Xtreme 5 y Go 5: las nuevas bocinas de JBL ofrecen más graves, luces y resistencia IP68
¡La familia de bocinas portátiles de JBL se expande con las nuevas JBL Xtreme 5 y JBL Go 5.
Estas nuevas bocinas combinan el legendario sonido JBL con una estética renovada y nueva iluminación ambiental para que la fiesta dure dondequiera que los lleves. JBL Xtreme 5 ahora incluye AI Sound Boost y el modo Smart EQ para un sonido de alta calidad y potente, ya sea que escuches música o podcasts, mientras que la compacta JBL Go 5 facilita aún más la sincronización estéreo con AirTouch. Sin importar el tamaño, JBL ofrece un sonido de vanguardia y una atmósfera a la altura.
Ahora con graves 10 % más profundos y un sonido más potente que la generación anterior, tus canciones favoritas sonarán con más fuerza que nunca con la JBL Xtreme 5. Su nuevo diseño acústico, compuesto por dos tweeters, un subwoofer y una salida de potencia mejorada, ofrece un sonido potente, mientras que AI Sound Boost minimiza la distorsión a volúmenes altos. Si vas a cambiar de la música de fiesta a un podcast, el nuevo modo SmartEQ con IA optimiza la configuración de sonido para música o voz, para que escuches la versión óptima de lo que estés escuchando.
La JBL Go 5 cuida hasta el último detalle, como su nuevo logotipo hueco y contorneado está diseñado no solo para lucir bien, sino también para mejorar la salida de sonido y el rendimiento. Ofrece la misma identidad icónica, con un sonido mejorado, 10 % más alto que su predecesor. ¿Necesitas un sonido estéreo más potente? AirTouch hace que la sincronización estéreo sea aún más fluida. Simplemente toca dos Go 5 y se sincronizarán.
"JBL es conocido por sus bocinas portátiles, y siempre buscamos maneras de mejorarlas y evolucionarlas", afirmó Carsten Olesen, presidente de Audio para el Consumidor en HARMAN. "Primero, incorporamos AI Sound Boost para un sonido más claro y potente con menos distorsión en la reproducción, y ahora, con la introducción del modo SmartEQ en Xtreme 5, seguimos desarrollando formas innovadoras de ofrecer la mejor experiencia auditiva posible."
Más que solo sonido
Go 5 cuenta con iluminación ambiental de borde y señales visuales integradas, lo que facilita comprobar si la bocina está encendido, emparejado, con poca batería o en modo Auracast. Xtreme 5 lo lleva al siguiente nivel, con múltiples modos de color de iluminación ambiental para elegir. Elige el ambiente perfecto para cada ocasión, desde fiestas espectaculares hasta reuniones informales.
Diseñados para llevar contigo
Robustos, resistentes al agua y al polvo, las Xtreme 5 y Go 5 están diseñadas para que las uses donde y cuando quieras. Los bordes de goma de ambos productos los protegen de golpes y caídas, mientras que el nuevo diseño de patas de apoyo del Xtreme 5 lo hace aún más resistente. Ya sea que necesites algo que puedas llevar contigo o un sonido potente en movimiento, JBL lo tiene todo.
JBL Xtreme 5 estará disponible en negro, azul y camuflaje a partir de junio por $6,999 mxn en jbl.com.mx.
JBL Xtreme 5
- Nuevo diseño acústico con dos tweeters, subwoofer y mayor potencia de salida para ofrecer un sonido JBL Pro mejorado.
- Modo SmartEQ: Identificador de contenido vocal y musical con IA que selecciona automáticamente la ecualización para voz o música.
- Refuerzo de sonido con IA para minimizar la distorsión, incluso a volúmenes altos.
- Interfaz de usuario JBL Edge Light con 6 modos de iluminación ambiental: Congelar, Rebote, Recortar, Cambiar, Bucle y Neón.
- 24 horas de reproducción con 4 horas adicionales con Playtime Boost EQ.
- Conecta varios dispositivos a través de JBL Auracast™ para una experiencia de sonido más potente e inmersiva.
- Empareja dos Xtreme 5 en estéreo a través de la app JBL Portables para un escenario sonoro más amplio.
- Conexión de audio USB sin pérdidas*.
- Certificación IP 68 que la hace resistente al agua y polvo.
JBL Go 5
- Sonido legendario JBL mejorado con graves más profundos que nunca.
- Interfaz de usuario JBL Ambient Edge Light con temas de iluminación seleccionables y señales visuales integradas para indicar cuándo la bocina está encendido, emparejado, con poca batería o en modo Auracast™ .
- AirTouch: Estéreo sin esfuerzo. Empareja dos bocinas Go 5 con solo tocarlos uno al lado del otro.
- Conecta varias bocinas JBL compatibles con Auracast™ para disfrutar de una experiencia de sonido más potente e inmersiva.
- Hasta 8 horas de reproducción de media, con 2 horas adicionales con Playtime Boost EQ.
- Reproducción de audio USB-C sin pérdidas.
- Certificación IP 68 que la hace resistente al agua y polvo.