámico estándar, el Z95B registró 78,8 nits en un patrón del 10 % y 78 nits en un patrón de pantalla completa.

Para poner esos números en contexto, el LG G5, un televisor que utiliza el mismo panel de pantalla OLED con estructura tándem RGB primario que el Z95B, logró 2268 y 331 nits, respectivamente, en las mismas pruebas de brillo HDR, y 327 y 286 nits, respectivamente, en las mismas pruebas SDR.

Al desglosar esos números, en el modo Filmmaker, el LG G5 ofrece una imagen HDR que es más del doble de brillante que la Panasonic Z95B, y la imagen del G5 es cuatro veces más brillante con fuentes SDR.

Esa es una diferencia considerable, y se nota mucho al comparar los dos televisores uno al lado del otro, como hizo nuestro colega de TechRadar, James Davidson, en su comparación de televisores OLED insignia de Panasonic y LG. James configuró ambos televisores con su modo Cineasta predeterminado y, al ver clips de referencia de Blu-rays 4K, la imagen del G5 era «mucho más brillante y vibrante, con blancos y luces mucho más brillantes». La imagen del Z95B, en cambio, «se veía muy precisa, pero tenue en comparación».

Otra prueba de TV realizada recientemente por TechRadar reveló que el Panasonic Z95B presentaba una desventaja de brillo en comparación con su competidor insignia de televisores OLED. En nuestra comparación de televisores OLED insignia , comparamos 2025 modelos de Samsung, LG, Sony y Panasonic.

En esa prueba, el panel, compuesto en su mayoría por no expertos, en general quedó menos impresionado con el Z95B (y también con el Sony Bravia 8 II) y un panelista comentó: "Tanto Panasonic como Sony lucen súper aburridos", en comparación con la competencia Samsung S95F y LG G5.

Un aumento de brillo, pero ¿vale la pena?

El Panasonic Z95B (extremo derecho) en general no tuvo un desempeño tan bueno como los otros modelos en nuestra prueba grupal de TV OLED insignia, aunque quedó en segundo lugar detrás del Samsung S95F (extremo izquierdo) en la parte de niveles de negro/visualización de películas oscuras. (Image credit: Warner Bros. / Future)

En nuestra reciente comparación entre el televisor OLED Panasonic Z95B y el LG G5, el ajuste de luminancia (brillo) del Z95B, que estaba configurado en 70 por defecto en el modo Cineasta, se elevó a su máximo valor de 100 tras la comparación inicial. Con este ajuste, la imagen del Z95B se veía igual de brillante que la del G5, pero también se observó que el aumento de brillo se produjo a expensas de la precisión de la imagen.

Para confirmar el brillo exacto de la imagen de la Panasonic Z95B en el Modo Cineasta con el ajuste de Luminancia al máximo, realicé otra ronda de mediciones. En este caso, el brillo máximo HDR de la Z95B había alcanzado los 2240 nits, aproximadamente el mismo nivel que el LG G5 con la configuración predeterminada del Modo Cineasta.

Bien, la Z95B puede alcanzar el mismo brillo que la G5. ¿Pero a qué precio? En mi segunda ronda de mediciones, comparé el seguimiento EOTF (el equivalente HDR de gamma) de la Z95B en el Modo Cineasta con la Luminancia configurada en 70 (valor predeterminado) y cerca de 100 (máximo).

Con la luminancia al máximo, el seguimiento EOTF del Z95B fue notablemente menos preciso, con valores Delta-E (el margen de error entre la fuente del patrón de prueba y lo que se muestra en pantalla) más altos en todo el rango de brillo. En cambio, el ajuste predeterminado de 70 mostró un seguimiento EOTF bastante preciso y valores Delta-E considerablemente más bajos.

Para mí, esas mediciones confirman la pérdida de precisión de imagen que experimentó mi colega al ver la Z95B con su configuración de luminancia aumentada para que coincida mejor con la G5.

¿Significa eso que la imagen del Panasonic OLED no se ve bien al máximo brillo? No necesariamente, y es muy posible que el Z95B hubiera tenido un mejor desempeño en la competencia de televisores OLED insignia de TechRadar con la configuración de luminancia mejorada.

Sin embargo, las mediciones revelan las limitaciones que pueden encontrar en el nuevo mundo de los televisores superbrillantes los ajustes preestablecidos como el Modo Cineasta, que fue creado para brindar a los espectadores un método simple para obtener una imagen precisa que coincida con lo que el director de la película aprobó en la suite de masterización.

Se recomienda usar el modo cineasta, pero no esperes que tu nuevo y costoso televisor despliegue todo su potencial de brillo, y prepárate para atenuar las luces para ver películas.