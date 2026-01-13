Todo lo que tienes que conocer de "Apple Creator Studio", el nuevo hub creativo que reúne lo que necesitas

¡Es oficial! Apple presentó "Apple Creator Studio", se trata de una innovadora suite de suscripción que reúne potentes aplicaciones creativas diseñadas para poner la experiencia de un estudio profesional al alcance de casi cualquiera.

Basada en el papel esencial que juegan Mac, iPad y iPhone en los flujos de trabajo creativos actuales, la colección integra herramientas para edición de video, creación musical, diseño de imágenes y productividad visual, todas reforzadas con funciones inteligentes, contenido premium y un fuerte enfoque en la privacidad.

La nueva suite está pensada para profesionales, artistas emergentes, emprendedores, estudiantes y educadores, ofreciendo un ecosistema completo para crear, editar y producir contenido de principio a fin.

Una suite creativa integral para todas las disciplinas

Apple Creator Studio incluye acceso a Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro para Mac y iPad, así como a Motion, Compressor y MainStage para Mac. Además, desbloquea nuevas funciones inteligentes y contenido premium en Keynote, Pages, Numbers y Freeform en iPhone, iPad y Mac, ampliando las posibilidades creativas más allá de la producción audiovisual.

Edición de video más rápida e inteligente con Final Cut Pro

Final Cut Pro para Mac y iPad incorpora nuevas herramientas que optimizan incluso los flujos de trabajo más complejos. Entre las principales novedades destacan la Búsqueda de Transcripciones, que permite encontrar fragmentos de audio escribiendo frases directamente en la barra de búsqueda, y la Búsqueda Visual, que ayuda a localizar clips específicos identificando objetos o acciones dentro del metraje.

La Detección de Ritmo facilita la edición sincronizada con música al mostrar ritmos y compases directamente en la línea de tiempo. En el iPad, el nuevo Montage Maker utiliza inteligencia artificial para crear ediciones dinámicas en segundos a partir de los mejores momentos visuales, con opciones para ajustar el ritmo, añadir música y adaptar videos a formatos verticales para redes sociales.

La suite también incluye Motion, con herramientas avanzadas de gráficos en movimiento como la Máscara Magnética, y Compressor, que permite personalizar con precisión los ajustes de salida para distribución.

Creación musical llevada al siguiente nivel con Logic Pro

La experiencia musical se expande con Logic Pro para Mac y iPad, que incorpora nuevas funciones inteligentes para inspirar la composición, producción y mezcla. Synth Player se une a la línea de AI Session Player con interpretaciones realistas de música electrónica, mientras que Chord ID convierte grabaciones de audio o MIDI en progresiones de acordes listas para usar, eliminando procesos manuales.

La nueva Biblioteca de Sonidos incluye cientos de bucles, samples y sonidos libres de regalías. En el iPad, funciones como la Compilación Rápida con Deslizar y la Comprensión Musical permiten trabajar con mayor rapidez, incluso buscando sonidos mediante lenguaje natural. Además, MainStage transforma la Mac en un instrumento, procesador de voz o equipo de guitarra para presentaciones en vivo.

Pixelmator Pro llega al iPad

Pixelmator Pro, el editor de imágenes galardonado para Mac, llega por primera vez al iPad con una experiencia optimizada para la pantalla táctil y el Apple Pencil. La app ofrece herramientas profesionales para diseñar, dibujar, pintar y retocar imágenes, con funciones como Super Resolución, Deband, Recorte Automático, selección inteligente, máscaras avanzadas y la nueva herramienta Warp para deformar capas con total libertad.

La integración entre hardware, software y silicio de Apple garantiza un rendimiento rápido y eficiente tanto en Mac como en iPad.

Productividad visual con más inteligencia y contenido premium

Con Apple Creator Studio, Keynote, Pages, Numbers y Freeform incorporan nuevas funciones que potencian la productividad creativa. El nuevo Centro de Contenido ofrece acceso a fotos, gráficos e ilustraciones de alta calidad, así como a nuevas plantillas y temas premium.

Las herramientas de creación y edición de imágenes permiten generar o transformar visuales a partir de texto mediante modelos generativos de OpenAI, mientras que funciones inteligentes como Auto Crop, Super Resolution, la generación de borradores de presentaciones, notas del presentador y Relleno Mágico en Numbers ayudan a acelerar el trabajo creativo. Estas apps seguirán siendo gratuitas para todos los usuarios y continuarán recibiendo actualizaciones.

Precio, disponibilidad y opciones de suscripción

Apple Creator Studio estará disponible a partir del miércoles 28 de enero en la App Store como compra universal. La suscripción tendrá un costo de 12.99 dólares al mes o 129 dólares al año, e incluirá un mes de prueba gratuita.

Los estudiantes universitarios y docentes podrán acceder a una tarifa preferencial de 2.99 dólares al mes o 29.99 dólares al año, y hasta seis miembros de la familia podrán compartir la suscripción mediante Compartir en familia.

Para quienes prefieran adquirirlas por separado, las versiones profesionales de Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage estarán disponibles como compras únicas en la Mac App Store, mientras que Keynote, Pages, Numbers y Freeform seguirán incluidas de forma gratuita con todos los nuevos iPhone, iPad y Mac.