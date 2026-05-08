Google TV va a recibir exactamente la actualización de la pantalla de inicio que no querías: más desorden. Los videos verticales de redes sociales de YouTube aparecerán directamente ante tus ojos, junto con las recomendaciones de series y películas

La pantalla de inicio de Google TV contará con un «feed personalizado de vídeos breves»

Las nuevas funciones de IA generativa para los televisores TCL compatibles con Gemini llegan hoy

Mejoras en Google Fotos y los salvapantallas

Google TV recibirá una actualización (por llamarla de alguna manera) que a mucha gente no le va a gustar. Este verano, llevará los videos verticales a la pantalla de inicio de los espectadores estadounidenses en forma de clips de YouTube Shorts.

Según FlatpanelsHD, la cosa podría empeorar: Google no ha descartado añadir también videos verticales de TikTok e Instagram.

Google no es la primera gran empresa tecnológica en añadir video vertical a su oferta televisiva. Disney+ lo hizo a principios de este año, e Instagram también tiene una aplicación de TV, pero esos se encuentran dentro de las aplicaciones, no se transmiten directamente cuando enciendes el televisor.

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Google lleva YouTube Shorts a las pantallas de inicio de los usuarios de EE. UU. (Image credit: Google)

¿Por qué Google está incorporando vídeos verticales a Google TV?

Añadir YouTube Shorts a tu pantalla de inicio forma parte de la estrategia general de Google para mantenerte dentro de su ecosistema y que veas sus anuncios. Por el momento, las recomendaciones de la pantalla de inicio se centran en películas y series, y a menudo te redirigen a otros servicios; al añadir YouTube Shorts a la mezcla, es posible que acabes viendo muchos videos de los propios servicios de Google, todos ellos con anuncios.

El video vertical no es la única novedad que llega a Google TV. A partir de hoy, si eres propietario en EE. UU. de un televisor TCL con Gemini (como el TCL QM8K), puedes acceder a más herramientas de IA generativa en forma de las aplicaciones Nano Banana y Veo, para generar imágenes y video, respectivamente. Se implementarán en más televisores y dispositivos compatibles con Gemini en los próximos meses.

Hay una nueva función llamada Remix en Google Fotos que te permite cambiar los estilos y fondos de las fotos existentes mediante comandos de voz, y podrás buscar fotos específicas también con la voz. También hay una función de presentaciones dinámicas que mostrará un álbum seleccionado de Google Fotos como salvapantallas. Esta última no requiere Gemini.

Que estas funciones te encanten o te desagraden dependerá del uso que le des a tu televisor. Tal como lo describe Google, las nuevas funciones están "diseñadas para ayudarte a conectarte, crear y compartir risas juntos" al "desbloquear el potencial del televisor como un lienzo creativo compartido".

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Las nuevas herramientas de IA generativa estarán disponibles a partir de hoy en los televisores TCL compatibles de EE. UU., y la mayoría de las nuevas funciones se pondrán a disposición de los usuarios estadounidenses este verano. La función «Dynamic Slideshows» estará disponible en todo el mundo, también a partir de este verano.

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