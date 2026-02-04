vivo X300 llega a México con fotografía profesional de 200MP con el sello de ZEISS

¡La serie X de vivo en México se expande! La popular compañía presenta el nuevo X300, un dispositivo enfocado en la imagen avanzada, rendimiento inteligente y usabilidad cotidiana, integrando las capacidades clave de la serie X.

"Con X300, nos enfocamos en perfeccionar lo que realmente importa en el uso diario de un smartphone: claridad, control y confianza creativa. Es un dispositivo diseñado para acompañar momentos reales, en entornos reales y con una expresión auténtica, manteniéndose fiel a la filosofía central de la Serie X", señaló Diego Altuzar,VP & Country Manager, vivo México.

Sistema de Cámara ZEISS de 200 MP: precisión y estabilidad para el uso en escenarios reales

X300 integra un sistema de cámara ZEISS diseñado para ofrecer un desempeño confiable en escenarios reales y exigentes. Su cámara principal ZEISS de 200 MP, impulsada por el sensor Ultra-Sensing HPB, combina ultra alta resolución con estabilización óptica de imagen de nivel profesional certificada por CIPA 4.5, permitiendo resultados estables y detallados en movimiento, condiciones de poca luz y sesiones de captura prolongadas.

El sistema se complementa con una cámara teleobjetivo ZEISS APO de 50 MP con enfoque automático y estabilización óptica, que ofrece un desempeño de zoom preciso manteniendo la fidelidad de imagen en retratos y tomas a larga distancia. Una cámara ultra gran angular ZEISS de 50 MP amplía la cobertura de escena, mientras que la cámara frontal gran angular ZEISS de 50 MP con enfoque automático garantiza claridad consistente a diferentes distancias.

Además, el flash de zoom adaptativo ajusta automáticamente el brillo según la distancia focal, proporcionando una iluminación más natural en distintas condiciones de captura.

Funciones avanzadas de fotografía y video para escenarios reales

X300 integra funciones de fotografía y video pensadas para entornos dinámicos. El Modo Escenario 2.0 está optimizado para conciertos y presentaciones en vivo, ofreciendo mayor claridad y estabilidad, mientras que la Grabación todo en uno del escenario en 4K permite capturar fotos y video de manera simultánea dentro de un mismo flujo de trabajo.

La función Dual-View Stage Video permite grabar con dos cámaras al mismo tiempo —combinando tomas abiertas y cerradas, o cámaras frontal y trasera— ampliando las posibilidades de storytelling creativo. En retratos, la captura ultra clara de 200 MP permite obtener resultados detallados incluso al recortar o hacer zoom en las imágenes.

Las herramientas impulsadas por IA amplían la flexibilidad creativa. Funciones como AI One-Shot Multi-Crop permiten generar múltiples composiciones a partir de una sola imagen, mientras que las herramientas de edición multiestilo facilitan la creación de contenido listo para compartir con una postproducción mínima.

Diseñado para una experiencia más delgada y compacta

Concebido como la expresión más compacta y estilizada de la Serie X, X300 presenta un diseño de pantalla plana con un perfil delgado de 7.95 mm y un cuerpo ligero de 190 g, optimizado para un uso cómodo con una sola mano durante todo el día. Su tamaño reducido mejora el control y la estabilidad, especialmente durante la fotografía, la creación de contenido y la navegación cotidiana.

El dispositivo cuenta con un diseño de cristal 3D Unibody que ofrece una apariencia continua y una construcción sólida, complementado por un módulo de cámara circular minimizado que integra lentes y cuerpo en una sola forma cohesiva. El marco simétrico ultra delgado de 1.05 mm refuerza la experiencia visual inmersiva manteniendo líneas limpias y precisas.

Un marco metálico refinado con bordes definidos proporciona un agarre seguro y cómodo, reforzando la construcción premium del dispositivo y equilibrando elegancia con practicidad para el uso diario.

X300 estará disponible en Negro Obsidiana y Rosa Aurora dos acabados que resaltan su lenguaje de diseño minimalista, desde una estética sobria y refinada hasta una expresión más luminosa y distintiva.

Rendimiento impulsado por MediaTek Dimensity 9500

En su núcleo, X300 está impulsado por el chipset MediaTek Dimensity 9500, desarrollado en coingeniería por vivo y MediaTek para ofrecer un equilibrio entre rendimiento, eficiencia y procesamiento inteligente. La plataforma permite una multitarea fluida, gaming responsivo y un desempeño estable incluso en usos prolongados.

Su arquitectura avanzada de IA optimiza el procesamiento de imagen y video en tiempo real, así como la optimización a nivel de sistema, permitiendo respuestas más rápidas y una gestión eficiente de energía en las tareas diarias.

OriginOS 6: interacción inteligente y diseño personalizado

Todas estas capacidades se integran de forma fluida en OriginOS 6, el sistema operativo de vivo diseñado para ofrecer una experiencia visualmente coherente, responsiva y ágil. Funciones como Origin Island brindan información contextual y recordatorios en tiempo real, mientras que las opciones de personalización permiten adaptar las interacciones y el diseño de la interfaz a los hábitos de cada usuario.

OriginOS 6 también incorpora un Office Kit integrado, diseñado para apoyar tareas de productividad directamente desde el dispositivo. Este conjunto de herramientas permite la visualización y edición de documentos, asistencia inteligente de texto y organización de contenidos, facilitando la gestión de actividades laborales cotidianas sin depender de aplicaciones de terceros.

Las capacidades de IA integradas refuerzan aún más la productividad y el uso diario mediante asistencia de texto, organización inteligente y recomendaciones contextuales, consolidando una experiencia de smartphone más intuitiva y eficiente.

vivo X300 estará disponible en México a partir del 4 de febrero con un precio de $19,999MXN. El dispositivo se ofrecerá a través de vivo Shop y Mercado Libre.

Con X300, vivo amplía la Serie X, ofreciendo una experiencia premium de smartphone enfocada en claridad, creatividad y precisión, que refleja la visión de la marca sobre una innovación con propósito, diseñada para el uso en escenarios reales.