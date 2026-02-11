YouTube presenta nuevas herramientas para proteger a menores en línea
Cómo YouTube ayuda a las familias a crear experiencias digitales más seguras
¿Sabías que el pasado 10 de febrero fue el Día de la Internet Segura y que por ello YouTube presentó dos actualizaciones orientadas a promover experiencias más seguras, enriquecedoras y saludables para las infancias y adolescentes mientras navegan, aprenden y exploran contenido? Si te lo perdiste, no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.
El Dr. Garth Graham, Director and Global Head of YouTube Health nos comparte algunas recomendaciones prácticas para que familias y tutores fortalezcan la seguridad digital de los jóvenes:
- Establecer límites que funcionen para cada familia: se pueden configurar entornos adecuados según la edad del menor, desde YouTube Kids hasta cuentas supervisadas para adolescentes, además de establecer límites de tiempo en formatos como Shorts.
- Priorizar contenido apropiado para su edad: las cuentas supervisadas permiten elegir ajustes de contenido específicos para grupos de edad, lo que ayuda a mantener la experiencia de visualización dentro de parámetros seguros y educativos.
- Crear cuentas diseñadas para cada miembro de la familia: con herramientas como "¿Quién está viendo?", las familias pueden cambiar rápidamente entre perfiles personalizados y asegurarse de que cada niño o adolescente acceda al contenido más adecuado para él o ella.
Más allá de la protección general, YouTube ha implementado actualizaciones para que las familias gestionen mejor la experiencia digital de sus pequeños y tengan un aprendizaje seguro online.
- Gestión familiar más sencilla: los padres ahora pueden crear rápidamente nuevas cuentas para niños y cambiar entre perfiles con facilidad en la aplicación móvil. Además, hay controles para ajustar el tiempo que los jóvenes pasan viendo Shorts o activar recordatorios como "Hora de dormir" y "Tomar un descanso".
- Contenido enriquecedor: YouTube recientemente anunció nuevos principios de calidad de contenido para adolescentes que ayudan a recomendar videos que sean atractivos, apropiados para su edad y valiosos desde el punto de vista educativo.Más herramientas para ayudar a los niños a mantenerse concentrados: funciones como Tiempo de estudio en dispositivos Android ayudan a reducir distracciones durante el horario escolar, y con Google Family Link los padres pueden administrar dispositivos, ver el uso total y establecer límites desde un solo lugar.
- Colaboración con organizaciones líderes: YouTube y sus socios han capacitado a decenas de miles de cuidadores, educadores y familias sobre herramientas de seguridad digital, con planes de expansión global para llegar a más comunidades.
YouTube reafirma su compromiso de ofrecer un entorno en línea que además de seguro para las nuevas generaciones, también sea positivo, educativo y adecuado según la edad, permitiendo a las familias establecer reglas claras, acceder a controles de supervisión y fomentar un uso responsable de la tecnología.
