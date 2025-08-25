La mejor barra de sonido Dolby Atmos de Sennheiser recibirá una fantástica actualización gratuita

Canales ajustables para audio envolvente 3D

¡Atención! Sobre todo si tienen una barra de sonido Ambeo Max de Sennheiser, pues recibirá una actualización de firmware llamada AMBEO OS2, la cual debería suponer una mejora significativa en el audio de la barra de sonido, que ya por si sola era impresionante.

Se trata de la actualización más importante desde el lanzamiento de la Sennheiser Ambeo Max en 2019, y mantiene la barra de sonido al día con los modelos de gama alta más recientes de las mejores barras de sonido de marcas como Sony y KEF.

La mejora tiene tres componentes clave. Cuenta con audio 3D personalizable, rendimiento de audio sin pérdidas de alta resolución ampliado y un modo de mejora de la voz para ofrecer una mayor claridad vocal en películas, programas de televisión y deportes.

Sennheiser Ambeo OS2: novedades y cómo conseguirlo

OS2 ofrece niveles de volumen ajustables para la virtualización de los altavoces laterales, superiores y centrales, lo que le permite ajustar el audio 3D para adaptarlo a su habitación y a sus preferencias personales.

El Dolby Atmos Music existente en TIDAL se ha complementado con soporte para audio de hasta 24 bits/192 kHz a través de TIDAL Connect. Y ahora puede transmitir hasta 24 bits/96 kHz a través de Google Cast for Audio.

Por último, pero no menos importante, hay un nuevo modo de mejora de voz que, según Sennheiser, «garantiza que los diálogos sigan siendo claros e inteligibles incluso cuando los efectos de sonido o la música dominan la mezcla». Me pregunto cómo funcionará con Interstellar, de Christopher Nolan.

Los propietarios de Ambeo Max pueden obtener la nueva actualización de dos maneras: a través de la aplicación Smart Control en iOS o Android, o descargándola en una unidad USB desde sennheiser-hearing.com.

Obviamente, esto es una buena noticia para los propietarios de Ambeo Max. Pero creo que también vale la pena señalarlo para los posibles compradores de barras de sonido Sennheiser, ya que una empresa que ofrece una actualización tan significativa después de cinco años y pico demuestra un compromiso bastante impresionante con sus clientes.