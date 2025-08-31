Todo sobre el Dragonwing Q-6690: el primer procesador móvil empresarial con RFID integrado
Qualcomm revoluciona la movilidad empresarial con su nuevo procesador Dragonwing Q-6690
¿Te lo perdiste? Qualcomm anunció la llegada del nuevo y revolucionario procesador, Dragonwing Q-6690, el primer procesador móvil empresarial del mundo con capacidades RFID UHF, totalmente integradas. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?
En primer lugar, debes de saber que el procesador incluye 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y banda ultra ancha, lo que permite experiencias con detección de proximidad y una conectividad global superior. Diseñado para admitir una amplia gama de factores de forma, desde dispositivos portátiles resistentes hasta sistemas de punto de venta de retail y quioscos inteligentes, el Dragonwing Q-6690 ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los fabricantes de diseños originales (ODM) una plataforma escalable y preparada para actualizaciones con paquetes de funciones configurables por software que se pueden actualizar de forma inalámbrica.
“El Dragonwing Q-6690 combina RFID integrado, IA y capacidades inalámbricas de última generación en una única plataforma escalable, diseñada para acelerar la innovación en sectores como el comercio del retail, la logística y manufactura”, afirma Art Miller, vicepresidente y director de retail de Qualcomm Technologies, Inc. “Estamos especialmente entusiasmados por trabajar con el comercio minorista, que necesita plataformas que no solo sean potentes y estén conectadas, sino que también se adapten a las expectativas cambiantes de los clientes, desde quioscos y dispositivos portátiles más inteligentes, hasta análisis de inventario en tiempo real y experiencias sin contacto”.
El primer procesador móvil empresarial del mundo con capacidades RFID totalmente integradas
El Dragonwing Q-6690 es el primer procesador móvil empresarial del mundo con capacidades RFID totalmente integradas, lo que elimina la necesidad de módulos lectores RFID externos y, por lo tanto, permite diseños de dispositivos más pequeños y eficientes.
Esta integración facilita el habilitar casos de uso sin contacto y centrados en la seguridad, como el control de acceso, el seguimiento de activos, la gestión de inventarios y la autenticación de productos, ideales para aplicaciones minoristas, logísticas e industriales. Para obtener más información sobre las ventajas de la RFID integrada, visita el blog de OnQ.
El Dragonwing Q-6690 introduce paquetes de funciones configurables por software que permiten a los fabricantes de equipos originales elegir sus ofertas en función de las demandas informáticas, las capacidades multimedia, la compatibilidad con cámaras o las configuraciones periféricas que necesiten, con la posibilidad de actualizar de forma inalámbrica sin necesidad de rediseñar el hardware. Este enfoque modular no solo acelera el tiempo de comercialización y reduce los gastos generales de certificación, sino que también prolonga el ciclo de vida de los productos al permitir actualizaciones inalámbricas a medida que evolucionan las necesidades de los clientes.
Citas de apoyo de los socios del ecosistema Decathlon y RAIN Alliance:
- “En Decathlon, buscamos sin descanso formas de mejorar la experiencia del cliente y optimizar nuestras operaciones”, afirma Hervé D’Halluin, responsable de RFID y trazabilidad de Decathlon. “Desde 2004, hemos aprovechado al máximo la tecnología RFID en toda nuestra cadena de valor. En 2019, ya habíamos logrado el etiquetado RAIN RFID del 100 % de nuestros productos. Ahora, el Dragonwing Q-6690, con sus capacidades RFID y de IA totalmente integradas, supone un cambio revolucionario. Está diseñado para maximizar nuestra eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente en la tienda y respaldar nuestros objetivos de sostenibilidad mediante una mayor trazabilidad de los productos”.
- “En EssilorLuxottica, creemos que la integración de la RFID en los dispositivos comerciales es un catalizador clave para redefinir la forma en que los consumidores interactúan con los productos, lo que permite una participación más rica y personalizada, al tiempo que se abren nuevas fronteras de innovación. Basándonos en nuestra experiencia en aplicaciones habilitadas para NFC, consideramos que este avance abre posibilidades aún mayores.
- Prepara el camino para soluciones escalables, estilizadas y con un diseño avanzado, especialmente en categorías como los lentes, donde la estética es esencial, y ofrece experiencias fluidas y centradas en el consumidor que establecen nuevos puntos de referencia para la industria”, comentó Fabio Napol, director de innovación de procesos empresariales de EssilorLuxottica.
- “La integración de la tecnología RFID, también conocida como tecnología RAIN, por parte de Qualcomm en el Dragonwing Q-6690 permite a los minoristas y las empresas de logística dotar a todos sus empleados de dispositivos compatibles con RAIN, lo que se traduce en mejoras sin precedentes en la productividad y el potencial de ventas, desde pasaportes digitales de productos y circularidad hasta cobros automatizados, autenticación de productos, seguimiento de activos y gestión de inventarios”, afirma Aileen Ryan, presidenta y directora ejecutiva de RAIN Alliance. “Esto representa un cambio radical que democratizará el Internet de las cosas, remodelará las industrias y creará mercados completamente nuevos”.