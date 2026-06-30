Hisense les está regalando a los papás un control remoto mágico para la tele que evita que los niños vean contenido inapropiado

Hisense lanza un control remoto específico que se conecta a la plataforma Vidaa Kids, segura para niños

Con el control remoto Safe Streaming, los niños no pueden acceder a las aplicaciones para adultos

Incluido en toda la gama de televisores Hisense de 2026

Si eres padre o madre, probablemente no quieras que tus hijos vean en la tele contenidos que no sean adecuados para su edad o que no sean seguros para ellos. Pero evitarlo puede ser complicado. Hisense podría tener una mejor opción: el primer control remoto con «Safe Streaming».

Hisense se ha asociado con A Parent Media Co Inc, dueña del servicio Kidoodle TV, para ofrecer programas aptos para niños en su sistema operativo Vidaa TV junto con el mencionado control remoto. Estará disponible en toda la gama de televisores de 2026.

En lugar de intentar filtrar el contenido inapropiado de las aplicaciones y canales de tu smart TV, la solución de Hisense lo elimina por completo. Los niños pueden ver miles de episodios en Vidaa Kids, y el control remoto les ayuda a encontrar sus favoritos, como Bob Esponja, PAW Patrol: Pup Tales, Baby Shark y muchos más. Hay más de 50,000 episodios en total.

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(Image credit: Hisense)

Un jardín cercado que es más seguro para los niños

Como muchos padres, yo estaba en contra de las pantallas… hasta que me convertí en mamá. A veces, sentar a un niño pequeño frente a «La Patrulla Canina» es justo lo que necesitas para poder preparar la comida, poner una carga de ropa en la lavadora o simplemente tomarte unos minutos de descanso.

Pero mis hijos no tenían acceso a los servicios de streaming ni a los canales en vivo que ofrecen los televisores inteligentes de hoy en día; de ninguna manera dejaría a niños pequeños frente al televisor sin supervisión o sin tener activados muchos controles parentales.

Lo que Hisense ofrece aquí es una vida más fácil para los padres de niños pequeños: en lugar de tener que bloquear aplicaciones específicas en tu televisor o proteger con PIN los perfiles en múltiples aplicaciones, simplemente puedes darles a los niños el control remoto Safe Streaming y dejar que se entretengan por su cuenta.

Como todo está en una sola aplicación, no necesitas perder tiempo configurando las aplicaciones que usan los adultos, y no hay posibilidad de que los niños se frustren al tener que lidiar con múltiples servicios de streaming.

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El nuevo control remoto se incluirá en toda la gama MiniLED y RGB MiniLED 2026 de Hisense, incluidas las series E8S, U7S, U7S PRO, UR8S y UR9S, que se lanzarán este mes; sin embargo, solo estará disponible en televisores con el sistema operativo Vidaa, es decir, en el Reino Unido y Europa, pero no en EE. UU.

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