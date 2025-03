Sonos cancela su reproductor de vídeo en streaming, pero espero al menos resucite una parte...

¿Recuerdas que Sonos estaba trabajando en un dispositivo de streaming de video cuyo lanzamiento se esperaba en 2025? De ser así, ahora puede que solo viva en nuestra memoria.

Ahora, después de que el anterior consejero delegado de Sonos se marchara como consecuencia del horrible 2024 de la compañía, Sonos tiene un nuevo consejero delegado que está cambiando muchas cosas dentro de la compañía - y según The Verge, esto ha llevado a la cancelación del lanzamiento del streaming video box. The Verge ha demostrado tener información muy precisa de Sonos a lo largo de los años, por lo que es casi seguro que esto es correcto.

Ahora bien, dado que calificaba esta caja de «condenada al fracaso» basándome en los detalles que conocimos inicialmente -en concreto, que tendría un software basado en anuncios y que costaría hasta 400 dólares-, no puedo decir que haya reaccionado con mucha sorpresa al ver esta noticia... pero en realidad, espero de verdad que este proyecto no esté totalmente muerto, porque una mitad sonaba increíble.

La caja de streaming de Sonos prometía ofrecer un tipo completamente nuevo de experiencia de cine en casa inalámbrico con altavoces Sonos, actuando como un conmutador HDMI con 4K 120Hz passthrough. Esta es una gran característica por sí sola, porque incluso en 2025, la mayoría de los mejores televisores sólo tendrán dos puertos HDMI 2.1, y uno probablemente será el puerto HDMI eARC para su sistema de sonido.

Pero además, los conmutadores HDMI con cambio automático entre fuentes son realmente raros, por lo que una versión más inteligente que haga esto es muy deseable.

Además, la caja está preparada para ofrecer nuevas opciones de configuración de cine en casa con altavoces Sonos. Por el momento, el sistema de sonido envolvente de Sonos consiste en una barra de sonido conectada al televisor, dos altavoces traseros y un subwoofer opcional, pero se dice que la caja de transmisión ofrecerá la posibilidad de utilizar altavoces Sonos individuales como canales delanteros izquierdo y derecho, con una barra de sonido que podría actuar como altavoz central.

Los fans de Sonos llevan años pidiendo esto a gritos, para ofrecer un sistema de sonido envolvente más «real» como alternativa a las mejores barras de sonido Dolby Atmos. Parece que por fin está en camino, y espero que no se tire al bebé con el agua de la bañera.

Ya escribí un ensayo sobre por qué esta flexibilidad podría haber hecho de la caja Sonos un gran éxito entre los entusiastas del cine en casa, así que no voy a profundizar demasiado en ello ahora.

Pero permítanme exponer lo que me gustaría ver porque creo que hay algo que podría ser un gran éxito aquí. ¿Y si Sonos pudiera seguir lanzando una caja de conexiones? Sólo que no incluiría la parte de televisión inteligente, lo que significa que necesita un procesamiento mucho menos potente.

Seguiría incluyendo el paso HDMI y la funcionalidad de conmutación, así como la conectividad inalámbrica con los altavoces Sonos; quizá costaría unos 200 dólares. No es barato, pero como parte del sistema de altavoces adecuado, podría valer la pena.

Comparémoslo con el Sony Bravia Theater Quad, que cuesta 2.500 dólares. Se trata de un sistema integrado que incluye cuatro altavoces envolventes y un conector inalámbrico para el televisor. Cada altavoz tiene transductores que disparan hacia delante y hacia arriba.

El equivalente de Sonos sería mi hipotética caja de conexión inalámbrica al televisor, más cuatro altavoces Sonos Era 300. Al igual que el Sony, proporcionaría altavoces envolventes y ascendentes. Al igual que el Sony, proporcionaría controladores de sonido envolvente y upfiring, pero el coste de este conjunto sería, en el momento de escribir estas líneas, de 1.906 dólares. Eso son 200 dólares por la caja que me he inventado y 853 dólares por cada par de altavoces Sonos Era 300.

Podríamos añadir un Sonos Ray por 179 $ como canal central (algo de lo que carece el sistema Sony a menos que esté conectado a un televisor Sony), y seguiríamos gastando mucho menos de lo que cuesta la opción de Sony; en ese caso, también podrías añadir un subwoofer, si quieres.

Este tipo de configuración de altavoces, con auténticos altavoces izquierdo y derecho vía satélite, no es posible oficialmente con una configuración Sonos en este momento; una caja que lo permita podría ser una gran oferta en comparación con la mayoría de las demás configuraciones inalámbricas de cine en casa, aunque a primera vista parezca caro comprarla por sí sola.

Así que lo que realmente espero es que Sonos esté planeando acabar con la parte del software de la televisión inteligente que nadie quería realmente, pero mantenga una versión más pequeña, más delgada y más mala de su caja de TV.

Ya he escrito antes que si Sonos no dispone de algún tipo de tecnología para conexiones inalámbricas con televisores, va a tener un verdadero problema a largo plazo, porque es algo que se va a generalizar en los próximos dos años.

Esto solucionaría ese problema y permitiría opciones aún mejores que los fans han estado pidiendo a gritos: es el tipo de cosa que podría devolver a Sonos a los buenos ojos de los fans. Veamos si sucede...

