Dolby Vision 2 ya está disponible para televisores: en esta ocasión, corrige el movimiento, mejora la calidad HDR y se presenta en dos versiones

Dolby Vision 2 incluirá un nuevo motor de imagen y «inteligencia de contenido» adaptativa.

Dolby Vision 2 Max cuenta con «movimiento auténtico» y está diseñado para televisores de gama alta.

Hisense es el primer fabricante de televisores en anunciar su compatibilidad.

El sucesor del avanzado formato HDR de Dolby está listo, y como era de esperarse, se llama Dolby Vision 2 y, con el tiempo, sustituirá tanto al estándar Dolby Vision actual como a la variante Dolby Vision IQ, que adapta la imagen en función de la luminosidad ambiental de la habitación.

Sin embargo, no es la única opción: Dolby también presenta Dolby Vision 2 Max, una versión aún más avanzada diseñada específicamente para televisores de gama alta, como los televisores OLED de élite y los nuevos televisores RGB mini-LED.

Dolby Vision 2 será compatible con los televisores de gama alta de Hisense que utilizan los chips MediaTek Pentonic 800, el primer chip que admite plenamente el nuevo estándar, e incluye el innovador RGB Mini-LED de 116 pulgadas que hemos probado recientemente en profundidad.

Este chip se utiliza en otros televisores, pero su compatibilidad no nos dice mucho sobre qué modelos serán compatibles con Dolby Vision 2, ya que los chips que se utilizan en los televisores no siempre son tan lógicos como podría pensarse. Me he puesto en contacto con las principales empresas de televisores para preguntarles sobre sus planes de compatibilidad con Dolby Vision 2 en el futuro, y publicaré cualquier noticia que reciba.

Entonces, ¿qué hay realmente de nuevo esta vez? Se ha prestado mucha atención a la adaptación de la imagen para mejorarla sin alterar la intención artística, y esta vez no se trata solo de los colores y la luminancia, sino que también se incluye el manejo del movimiento.

Movimiento auténtico en un motor de última generación

“Dolby Vision 2 redefine cómo pensamos en Dolby Vision para liberar todas las capacidades de las televisiones modernas, al mismo tiempo que brinda a los artistas oportunidades sin precedentes para llevar sus límites creativos más lejos que nunca”, dice John Couling, vicepresidente sénior de Entretenimiento en Dolby Laboratories, durante la presentación del nuevo formato.

Hay tres áreas principales que han cambiado en Dolby Vision, sin contar la introducción de Dolby Vision 2 Max (a la cual regresaremos en un momento).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Comencemos con la que más me intriga (y probablemente también a la mayoría de los videófilos): Authentic Motion. Esta función hace con el manejo del movimiento lo que Dolby Vision hace con el rango dinámico, permitiendo que los creadores lo ajusten “toma por toma” al momento de masterizar una película o serie, en lugar de que el televisor use un ajuste de movimiento fijo que sobrescribe todo.

Dolby aclara que se trata de “la primera herramienta de control de movimiento guiada por la creatividad del mundo” [énfasis suyo], y que esto “hará que las escenas se sientan más auténticamente cinematográficas, sin vibraciones indeseadas”.

Esto podría ser la solución perfecta a un problema potencial del Filmmaker Mode en televisores: no queremos un movimiento artificialmente fluido que haga que las películas luzcan poco naturales, pero los televisores tampoco siempre logran reproducir el movimiento de 24 fps del cine sin ciertos errores de sincronización que generan efectos entrecortados.

Si esto puede resolverse con que los cineastas incorporen ajustes de movimiento en la codificación maestra de la película, que luego se transmiten al televisor a través de Dolby Vision 2, podría ser un ganar-ganar: siempre un movimiento natural, pero solo cuando sea necesario.

La siguiente mejora es un “motor de imagen rediseñado y aún más potente” que impulsa Dolby Vision 2. Aún no hay muchos detalles al respecto, pero básicamente Dolby ha mejorado las herramientas que hacen posible la creación y reproducción de contenido en Dolby Vision, ofreciendo nuevas opciones para los creadores, y prometiendo además que “el contenido en Dolby Vision se verá aún más asombroso al disfrutarse en una pantalla con Dolby Vision 2”.

La inteligencia de contenidos ya está aquí (al menos no es más IA)

Parte del atractivo de Dolby Vision siempre ha sido que ayuda a adaptar la imagen original masterizada a las capacidades de tu televisor en particular, y Dolby Vision 2 ampliará esta función en función de lo que suceda en el contenido en sí, así como de la pantalla que estés utilizando. Hay algunas características nuevas clave, y Dolby las ha agrupado bajo el nombre de "Content Intelligence" (inteligencia de contenido), que afortunadamente no hace ninguna afirmación sobre el ajuste de "IA" a pesar del nombre tan de moda.

La primera es Precision Black, diseñada para "reducir la frustración del consumidor por que la imagen sea "demasiado oscura" potenciando el contenido que es demasiado turbio para verlo en algunos televisores (demasiado tarde para la infame batalla de Juego de Tronos, pero así son las cosas), pero promete hacerlo «sin comprometer la intención artística".

La siguiente es Light Sense, que tiene como objetivo adaptar la imagen en función de la iluminación ambiental de la habitación, pero en combinación con "datos de iluminación de referencia de la fuente de contenido" para obtener los mejores resultados, lo que la convierte en una mejora (y un sustituto) de la imagen adaptativa de Dolby Vision IQ.

Y hay algunas optimizaciones para los deportes en directo, como los "ajustes del punto blanco" y el "control de movimiento", ambos destinados específicamente a mejorar las retransmisiones deportivas en directo.

En camino a "Max"

Por último, la parte más misteriosa de Dolby Vision 2 hasta ahora es la versión Max. Dolby afirma que dará más detalles al respecto más adelante, pero básicamente está diseñada para sacar el máximo partido a los televisores de mayor rendimiento, incluyendo el mapeo de tonos bidireccional y nuevas herramientas avanzadas para los entusiastas.

La idea general es sacar el máximo partido a los televisores de mayor rendimiento, para ofrecerte una experiencia visual realmente impresionante en cuanto a calidad de imagen nítida y contundente.

Si algo de esto te parece un poco vago en cuanto a las mejoras que puedes esperar, no te preocupes: pronto hablaré en profundidad con Dolby sobre los cambios para hacerme una idea de la magnitud que tendrán en la práctica.

¿Cuándo estará disponible todo esto? Más adelante se dará más información sobre la disponibilidad y el calendario; aunque los fabricantes de los mejores televisores lo admitan, también necesitamos que se produzcan contenidos que lo utilicen. Hasta ahora, Canal+ ha confirmado su participación, pero necesitaremos saber mucho más.