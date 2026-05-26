Xiaomi 17T apuesta por fotografía más emocional con Leica Live Moment

¿Quieres convertirte en un máster detrás del lente? Sin duda, hoy es una tarea mucho más fácil de lo que lo era hace un par de décadas.

Si bien el texto y la voz fueron alguna vez las principales formas en que nos comunicamos, hoy las fotos y los videos se han vuelto vitales en la forma en que nos conectamos y compartimos. Así mismo, a medida que la fotografía móvil se ha entrelazado en nuestra vida cotidiana, las personas también esperan más de sus cámaras: que vayan más allá de simplemente capturar un momento y se conviertan en una herramienta de expresión y creatividad.

Este cambio también está revolucionando la industria de smartphones, con colaboraciones entre marcas de teléfonos inteligentes y fabricantes de cámaras tradicionales, desempeñando un papel cada vez mayor en cómo se experimenta la fotografía. Una de ellas, es la colaboración entre Xiaomi y Leica, una colaboración que está redefiniendo la fotografía móvil al unir más de un siglo de herencia fotográfica con la última tecnología de teléfonos inteligentes.

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A medida que la colaboración entra en su quinto año, la próxima Serie Xiaomi 17T marca un nuevo paso en esta alianza con la incorporación del lente Telefoto Leica 5x en toda la línea y Leica Live Moment, abriendo nuevas posibilidades para contar historias a través de los smartphones.

De una Idea Compartida a la Experiencia Fotográfica Definitiva

En 2022, Xiaomi y Leica establecieron una colaboración estratégica basada en una visión compartida de la fotografía móvil, con el objetivo de explorar los límites del rendimiento y las experiencias fotográficas en smartphones.

Uno de los primeros resultados de esta asociación fue la implementación del icónico “Leica Look” en los teléfonos Xiaomi. A partir de ello, se desarrollaron dos estilos fotográficos distintos: el “Leica Authentic Look”, que replica el estilo natural e instantáneamente reconocible de Leica, y el “Leica Vibrant Look”, que conserva la esencia de Leica mientras adapta el estilo a una estética más orientada a dispositivos móviles y redes sociales. Junto con estos dos estilos principales, otras funciones como las marcas de agua de Leica y los sonidos clásicos del obturador reforzaron aún más la auténtica experiencia Leica en los smartphones Xiaomi.

(Image credit: Xiaomi)

Detrás de estas experiencias, la óptica de vanguardia de Leica ha seguido ampliando los límites tanto en calidad de imagen como en estilo. La colaboración ha evolucionado a través de distintas generaciones de lentes, pasando de las icónicas ópticas Summicron a las premium Summilux, cuyas mayores aperturas ayudan a ofrecer imágenes más claras y de mayor calidad.

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En el ámbito de esta colaboración, las innovaciones técnicas de Xiaomi han estado amplificando el efecto Leica, aprovechando sensores mejorados y aperturas más amplias en las principales distancias focales para crear una experiencia de cámara más premium. Al combinar lo mejor de las respectivas fortalezas y tecnologías de cada uno, la primera etapa de esta asociación ha continuado redefiniendo la imagen en el sector de smartphones, llevando la experiencia distintiva de uno de los fabricantes de cámaras más elogiados del mundo a millones de usuarios de teléfonos inteligentes en el proceso.

De la Co-ingeniería a la Co-creación Estratégica

Basándose en el éxito inicial de la asociación, Xiaomi y Leica mejoraron su colaboración a un nuevo modelo basado en la co-creación estratégica en 2025. El primer producto que surgió de esto fue el Xiaomi 17 Ultra, que estableció un nuevo estándar para el rendimiento óptico móvil con el primer lente Leica APO del mundo en un teléfono inteligente.

De Momentos a Historias en la Serie Xiaomi 17T

A medida que Xiaomi y Leica continúan impulsando la imagen móvil y reduciendo la brecha entre los teléfonos inteligentes y las cámaras tradicionales, el enfoque ya no está en cuán cerca puede llegar la fotografía móvil a las cámaras tradicionales, sino en cómo puede ir más allá de ellas.

Parte de la motivación de esta evolución es el cambio en la forma en que las personas usan sus teléfonos para capturar sus momentos más importantes. Una sola foto congela el tiempo. Un video lo registra todo. Pero la mayoría de los momentos de la vida real existen en algún punto intermedio: una mirada fugaz, un cambio sutil en la expresión, el instante antes o después de que algo significativo suceda. Aquí es donde comienza un nuevo tipo de narración.

Xiaomi y Leica ven las imágenes dinámicas como una forma de preservar la emoción y las historias que residen en movimientos sutiles y expresiones fugaces ocultas más allá de un solo fotograma congelado.

Este pensamiento llevó a Leica Live Moment en la próxima Serie Xiaomi 17T. Con esta función, no solo puede capturar lo que sucedió, sino cómo se sintió. Al tratar el movimiento como parte de la narración, no solo como una ocurrencia tardía, Leica Live Moment agrega continuidad, emoción y contexto a las imágenes cotidianas. En la base de esto también se encuentra la estética distintiva de Leica, que se aplica en todo el sistema de cámara trasera de la Serie Xiaomi 17T, asegurando un aspecto Leica familiar y clásico, sea cual sea la perspectiva que busques.

Pero la fotografía humanista es donde la nueva tecnología realmente deja su huella. Ofrecida en el modo Retrato con Leica Live Portrait, esto agrega un efecto bokeh natural a estos momentos dinámicos, permitiendo que las expresiones y los movimientos sutiles brillen de forma natural. Una mirada, una sonrisa o una pausa tranquila ganan profundidad cuando se conserva el movimiento, dando a los retratos una sensación de aliento.

Apoyando este enfoque de la fotografía centrado en el ser humano, la Serie Xiaomi 17T incorpora por primera vez el icónico y potente Telefoto Leica 5x en todos los modelos de la línea, asegurando que cada Leica Live Moment capture completamente las expresiones, el movimiento y la emoción con el nivel adecuado de profundidad, claridad y confianza necesarios para que se sientan vivos, ya sea de cerca o a distancia.

Una Creencia Compartida, Llevada Adelante

A través de Leica Live Moment en la Serie Xiaomi 17T, Xiaomi y Leica presentan su respuesta a la próxima evolución de la imagen móvil. Al preservar el movimiento natural y la emoción dentro del encuadre a través de los auténticos estilos fotográficos de Leica, las imágenes ya no se limitan al momento en que se presiona el obturador, sino que capturan la vida en el instante previo.

Los usuarios pueden experimentar Leica Live Moment en la próxima Serie Xiaomi 17T junto con un conjunto completo de actualizaciones insignia. Estas incluyen una pantalla de cuidado ocular recientemente mejorada, que admite sesiones de visualización más largas con mayor comodidad visual, y una mayor capacidad de batería en toda la línea para un uso más prolongado y confiable durante todo el día y más allá en una amplia gama de escenarios cotidianos.

(Image credit: Xiaomi)

No olvides unirte a Xiaomi en el lanzamiento global de la Serie Xiaomi 17T el 28 de mayo, en la página oficial para experimentar la Serie Xiaomi 17T y ver cómo Leica Live Moment cobra vida.