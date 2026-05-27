El nuevo sistema inalámbrico Dolby Atmos "LCR" de Sony le da una paliza a la competencia al ofrecer un sonido de cine en casa espectacular

Sony acaba de anunciar el Bravia Theatre Trio, un nuevo sistema inalámbrico Dolby Atmos que se sitúa a medio camino entre un sistema de sonido envolvente completo y una barra de sonido, y que está diseñado específicamente para televisores de gran tamaño, con el fin de garantizar que el campo sonoro sea más amplio que el propio televisor; sin embargo, resultará tentador para cualquiera que desee un sonido físicamente más separado del que pueden ofrecer las mejores barras de sonido por sí solas.

También se puede ampliar a una configuración de sonido envolvente inalámbrico más completa, y tuve la oportunidad de escuchar este sistema a toda potencia en acción. Pero primero, repasemos lo básico.

El Sony Bravia Theatre Trio es, como su nombre lo indica, un paquete de tres bocinas inalámbricas. Es lo que los fanáticos del cine en casa llaman un sistema "LCR", es decir, canales izquierdo, central y derecho.

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(Image credit: Future)

Hay una bocina central que es como una mini barra de sonido, que se conecta al televisor a través de HDMI eARC. Y hay bocinas izquierda y derecha que parecen pequeños pilares con una sección plana añadida en la parte trasera, para que se puedan montar en la pared.

La bocina central cuenta con dos woofers y un tweeter, mientras que cada una de las laterales tiene un woofer y un tweeter orientados hacia adelante, además de un driver de 8 cm orientado hacia arriba para los canales de altura de Dolby Atmos.

En términos sencillos, se trata de un sistema de 3.0.2 canales, aunque Sony afirma que el sistema se basa en gran medida en la virtualización de configuraciones de nmás complejas. Al parecer, este sistema inicial de tres bocinas puede imitar 24 canales fantasma.

Sony afirma que ha hecho algunas cosas inteligentes con su tecnología de virtualización en el Bravia Theatre Trio, incluyendo replantearse cómo funcionan esos canales fantasma: ahora están diseñados no solo para imitar la disposición de una configuración de bocinas más elaborada, sino también para imitar las "fuentes de sonido indirectas" de la firma acústica de una sala de cine, incluyendo los reflejos.

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Así que sí, para aquellos que siguen de cerca cómo funciona la virtualización psicoacústica, puede que este sistema esté utilizando los reflejos de tu sala para crear la sensación de un conjunto de reflejos completamente diferente…

Para que el sistema funcione lo mejor posible, incluye un micrófono USB-C que puedes usar para la calibración de la sala. Solo tienes que conectarlo a tu teléfono o tablet, abrir la aplicación de Sony y seguir las instrucciones para que rinda al máximo.

Como mencioné anteriormente, esta configuración básica de tres bocinas se puede ampliar con bocinas traseros adicionales o con un subwoofer.

El Sony Bravia Sub 8 (izquierda) y el Sub 9 (derecha) (Image credit: Future)

Tienes dos opciones de subwoofer: el nuevo Sub 8 es una opción de gama media, mientras que el Sub 9 es una auténtica bestia en cuanto a subwoofers se refiere, según los estándares de la tecnología para el hogar. Parece como si fueran dos unidades Sub 8 pegadas entre sí con una rejilla de ventilación en el centro, y aunque Sony no ha confirmado las especificaciones, no me sorprendería que eso no estuviera muy lejos de la realidad.

También tienes dos opciones de bocinas traseras: están las Bravia Rear 8 ya existentes o las nuevas Bravia Rear 9, que son más o menos las mismas bocinas que las delanteras izquierda y derecha (combinación de woofer, tweeter y bocina ascendente, con el mismo diseño).

Sony Bravia Rear 9 (Image credit: Future)

Por supuesto, estos complementos tienen un costo, y el paquete básico Bravia Theatre Trio tampoco es barato. A continuación te presentamos el desglose de todas esas opciones (Sony solo pudo proporcionar los precios para el Reino Unido antes del lanzamiento, pero actualizaremos la información con otros precios a medida que los recibamos):

Swipe to scroll horizontally Product Price Bravia Theatre Trio £2,000 (cerca de $2,700 / AU$3,800) Bravia Rear 9 (par) £700 (cerca de $950 / AU$1,300) Bravia Rear 8 (par) £449 / $499 / AU$699 Bravia Sub 9 £900 (cerca de $1,200 / AU$1,700) Bravia Sub 8 £650 (cerca de $875 / $1,200)

Sony va por todo el mercado

Antes de entrar en mi experiencia con el rendimiento de estos altavoces/bocinas, algo que me llamó la atención de inmediato es que este tipo de configuración es lo que los usuarios fans del audio llevan años pidiendo a una de las empresas de más populares del mercado.

Dado que el concepto de algunas compañías se basa en los altavoces/bocinas satélite inalámbricos, sus usuarios han solicitado en numerosas ocasiones (tanto directamente como en el subreddit) la posibilidad de utilizar altavoces frontales izquierdo y derecho independientes en una configuración LCR con sus barras de sonido.

Incluso existe una aplicación de terceros que permite esto, que es bastante popular entre los entusiastas del cine en casa.

Parece increíble que Sony haya ofrecido esto antes que la competencia, y con una lista de especificaciones mejor que la que puede ofrecer, ya que el Bravia Theatre Trio es compatible tanto con Dolby Atmos como con DTS:X (Sonos carece de DTS), y cuenta con un puerto de paso de HDMI (compatible con 4K a 120 Hz) para que no pierdas un puerto HDMI al usarlo.

Por supuesto, si la competencia terminara ofreciendo una configuración para competir con esto, podría tener una gran ventaja de precio. Ya que existen opciones más económicas en el mercado.

Varia un poco

En el evento de Sony no pude escuchar solo la configuración básica del Bravia Theatre Trio; en cambio, escuché la configuración más completa, con el trío original, dos altavoces Rear 9 y dos subwoofers Sub 9 (aunque, curiosamente, estos estaban colocados uno al lado del otro en lugar de estar espaciados para una distribución uniforme de los graves).

En términos de canales físicos puros, se trata de una configuración 7.2.4, pero Sony no pudo confirmar exactamente cuál sería la configuración de canales virtualizados que crea utilizando los canales fantasma, aunque sí confirmó que se obtienen 24 canales fantasma independientemente del número de altavoces/bocinas físicos que se utilicen.

(Image credit: Future)

Lo primero que hicimos fue ver la gran actuación musical de «Sinners» en el juke joint. Lo que me llamó la atención de inmediato es que el sistema ofrece un sonido realmente potente y cálido, que se adapta muy bien al ritmo trepidante de la batería y hace que la tonalidad de las guitarras se sienta sólida y eléctrica.

Sin embargo, no me impresionó tanto la separación de los diferentes elementos en la mezcla, a pesar de toda la potencia de Dolby Atmos, y en particular sentí que las voces eran más apagadas de lo que esperaba, especialmente para un sistema con un altavoz central realmente independiente.

Pasando a la escena de la persecución de autos en No Time to Die, los efectos de sonido envolvente y de posicionamiento tuvieron una oportunidad especial para brillar. Los efectos traseros fueron sólidos, pero los efectos laterales fueron especialmente impresionantes teniendo en cuenta que allí no hay altavoces reales.

Partiendo de ahí, me pareció que la forma en que el sonido se movía desde el frente, alrededor de los lados y hacia la parte trasera fue especialmente impresionante: se sentía como si el sonido se moviera suavemente todo el tiempo y no saltara del frente a la parte trasera, que es como se puede sentir en algunos sistemas simples de cinco canales.

Pero esta demostración también mostró la misma debilidad aparente con las voces, ya que los diálogos se escuchaban suaves y un poco confusos incluso en los momentos más tranquilos, e incluso algunos de los efectos de frecuencia media parecían no destacar tan fuertemente como deberían (he visto esta escena muchas veces en demostraciones).

La última demostración fue la primera escena de carreras de Ready Player One, y el sistema generó mucho ruido y furia a mi alrededor… pero me pareció que había una ligera falta de nitidez en los detalles más sutiles que le restaba calidad: los sonidos muy repentinos no parecían tan dramáticamente repentinos como deberían, lo que les restaba un poco de impacto, magnitud y espectacularidad.

A ese último punto no ayudó el hecho de que, en las tres demostraciones, noté que el sonido y las imágenes no estaban del todo sincronizados. Esto no es nada raro en los sistemas basados en HDMI ARC, pero normalmente no lo noto tan claramente como lo hice aquí, y creo que marcó la diferencia al experimentar los estruendosos choques de Ready Player One si ves los impactos antes de escucharlos.

Por supuesto, esto está lejos de ser una reseña, y tengo mucho interés en ver cómo se desempeña por sí solo el conjunto básico del Bravia Theatre Trio. Pero en esta etapa temprana, estoy un poco indeciso: me encanta el concepto general y el diseño, pero me preocupa el alto precio en función del rendimiento que he escuchado hasta ahora.

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