vivo celebra 30 años con el lanzamiento de su primer visor de Realidad Mixta

¿Sabías que vivo cumplió 30 años? Así como lo lees, por ello, nos sorprendió con el evento de lanzamiento de "vivo Vision y la Gran Ceremonia de Imagen en Dongguan", ¿estás listo para conocer todo lo que se reveló?

En el evento, la compañía presentó su primer visor de Realidad Mixta (RM), vivo Vision Discovery Edition. Este lanzamiento marca un importante hito en la exploración de vivo en el campo de la computación espacial y la tecnología inmersiva.

Aprovechando su amplia experiencia en tecnología de imagen, sensores y pantallas, vivo ha abordado metódicamente los desafíos claves de ingeniería en los dispositivos de RM, particularmente en percepción, interacción y rendimiento computacional. vivo Vision Discovery Edition es el primer producto de RM desarrollado por un fabricante de smartphones en China, posicionando a vivo como la primera empresa china en operar tanto en el sector de los smartphones como en los de los productos de RM.

"Estamos hoy en Chang'an, donde comenzó el sueño de vivo. Estamos aquí no para rememorar los hitos del pasado, sino para presenciar cómo vivo ha forjado su propio camino a lo largo de treinta años de trabajo duro y perseverancia. Es un camino de pasión, impulsado por la tecnología y arraigado en humanidad. Se trata de trabajar juntos para el beneficio mutuo. Sobre todo, ¡se trata de poner a los usuarios primero y de perfeccionar nuestros productos! Nuestro propósito es dejar que la 'tecnología ilumine la belleza' y nuestra meta, llegar a cada usuario. Respecto a, ¿cuánto tiempo caminaremos por esta senda? ¡Estamos comprometidos a un viaje centenario hacia un negocio perdurable!", señaló Hu Baishan, vicepresidente ejecutivo y COO, presidente del Instituto Central de Investigación de vivo.

Durante el evento, vivo también anunció una actualización integral de su estrategia de tecnología de imagen y su ecosistema de cultura fotográfica, así como dar a conocer los ganadores de la edición 2025 vivo VISION+ Mobile PhotoAwards.

(Image credit: vivo)

Una nueva experiencia de Realidad Mixta, ligera e inmersiva

Con cuatro años en desarrollo, vivo Vision Discovery Edition combina las innovaciones tecnológicas de vivo con sus valores centrados en el usuario, impulsando la estrategia a largo plazo de la compañía en robótica para el hogar y llevando la Realidad Mixta del laboratorio a la vida cotidiana. Diseñado para el uso diario, este dispositivo de última generación presenta un diseño ligero y ergonómicamente optimizado. Con un peso de solamente 398g, con un tamaño de 83mm y un grosor de 40mm, es un 26% más pequeño que el promedio de la industria, lo que mejora la comodidad en general. Basado en una extensa investigación de factores humanos, el diseño ofrece cuatro tamaños de sellado ligero y ocho opciones de almohadillas de espuma para garantizar un ajuste óptimo y una comodidad duradera, incluso durante su uso prolongado o en movimientos activos.

(Image credit: vivo)

vivo Vision Discovery Edition funciona con OringOS Vision, el cual permite interacciones naturales e intuitivas. La información aparece de forma fluida en el espacio circundante, lo que permite a los usuarios pasar de las interacciones tradicionales de "tocar la pantalla" a gestos de "mover y pellizcar". Con un seguimiento ocular de alta precisión de 1,5°, 26 grados de libertad en el reconocimiento de gestos con los dedos y un rango de seguimiento vertical de 175°, los usuarios pueden disfrutar de controles intuitivos y sensibles. Además, sus pantallas Dual Micro-OLED ofrecen una resolución binocular de 8K, una cobertura de color DCI-P3 del 94 % y una precisión de color DeltaE<2, lo que produce imágenes comparables a las de los monitores de cine profesionales. También se ha realizado una calibración del brillo binocular y la consistencia del color, con una diferencia de brillo binocular ≤ 2 nits y una diferencia de cromaticidad binocular ΔE < 2 para reducir la incomodidad causada por las diferencias visuales binoculares.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: vivo)

vivo Vision Discovery Edition está equipado con la última plataforma Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2. En comparación a la generación previa, ofrece hasta 2.5 veces más rendimiento de la GPU y 8 veces más rendimiento de IA, lo que permite experiencias visuales e interactivas revolucionarias. Esto permite que el dispositivo cuente con un rendimiento potente, proporcionando un sólido soporte informático para el renderizado de alta velocidad en la informática espacial.

El visor sirve como una puerta de entrada perfecta para que los usuarios accedan a sus vidas digitales, cubriendo escenarios de entretenimiento inmersivo, juegos y productividad. Su video inmersivo permite una visión panorámica desde cualquier ángulo, lo que permite a los usuarios ver transmisiones deportivas y de e-sports en directo desde diferentes ángulos o en modo de pantalla dividida sin perderse ningún momento de la acción. Para el entretenimiento deportivo, puede generar una pantalla de cine de 36 metros, lo que permite a los usuarios disfrutar de experiencias cinematográficas en cualquier momento y lugar.

vivo eleva su estrategia de imagen para crear un ecosistema integrado basado en escenarios

Con motivo de su 30 aniversario, vivo anunció una actualización integral de su estrategia de imagen, centrada en la integración de escenas y la creación de una matriz completa de ecosistemas de imagen. Esta actualización tiene como objetivo reforzar las capacidades tradicionales de vivo en fotografía nocturna, retratos, telephoto y vídeo, al tiempo que responde a las cambiantes demandas de los usuarios en cuanto a experiencias de imagen diversas y basadas en escenarios.

(Image credit: vivo)

Con su nueva estrategia, vivo tiene como objetivo hacer que las capacidades de imagen profesional sean accesibles a un público más amplio, abarcando la seguridad de las imágenes, las aplicaciones de salud, y las experiencias entre dispositivos. Como primera marca china en smartphones en unirse a la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA por sus siglas en inglés), vivo garantiza que todas las funciones futuras protegerán la integridad del contenido en dos dimensiones: trazabilidad y verificabilidad. En el ámbito de la imagen en salud, vivo plantea combinar la función Telephoto Macro de la serie vivo X200 con óptica de grado médico, para desarrollar una lámpara de hendidura portátil que facilitará el diagnóstico oftalmológico. Para ofrecer una experiencia de creación y visualización inmersiva, vivo se compromete a proporcionar experiencias de imagen fluidas entre dispositivos, desde el debut de la tecnología de imagen 3D en el X100 Ultra y el video espacial a 60 fps en el X200 Ultra, a el nuevo vivo Vision Discovery Edition.

vivo y ZEISS han entrado a una nueva era de colaboración global en el ámbito de la imagen. Durante los últimos cinco años, vivo ha colaborado con ZEISS para integrar profundamente la filosofía de producto orientado al usuario de vivo con la tecnología de óptica líder de ZEISS, estableciendo continuamente nuevos estándares en la imagen móvil.

(Image credit: vivo)

"La colaboración entre vivo y ZEISS es profunda y amplia y trasciende las soluciones de hardware o software. Ambos socios participan activamente en un proceso de aprendizaje continuo y avanzan con el objetivo común de responder a las necesidades y opiniones de los consumidores y la comunidad global de imagen, innovando continuamente en el ámbito de la óptica de los teléfonos inteligentes para lograr una fotografía y videografía de vanguardia. Esperamos profundizar y ampliar nuestra colaboración para permitir un uso intuitivo y creativo de las tecnologías de imagen móvil por parte de millones de consumidores en todo el mundo", afirmó André Kitz, Head de ZEISS Photonics & Optics.

(Image credit: vivo)

Como parte de su estrategia de imagen mejorada, vivo continuará avanzando en su tecnología de imagen de desarrollo propio, mediante un enfoque integral de chips, sensores y algoritmos. El chip de procesamiento VS1, líder en el sector, funciona en combinación con el chip de imagen V3+ para mejorar la eficiencia en escenarios complejos, lo que permite obtener detalles nítidos y naturales en los retratos, conservando detalles nítidos y brillantes incluso en condiciones de poca luz. Como primera empresa de teléfonos inteligentes en aplicar un sensor de 200 megapíxeles a una cámara con telephoto, vivo lanzó conjuntamente el sensor BlueImage × Samsung HP9 de 200 MP y también presentó el sensor Blueprint x Sony LYT-828. Gracias a los algoritmos de modelos grandes de vivo, incluida la función AI Photo Enhance, estas innovaciones ofrecen imágenes más nítidas con un zoom elevado. En el futuro, vivo aprovechará los algoritmos de restauración y reconstrucción de imágenes, combinados con la tecnología de mejora de modelos grandes de última generación, para mejorar aún más la calidad de imagen y los detalles ópticos del rendimiento práctico del teleobjetivo de 30x.

En vídeo, vivo lanza funciones como vídeo a cámara lenta 4K multifocal a 120 fps, embellecimiento de retratos 4K multifocal, retratos fotográficos en directo y borrado por IA para fotos en directo, lo que demuestra sus sólidas capacidades de imagen de punta a punta para capturar momentos vívidos y realistas con una vitalidad dinámica. vivo también seguirá introduciendo plantillas de vídeo, como el retrato en vídeo con tonos fríos, y lanzará su embellecimiento personalizado con IA, desarrollado por la propia empresa, para satisfacer las diversas necesidades creativas de los usuarios jóvenes.

(Image credit: vivo)

vivo amplía su ecosistema cultural de la imagen y anuncia los ganadores de los premios 2025 vivo VISION+ Mobile PhotoAwards Winners

vivo está impulsando su ecosistema cultural de imagen, combinando tecnología de vanguardia con una plataforma creativa abierta para hacer que la fotografía móvil sea más accesible y diversa. La empresa está ampliando su alcance para atraer a un público más joven a través de iniciativas como el concurso de cortometrajes "Capture the Future", con la UNESCO, que ofrece un escenario para jóvenes cineastas, y la primera Exposición Nacional de Fotografía Móvil con la Asociación de Fotógrafos de China, que está redefiniendo la percepción pública del arte fotográfico.

"La década de investigación de vivo en el campo de la imagen demuestra como la tecnología puede poner a la fotografía profesional al alcance de todos. Esta primera edición del Concurso Nacional de Fotografía Móvil supone un paso importante para acercar la tecnología y el arte a la vida cotidiana", señaló Li Ge, Vice Chairman de la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos y presidente de la Asociación China de Fotógrafos.

(Image credit: vivo)

En el evento, vivo reveló a los ganadores de los premios 2025 vivo VISION+ Mobile PhotoAwards, que recibieron más de 500,000 candidaturas de todo el mundo. Capturadas exclusivamente con smartphones vivo, las candidaturas reflejan momentos cotidianos auténticos y perspectivas frescas sobre la vida contemporánea.

(Image credit: vivo)

Con tres décadas de innovación como base, vivo reafirma su compromiso con la innovación centrada en el usuario, la excelencia técnica y la colaboración a. largo plazo para dar forma al futuro de la imagen.