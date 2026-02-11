YouTube presenta nuevas herramientas para proteger a menores en línea

¿Sabías que el pasado 10 de febrero fue el Día de la Internet Segura y que por ello YouTube presentó dos actualizaciones orientadas a promover experiencias más seguras, enriquecedoras y saludables para las infancias y adolescentes mientras navegan, aprenden y exploran contenido? Si te lo perdiste, no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

El Dr. Garth Graham, Director and Global Head of YouTube Health nos comparte algunas recomendaciones prácticas para que familias y tutores fortalezcan la seguridad digital de los jóvenes:

Establecer límites que funcionen para cada familia: se pueden configurar entornos adecuados según la edad del menor, desde YouTube Kids hasta cuentas supervisadas para adolescentes, además de establecer límites de tiempo en formatos como Shorts. Priorizar contenido apropiado para su edad: las cuentas supervisadas permiten elegir ajustes de contenido específicos para grupos de edad, lo que ayuda a mantener la experiencia de visualización dentro de parámetros seguros y educativos. Crear cuentas diseñadas para cada miembro de la familia: con herramientas como "¿Quién está viendo?", las familias pueden cambiar rápidamente entre perfiles personalizados y asegurarse de que cada niño o adolescente acceda al contenido más adecuado para él o ella.

Más allá de la protección general, YouTube ha implementado actualizaciones para que las familias gestionen mejor la experiencia digital de sus pequeños y tengan un aprendizaje seguro online .

Gestión familiar más sencilla: los padres ahora pueden crear rápidamente nuevas cuentas para niños y cambiar entre perfiles con facilidad en la aplicación móvil. Además, hay controles para ajustar el tiempo que los jóvenes pasan viendo Shorts o activar recordatorios como "Hora de dormir" y "Tomar un descanso".

Contenido enriquecedor: YouTube recientemente anunció nuevos principios de calidad de contenido para adolescentes que ayudan a recomendar videos que sean atractivos, apropiados para su edad y valiosos desde el punto de vista educativo.Más herramientas para ayudar a los niños a mantenerse concentrados: funciones como Tiempo de estudio en dispositivos Android ayudan a reducir distracciones durante el horario escolar, y con Google Family Link los padres pueden administrar dispositivos, ver el uso total y establecer límites desde un solo lugar.

Colaboración con organizaciones líderes: YouTube y sus socios han capacitado a decenas de miles de cuidadores, educadores y familias sobre herramientas de seguridad digital, con planes de expansión global para llegar a más comunidades.

YouTube reafirma su compromiso de ofrecer un entorno en línea que además de seguro para las nuevas generaciones, también sea positivo, educativo y adecuado según la edad, permitiendo a las familias establecer reglas claras, acceder a controles de supervisión y fomentar un uso responsable de la tecnología.