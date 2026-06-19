Xiaomi tiene tres regalos para papá que sí usará todos los días
Xiaomi presenta tres dispositivos pensados para acompañar cada momento del día
¿Aún no sabes qué regalar este Día del Padre? No te preocupes, tenemos la opción perfecta, lejos de una corbata o tasa que utilizará una vez y después la dejará en el olvido, Xiaomi tiene tres básicos que lo acompañarán en su día a día.
Xiaomi 17T Series, para quienes disfrutan capturar momentos con una cámara versátil y una experiencia fluida; Xiaomi Watch S5, para llevar el tiempo, el bienestar y la agenda en la muñeca; y Xiaomi Buds 6, para convertir el trayecto, el entrenamiento o la oficina en un espacio propio de audio y concentración.
Para los papás que aman documentar lo que viven —viajes, familia, conciertos o la vida diaria— Xiaomi 17T Series está pensada como una herramienta creativa: combina óptica co-desarrollada con Leica, un sistema de cámara versátil (incluyendo telefoto 5X) y funciones como Leica Live Moment, que buscan capturar no solo una foto “bonita”, sino también el movimiento y la emoción del instante. A esto se suma una experiencia equilibrada para el día a día: pantalla cuidada para largas jornadas, buen desempeño y batería amplia para acompañar el ritmo sin depender todo el tiempo del cargador.
Para quienes viven en movimiento, Xiaomi Watch S5 equilibra presencia y practicidad con una estética cuidada y una pantalla AMOLED pensada para leerse fácil durante el día. Su propuesta es acompañar sin estorbar: buena autonomía y funciones cotidianas que lo vuelven una extensión natural de la rutina.
Y para esos momentos que se viven con audífonos —la llamada importante, el playlist de camino a casa o el podcast del fin de semana— los Xiaomi Buds 6 buscan una experiencia más limpia y cómoda, con funciones de cancelación de ruido y mejoras para llamadas más claras, pensadas para el uso real del día a día.
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