He visto la diferencia que Dolby Vision 2 marca en televisores económicos, y es mucho mayor de lo que cabría esperar. Un experto de Dolby explica cómo funciona

En IFA 2025, Dolby me ofreció una demostración de Dolby Vision 2, la versión de próxima generación del formato HDR premium. Ya había escrito sobre las funciones generales que traerá Dolby Vision 2, pero en esta sesión pude profundizar más en ellas —más adelante escribiré una explicación técnica completa.

Una de las primeras dudas que tenía sobre Dolby Vision 2 era qué esperar de su promesa de marcar una diferencia clara en la calidad de imagen incluso en televisores más baratos. Sabemos que vendrá en dos versiones: Dolby Vision 2 y Dolby Vision 2 Max. La versión más avanzada incluirá un conjunto de funciones adicionales para mejorar aún más el ajuste de la calidad de imagen.

Eso me hacía sospechar de qué tanta diferencia podría ofrecer la versión estándar, si la versión Max tenía todos los extras interesantes. Sin embargo, una demostración comparativa entre contenido en Dolby Vision “regular” y Dolby Vision 2 me dejó convencido.

El único problema fue que, como la demostración utilizó material con derechos de autor, no me permitieron tomar fotos o videos que evidenciaran las diferencias. Pero sí puedo describir lo que vi.

Las pruebas se realizaron en televisores Hisense A5, modelos claramente de gama de entrada. Son pantallas LCD con retroiluminación Full Array y tecnología QLED, pero hasta ahí llegan sus especificaciones.

En una secuencia de un camello en el desierto, cubierto con tela, todo en la imagen tenía más “vida”: los colores mostraban una saturación más alta, los tonos blancos eran más puros y brillantes, y las sombras y zonas oscuras se veían más profundas.

La mejora en el contraste percibido hacía que la imagen pareciera más detallada, aunque la resolución era la misma en ambos televisores. El contraste juega un papel enorme en cómo nuestros ojos perciben los detalles, así que mejorarlo da la sensación de mayor nitidez.

Esta fue la escena con la mejora más dramática, pero también hubo una secuencia de un paisaje con nubes alrededor del sol, donde se notaban más matices en las zonas de brillo. Las nubes tenían más tonos de gris claro alrededor de la luz solar, en lugar de verse aplastadas en el límite máximo de brillo del televisor.

Otro ejemplo, mostrando a una persona aplicándose maquillaje negro debajo de los ojos, reveló cambios interesantes en el manejo de los tonos oscuros. Había más matices, con diferentes tonalidades de negro que ayudaban a resaltar la forma de las mejillas. Además, el negro se veía más intenso, casi “tinta”, con más variaciones sutiles en el tono del maquillaje.

Esta fue otra demostración donde el contraste percibido mejoró claramente: los reflejos de la luz en el maquillaje eran mucho más evidentes, haciéndolo parecer más realista.

En imágenes de paisajes también diría que a veces hubo una mejora en el brillo general de la pantalla: no solo en los puntos destacados, sino en toda la imagen, que se veía más luminosa.

Dicho esto, también noté algunas escenas donde los colores en Dolby Vision 1 parecían un poco más vibrantes, o donde la primera versión transmitía una sensación un poco más natural. Pero en balance, diría que Dolby Vision 2 representa un avance claro, y sus mejoras superan las situaciones en las que preferí la primera versión.

¿Qué ha cambiado?

Observe que he utilizado mucho la palabra «percibido» anteriormente, porque cuando vi que las cosas se veían más brillantes, en muchos casos creo que no se aprecia un brillo adicional en el panel del televisor Hisense.

Tom Graham, director de Dolby Vision Content Enablement en Dolby Labs, explicó que nada ha cambiado en las especificaciones de color o rango dinámico de Dolby Vision para los creadores: se sigue capturando y elaborando igual que antes.

Las mejoras de Dolby Vision 2 provienen de la capacidad de proporcionar aún más datos al televisor sobre cómo debe verse la imagen, tal y como la definen los creadores cuando la codifican en Dolby Vision. Se trata de tomar los datos que ya están en Dolby Vision y aprovecharlos mejor.

(Image credit: Future)

Una de las características clave se llama Precision Black, y permite a los creadores capturar información sobre su habitación y la luz de sesgo, además de un control deslizante para ajustar en qué punto se percibe el primer paso fuera del negro puro hacia los niveles de casi negro (donde todavía habrá algo de detalle).

Sospecho que estos datos de la luz de sesgo ayudan con el matiz de los tonos negros que mencioné antes, haciéndolos verse más realistas. El control deslizante para ajustar la transición del negro y la captura de la iluminación del entorno está diseñado para evitar que las escenas oscuras se vean demasiado oscuras en televisores con poca capacidad de manejo en esas zonas, asegurando que los detalles no se pierdan al comprimirse sin suficiente separación.

Pero Dolby también ha mejorado el motor que adapta los datos de la imagen a cada televisor. Tom Graham explicó:

"Tenemos los metadatos del colorista y obviamente los píxeles, y podemos hacer este análisis de próxima generación. [En este análisis] básicamente descomponemos la imagen [en capas] y la reconstruimos de una forma que un televisor con menos capacidades, con mucho menos contraste, detalle y rendimiento de color, pueda recrear y mostrar. Es un mapeo dinámico que se procesa en vivo en la TV con base en este análisis de imagen de nueva generación que aplicamos."

Esta demostración mostró una configuración completa de Dolby Vision 2 frente a Dolby Vision 1, lo que significa que tanto el video como el televisor estaban listos para DV2. Si se reprodujera un video en Dolby Vision 1 en un televisor Dolby Vision 2, parece que sí se vería cierta mejora (gracias al mejor análisis inteligente de imagen que también aplica a los datos HDR de DV1), pero se perderían funciones como el control de Precision Black, ya que esa información solo es reconocida por televisores Dolby Vision 2 y sería ignorada en televisores Dolby Vision 1.

Quedé muy impresionado con los resultados —pero no esperes que esto llegue a tu televisor económico actual. Parece poco probable que los televisores actuales se actualicen a Dolby Vision 2.

Sin embargo, para los televisores económicos que saldrán en el futuro, si Dolby logra que los grandes servicios de streaming y creadores adopten Dolby Vision 2, parece que será una mejora real.