El Audio Advice Live 2025 en Raleigh, Carolina del Norte que se llevo a cabo del 1 al 3 de agosto fue testigo de las mejores novedades de numerosas marcas de Harman, incluyendo JBL, JBL Synthesis, Arcam y, por supuesto, Harman Kardon.

Entre los productos que se exhibieron se encontraba el nuevo Harmon Kardon Enchant 1100, una barra de sonido insignia con 11 controladores y 5.1.2 canales Dolby Atmos que, con un precio de 999 dólares (alrededor de 750 libras esterlinas/1500 dólares australianos), tiene un precio similar al del Sonos Arc Ultra, una de las mejores barras de sonido, y un modelo diseñado para ser la pieza central de un sistema de cine en casa y música multisala.

Al igual que la Arc Ultra, la Enchant 1100 se puede ampliar añadiendo un subwoofer inalámbrico Enchant Sub (449 dólares, alrededor de 340 libras esterlinas/700 dólares australianos) y altavoces envolventes inalámbricos Enchant Speaker (349 dólares, alrededor de 260 libras esterlinas/540 dólares australianos cada uno).

Con un controlador Dolby Atmos integrado en la superficie superior de cada altavoz Enchant, añadir un par al Enchant 1100 eleva la configuración a Dolby Atmos de 7.1.4 canales, para una inmersión aún mayor en el cine en casa.

Barras de sonido Harman Kardon Enchant 1100 (abajo) y 900 (arriba) (Image credit: Future)

El Enchant 1100 se puede conectar con los altavoces Enchant situados en toda la casa como parte de un sistema de música multisala controlado por una aplicación, otra característica que lo asemeja al Sonos Arc Ultra. En ese caso, la aplicación Harman Kardon One se puede utilizar para transmitir música a través de Wi-Fi desde aplicaciones como Spotify y Tidal a los distintos altavoces del sistema. La aplicación Harman Kardon One admite un total de cuatro zonas y ocho dispositivos.

Además del 1100, Harman Kardon ofrece la barra de sonido Enchant 900 (549 dólares, alrededor de 410 dólares/850 dólares australianos), un modelo más pequeño con 9 controladores y características similares a las de su hermano mayor, que también se puede utilizar en una configuración de cine Atmos de 5.1.2 canales.

Todos los modelos Enchant están programados para salir al mercado en octubre de 2025.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Factor DTS:X

El altavoz Harman Kardon Enchant cuenta con cinco controladores, incluido uno ascendente para Dolby Atmos y reproducción de audio espacial. (Image credit: Future)

Una de las ventajas del nuevo Harman Kardon Enchant 1100 sobre el Sonos Arc Ultra es que es compatible con el formato de audio envolvente DTS:X, además de con Dolby Atmos. La falta de DTS:X fue una de las principales quejas que tuvimos en nuestra reseña del Arc Ultra, y Harman Kardon fue lo suficientemente inteligente como para no seguir el mismo camino.

Otro problema que tuvimos con el Arc Ultra en nuestra reseña fue su conectividad, que se limita a un único puerto HDMI eARC. El Enchant 1100 cuenta con un puerto HDMI eARC y una entrada HDMI pass-through con soporte para Dolby Vision, además de una entrada digital óptica, otra característica de la que carece el Arc Ultra.

No tuve la oportunidad de probar la aplicación Harman Kardon One en la demostración, pero espero que la aplicación, que permite realizar ajustes de sonido y calibrar automáticamente el sonido, además de configurar y controlar el sistema, sea más fácil de usar que la aplicación Sonos, que ha tenido tantos errores que ha llegado a ser motivo de escándalo en los últimos años.

Había demasiadas interferencias entre las distintas demostraciones que se celebraban en el stand de Harman Audio Advice Live como para poder hacerse una idea real de las capacidades del sistema Enchant, pero en los pocos momentos en los que pude escucharlo, su sonido era lo suficientemente alto y potente como para dar vida a las películas de acción.

Estoy deseando saber cómo se compara el Enchant Speaker con el Sonos Era 300, otro altavoz inalámbrico compacto compatible con Dolby Atmos con controladores ascendentes que se puede utilizar como altavoz de sonido envolvente en un sistema de cine en casa Atmos o como altavoz estéreo (independiente o emparejado). Con un precio de 349 dólares, el Enchant es significativamente más barato que el Era 300, que cuesta 449 dólares, lo que lo convierte en una opción sólida para ambos tipos de configuraciones.