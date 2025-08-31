Todo sobre el Dragonwing Q-6690: el primer procesador móvil empresarial con RFID integrado

¿Te lo perdiste? Qualcomm anunció la llegada del nuevo y revolucionario procesador, Dragonwing Q-6690, el primer procesador móvil empresarial del mundo con capacidades RFID UHF, totalmente integradas. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

En primer lugar, debes de saber que el procesador incluye 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y banda ultra ancha, lo que permite experiencias con detección de proximidad y una conectividad global superior. Diseñado para admitir una amplia gama de factores de forma, desde dispositivos portátiles resistentes hasta sistemas de punto de venta de retail y quioscos inteligentes, el Dragonwing Q-6690 ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los fabricantes de diseños originales (ODM) una plataforma escalable y preparada para actualizaciones con paquetes de funciones configurables por software que se pueden actualizar de forma inalámbrica.

“El Dragonwing Q-6690 combina RFID integrado, IA y capacidades inalámbricas de última generación en una única plataforma escalable, diseñada para acelerar la innovación en sectores como el comercio del retail, la logística y manufactura”, afirma Art Miller, vicepresidente y director de retail de Qualcomm Technologies, Inc. “Estamos especialmente entusiasmados por trabajar con el comercio minorista, que necesita plataformas que no solo sean potentes y estén conectadas, sino que también se adapten a las expectativas cambiantes de los clientes, desde quioscos y dispositivos portátiles más inteligentes, hasta análisis de inventario en tiempo real y experiencias sin contacto”.

El primer procesador móvil empresarial del mundo con capacidades RFID totalmente integradas

El Dragonwing Q-6690 es el primer procesador móvil empresarial del mundo con capacidades RFID totalmente integradas, lo que elimina la necesidad de módulos lectores RFID externos y, por lo tanto, permite diseños de dispositivos más pequeños y eficientes.

Esta integración facilita el habilitar casos de uso sin contacto y centrados en la seguridad, como el control de acceso, el seguimiento de activos, la gestión de inventarios y la autenticación de productos, ideales para aplicaciones minoristas, logísticas e industriales. Para obtener más información sobre las ventajas de la RFID integrada, visita el blog de OnQ.

El Dragonwing Q-6690 introduce paquetes de funciones configurables por software que permiten a los fabricantes de equipos originales elegir sus ofertas en función de las demandas informáticas, las capacidades multimedia, la compatibilidad con cámaras o las configuraciones periféricas que necesiten, con la posibilidad de actualizar de forma inalámbrica sin necesidad de rediseñar el hardware. Este enfoque modular no solo acelera el tiempo de comercialización y reduce los gastos generales de certificación, sino que también prolonga el ciclo de vida de los productos al permitir actualizaciones inalámbricas a medida que evolucionan las necesidades de los clientes.

