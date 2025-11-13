Steam Frame – 7 cosas que necesitas saber sobre el rival de Valve para Quest 3

Valve lanzó oficialmente su nuevo casco de realidad virtual Steam Frame.

El nuevo rival de Quest 3 permite jugar tanto en realidad virtual inalámbrica para PC como de forma independiente.

Por el momento no hay información sobre precios ni fecha de lanzamiento.

¡Por fin está aquí! Después de más de cuatro años de rumores sobre Valve Deckard, el casco de realidad virtual para PC independiente de Valve ha llegado en la emocionante forma del nuevo Steam Frame.

En un anuncio sorpresa (o quizás no tan inesperado, si has estado siguiendo los rumores recientes), Valve ha revelado todos los detalles oficiales sobre el Steam Frame y cómo se compara con los mejores cascos de realidad virtual.

En resumen, Steam Frame está diseñado para competir con Meta Quest 3 y ofrecer una experiencia completa de juegos de realidad virtual para PC mediante un adaptador inalámbrico. ¿Pero qué más hemos descubierto? Aquí tienes los siete aspectos principales que debes saber sobre Steam Frame…

1. Está diseñado tanto para PC VR como para juegos indie

(Image credit: Valve)

En teoría, el Steam Frame podría ofrecer lo mejor de ambos mundos para los aficionados a la realidad virtual. Para juegos de PC VR más exigentes, como Half-Life: Alyx , incluye un adaptador inalámbrico Wi-Fi 6E (6 GHz) que proporciona una conexión estable y de baja latencia con el ordenador.

Si bien esto ya implica prescindir por completo de los molestos cables, con Steam Frame también puedes prescindir totalmente del ordenador. Esto se debe a que puede ejecutar juegos menos exigentes de forma local, algo parecido a un Steam Deck portátil, o incluso a un Meta Quest 3.

2. Las especificaciones son fantásticas.

Steam Hardware Announcement - YouTube Watch On

En papel, el Steam Frame es un visor de gama media sorprendentemente potente. Cuenta con 16 GB de RAM (el doble que el Meta Quest 3) y un misterioso procesador Snapdragon ARM de 4 nm .

Valve no ha especificado qué procesador es, pero hay buenas razones para creer que es superior al XR2 Gen 2 que encontrarás en el Quest 3. En cuanto al almacenamiento, también hay opciones de 256 GB y 1 TB, además de una ranura microSD para ampliar la capacidad.

Esto último es algo que no encontrarás en la Quest 3. Así que, aunque 256 GB es la misma cantidad de almacenamiento que la Meta Quest 3S de gama alta, y solo la mitad de lo que obtienes en la Quest 3, la Steam Frame ofrece mayor flexibilidad de almacenamiento.

3. No existe una versión OLED

Valve incorporó mejoras de Steam Deck a The Frame, pero no una pantalla OLED. (Image credit: Mr.Mikla - Shutterstock)

Basándose en filtraciones que indicaban que Valve estaba desarrollando dos Steam Frames, y en la existencia de una Steam Deck OLED , muchos asumieron que uno de los modelos incluiría una pantalla OLED. Esto resultó no ser así.

Valve está fabricando dos Steam Frames, pero la diferencia radica simplemente en la capacidad de almacenamiento (256 GB frente a 1 TB, con una ranura para tarjeta SD para expansión); lamentablemente, por ahora no hay una versión con pantalla OLED.

En cambio, el Steam Frame opta por una pantalla LCD con una resolución de 2160 x 2160 píxeles por ojo, que es comparable a los 2064 x 2208 por ojo del Quest 3 de Meta.

4. ¿Dónde está el paso del color?

(Image credit: Valve)

La hoja de especificaciones de Valve para el Steam Frame dice que cuenta con un par de cámaras monocromáticas para la transmisión de video, lo que significa blanco y negro; por lo tanto, no hay transmisión de video a color.

Esto significa que Frame será un casco de realidad virtual propiamente dicho, en lugar de un dispositivo de realidad mixta como los que producen Meta, Apple y Samsung .

Por un lado, esto supone un retroceso frustrante; al fin y al cabo, la realidad mixta tiene sus usos. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría de los juegos de realidad mixta más destacados también ofrecen modos de realidad virtual eficaces, por lo que quizá no resulte tan drástico como parece sobre el papel.

Además, Valve ha insinuado la existencia de un "puerto de expansión accesible para el usuario", lo que deja abierta la posibilidad de un módulo opcional que añada transparencia a todo color por un coste adicional. Habrá que esperar para ver qué sucede.

5. Seguimiento ocular habilitado

(Image credit: Valve)

Al igual que otros cascos de realidad virtual de gama alta, el Steam Frame contará con seguimiento ocular por una razón importante: el renderizado foveal.

Básicamente, el casco de realidad virtual ahorra recursos de procesamiento al renderizar con máxima calidad solo la parte de la pantalla que estás viendo. Esto permite que un juego ofrezca gráficos más impresionantes utilizando la misma CPU y GPU de forma más eficiente, sin necesidad de potencia adicional.

Si bien no muchos juegos han implementado esto en el pasado, el catálogo de Steam es tan extenso que tengo la esperanza de que veamos muchos más juegos aprovechar esta función en el futuro.

6. Aún no se confirma el precio

(Image credit: Valve)

Valve aún no ha confirmado el precio, pero según las especificaciones no será barato, y las filtraciones sugieren que costará 1200 dólares (alrededor de 915 libras esterlinas / 1830 dólares australianos).

Esto parece correcto. Tiene algunas mejoras con respecto al Quest 3 (principalmente el seguimiento ocular) y carece de algunas de las características de gama alta de los modelos más caros (como la pantalla OLED del Galaxy XR ), por lo que situarse entre los precios económicos y los premium tiene sentido.

Obviamente, hay que tomar con cautela las filtraciones, y varios factores podrían afectar el precio final, pero me sorprendería mucho que costara bastante más de lo que sugiere la filtración. Eso sería un auténtico autogol para Valve, pero se han tomado decisiones tecnológicas más extrañas.

7. Por ahora no hay software nuevo...

(Image credit: Valve)

Valve Index se lanzó junto con un nuevo juego de Half-Life , pero hasta el momento no se ha dicho nada sobre juegos exclusivos que llegarán a la plataforma de Steam para celebrar el lanzamiento de The Frame y Steam Machine.

En lo que parece una conversación de internet sacada directamente de los años 2000, ha habido mucha especulación y filtraciones en línea que sugieren que nuevos juegos llegarían a Steam Frame antes de su lanzamiento. Específicamente, Half-Life 3 .

Cuando se menciona Half-Life 3 , es imposible discernir dónde empiezan los rumores reales y dónde termina el troleo , pero la posibilidad de un nuevo juego no parece del todo descartada. Quizás Valve simplemente esté esperando hasta 2026, cuando su nueva tecnología esté más cerca del lanzamiento, para finalmente presentar estos nuevos títulos al público.