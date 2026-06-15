"Configura el modo de imagen en Deportes": Gemini en los Google TV recibe una de sus actualizaciones más útiles hasta ahora

Gemini en Google TV ya permite ajustar el audio y el video, cambiar de modo y solucionar problemas

Llegará primero a algunos televisores TCL de 2025 y 2026

Por ahora, solo en EE. UU.

Si, como a mí, las novedades de IA en las interfaces de los televisores no te han impresionado mucho hasta ahora, la última actualización de Google Gemini podría hacerte cambiar de opinión, ya que es algo que podrías usar a diario. Solo tienes que tomar el control remoto o decir «Hola, Google» para activar Gemini y, a partir de ahí, podrás controlar la configuración de tu televisor con la voz.

La función se está implementando gradualmente, y los primeros en recibirla serán los modelos recientes de TCL Google TV en EE. UU., incluido el TCL QM8L. Otros televisores y dispositivos de streaming también la recibirán en el futuro, aunque Google no ha dado detalles sobre qué modelos específicos recibirán la actualización.

(Image credit: Google)

¿Qué se puede controlar con la actualización de Gemini TV?

Google ha compartido cuatro ejemplos clave del tipo de funciones que Gemini permitirá realizar en los televisores compatibles.

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La primera, y probablemente la más útil, es la posibilidad de modificar ajustes de audio y video mediante comandos de voz. Algunos ejemplos proporcionados por Google son "aumenta los graves" o "establece el modo de imagen en Deportes". Como hemos comentado anteriormente, aunque generalmente recomendamos mantener el televisor en un modo de imagen lo más preciso posible, los eventos deportivos suelen beneficiarse de configuraciones específicas para disfrutarlos al máximo.

La segunda función permitirá optimizar automáticamente la configuración del televisor según el contenido que estés viendo. Por ejemplo, podrás decir algo como: "es noche de películas, ayúdame a que esto se sienta como una experiencia cinematográfica". Aunque esperamos que también exista una forma menos extensa de solicitarlo.

En tercer lugar, Gemini podrá ayudar a solucionar problemas relacionados con la imagen y el sonido. Algunos ejemplos incluyen frases como "la pantalla está demasiado oscura" o "no puedo escuchar claramente los diálogos".

Finalmente, también será posible abrir menús específicos mediante comandos de voz como "abre la configuración de pantalla".

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Google no es la primera compañía en ofrecer este tipo de funciones. Por ejemplo, muchos televisores de LG ya incorporan asistentes de voz capaces de responder preguntas relacionadas con problemas de imagen. Sin embargo, esta nueva implementación destaca por ofrecer una experiencia mucho más fluida, ya que realiza los ajustes directamente por el usuario sin necesidad de navegar por menús.

Los primeros televisores que recibirán esta actualización con Gemini serán los modelos TCL QM9K de 2025, así como los TCL X11L, QM8L y RM9L de 2026 en Estados Unidos. Por el momento, Google no ha compartido un calendario para la llegada de esta función a televisores de otros fabricantes.

TCL y Google también indicaron que la actualización llegará a un televisor de 2026 llamado QM9L. Lo curioso es que no estamos familiarizados con un modelo que lleve ese nombre y tampoco existe evidencia sólida de su existencia en internet. Hemos solicitado más información a TCL para aclarar esta situación.

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